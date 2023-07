¡Bienvenidos a la generación planetaria!

CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA (HC EDITORES, Costa Rica) es un proyecto independiente, gestionado en su totalidad por su compilador, sin nexo alguno con organismos, instituciones, empresas, ideologías ni colectividades políticas, culturales, intereses económicos, concepciones sociales ni creencias religiosas. Los participantes y sus aportes están al margen de cualesquiera manifestaciones de discriminación, racismo, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, discapacidad, raza, etnia, idioma, nivel económico, nivel académico, entre otras entelequias humanas. Este es un proyecto multilingüe, multiartístico y multicultural: un CANTO PLANETARIO en toda la extensión que promueve la paz y la hermandad global. Su temática central es el medioambiente.



Hámer Salazar Director General de HC EDITORES (Costa Rica) y Carlos Javier Jarquín (Director General de CANTO PLANETARIO muestran la portada del Volumen II



CANTO PLANETARIO fue diseñado para alcanzar un sueño inimaginable. Este se logró gracias al apoyo de los invitados de 110 países, ¡en 77 idiomas! Cuenta con 268 participantes: 134 mujeres y 134 hombres, tanto poetas (216) como narradores (36). Intervinieron tres traductoras, dos participan a su vez como poetas. También, un artista plástico, dos diseñadores gráficos, un dibujante, un fotógrafo, un cantautor, un arreglista musical, un músico y nueve cantantes; de estos, seis interpretan el himno oficial en español. Del total de participantes 110 son hispanohablantes.

En el siguiente enlace puede disfrutar del avance (booktrailer) de esta compilación en la voz de la poeta y traductora griega Irene Doura-Kavadia y del poeta y locutor peruano Edgar Santillán Tuesta: https://youtu.be/Z5QxRfE47ls

Canto Planetario se publicará en la plataforma de Amazon, gracias a la gestión de la editorial costarricense HC EDITORES. El libro estará disponible a partir del 22 de julio del año en curso en los formatos digital y de tapa blanda. Consta de dos volúmenes. En el primero están los participantes de África, América y Oceanía. En el segundo, los de Asia y Europa. En cada volumen aparecen los datos generales de la obra, los nombres de los integrantes, sus respectivos países e idiomas. El formato digital se publicará en un solo volumen y sin imágenes, excepto las mínimas necesarias.







El texto de contraportada de CANTO PLANETARIO fue escrito por Víctor Manuel Ramos, Director de la Academia Hondureña de la Lengua. El logotipo fue realizado por el diseñador salvadoreño Atilio Munguía y la pintura de la portada fue realizada por el reconocido artista plástico planetario nicaragüense Mauricio Rizo Centeno.

Cabe mencionar que este proyecto se engalanó con la creación de un himno titulado “MI CANTO PLANETARIO”, letra y música del nicaragüense Pedro Alfonso Morales Ruiz, interpretado en varios idiomas. Los cantantes en español son: Gabriela Franco (Ecuador), John Adam Mascarenhas (Gibraltar Reino Unido), Pedro Alfonso Morales Ruiz, Edith Palma Flores, (Nicaragua), Felipe Mauricio Marea Jiménez (Venezuela) y Rossi López (Panamá). El ensamble de voces fue realizado por John Adam Mascarenhas & Teresa Mascarenhas.

En hebreo es interpretado por Refaela Vardi. En portugués por el dúo brasileño Kátia Rios & Roberto Saldanha y en italiano por la cantante Eliana Antonia Tumminelli, conocida como NaElia. La letra de esta canción ha sido declamada por la poeta costarricense Esmeralda Méndez y el poeta salvadoreño Alexander Campos, en el libro la letra se ha publicado en español, inglés y árabe, los tres idiomas que tienen mayor presencia en Canto Planetario.

El videoclip oficial en español fue realizado por Teresa Mascarenhas y fue creado en M.A.C. Studio Production (Gibraltar). Los derechos de imagen y vídeo utilizados para la realización de este vídeo quedan reservados a quien corresponda.

El productor musical de Mi canto planetarioes Carlos Javier Jarquín. En el siguiente enlace podrán disfrutar de nuestro himno planetario: https://youtu.be/-JgA4_ZzvYo



En este proyecto el idioma ESPAÑOL es el anfitrión y conector universal. A continuación los países, nombres de los invitados, e idiomas presentes, enumerados en orden alfabético:

Volumen l

ÁFRICA Países: 18 Invitados: 21 Mujeres: 7 Hombres: 14 Idiomas: 13 Idiomas: árabe, bemba, ciec-dinka, eton, español, francés, igbo, inglés, kimeru, ndebele, setsuana, suajili, xhosa. Argelia: Hamid Larbi. Botsuana: Gorata Mighty Ntshwabi. Camerún:Mpesse Géraldin. Chad: Mbaï-adjim Timothée. Costa de Marfil: Konate Moubtahij Ben Idriss. Egipto: Ahmad Yamani, Deema Mahmood, Hussein Abdel Bassir. Guinea Ecuatorial: Anita Hichaicoto, Recaredo Silebo Boturu. Kenia: Kananuh Jerusha.Lesoto: Rethabile Masilo. Marruecos: Oulaya Drissi el Bouzaidi. Nigeria: Leonard Ifeanyi Ugwu, Jr. Sudáfrica: Mandilakhe Twazi. Sudán del Sur: Marial Awendit. Tanzania: Annette Mbapa Ikongo. Túnez:Taher Mashi. Uganda: Carolyne M. Acen (Afroetry). Zambia: Gerry Sikazwe.Zimbabue: Philani A. Nyoni.

AMÉRICA Países: 25 Invitados: 116 Mujeres: 59 Hombres: 57 Idiomas: 10 ● Español, bribri, francés, inglés, kaqchikel, náhuatl, maleku, quiché, papiamento y portugués. Argentina: Alicia Antonia Muñoz Verri, Griselda Alicia Soriano, Luis Alberto Ambroggio, Mora Malú. Aruba: Quito Nicolaas. Bolivia: Amalia Decker M., Marco Antonio Rodríguez Sequeiros. Brasil: Ester Abreu Vieira de Oliveira, Jorge Elias Neto, Kátia RiosLuiz Fernando Schettino, Renata Bomfim, Roberto Saldanha. Canadá: David Leo Sirois, Lorette C. Luzajic, Rawle Iam James. Chile: Daisy Novoa Vásquez, Gustavo Gac-Artigas, Luis Arias Manzo. Colombia: Hedda Ibarra, María Fernanda Del Castillo Sucerquia, Nury De la Hoz Henríquez, Rossi Er, Wilson Rogelio Enciso. Costa Rica: Clotilde Odette Ortega Elizondo, Esmeralda Méndez Gutiérrez, Franklin Calvo, Hamer Salazar, José Eduardo Torres Madrigal, Ligia Calderón Valerín, Miguel Fajardo Corea, Minor Arias Uva, Natalia Esquivel Benítez, Óscar Leonardo Cruz Alvarado, Leonardo Porras Cabrera, Sara María Ortega Elizondo, Yordan Arroyo.

Cuba: Carlos Higinio Bruzón Viltres, Osiris Valdés López. Ecuador: Dandy Román Jaramillo, David Sánchez Santillán, Elsy Santillán Flor, Francisco José Ron Santillán, Gabriela Franco, Ivonne Gordon, Lucy Angélica García Chica. El Salvador: Alexander Campos, Atilio Munguía, Claudia Alexandra Figueroa Oberlin, Iván Escobar, Yanira Soundy. Estados Unidos: George Wallace, Lindsey Royce, Peter Wortsman, Ron A. Kalman, Sara Cahill Marron. Guatemala: Carmen Tocay Gómez, Felipe Tambriz Tambriz, Miguel Ángel Oxlaj Cúmez, Nakbé Gómez, Negma Coy, Rodrigo Villalobos Fajardo. Haití: Evans Cadet Okan.

Honduras: Adrián Torres, José Alfredo Molina Caballero, Elsa Ramírez García, Fanny Zulema Meléndez Nolasco, Mario Hernán Ramírez, Victor Manuel Ramos. Jamaica: Romon Elliston. México: Blanca Lilia Beltrán Payán, Edith Hernández Villanueva, Jorge Gilberto Álvarez Pérez, Lilia Molina Fernández, Cuquis Sandoval O., Marlene Pasini, Melissa Nungaray, Peter Ochoa, Yare Ávila.

Nicaragua: Albert Hernández, Alberto Juárez Vivas, Edith Palma Flores, Ely Saúl Cano, Isayana Auxiliadora Vela Robleto, Martha Aracelly Díaz Vargas, Mauricio Rizo Centeno, Nuby Wong, Pedro Alfonso Morales Ruiz, Sergio Tapia, Verónica Rosil, Vicky Toledo.

Panamá: Blanca Montenegro, Melitón Robles Esquina, Rossi López. Paraguay: Gladis Mereles Pereira, Rosalina González. Perú: Ana Anka, Ángel Valeriano, Carlos Hugo Garrido Chalén, Jorge Carrión Rubio, Ramina Herrera. PuertoRico: Luis Enrique Romero, Marta Emmanuelli, Marioantonio Rosa, Mayra R. Encarnación Meléndez, Tania Anaid Ramos González, Azula. República Dominicana: Carlos Díaz Picasso, Deuri Lara Vizcaíno, Ramón de Jesús Núñez Duval. Uruguay: Graciela Ethel Hernández Favale, Hebert Abimorad, Zully Anabel García Llagarías. Venezuela: Daniel Alberto Núñez Rosas, Felipe Mauricio Marea Jiménez, Laura Rosa Parra Díaz, Mariela Cordero.

OCEANÍA Países: 2 Invitados: 12 Mujeres: 5 Hombres: 7 Idiomas: 2 Inglés y maorí Australia: Angela Stretch,Beatriz Copello, Dimitra Harvey, Dominique Hecq, Juan Garrido Salgado, Les Wicks, Luke Fischer, Marion May Campbell, Paul Scully, Steve K. Kelen. Nueva Zelanda: David Eggleton, Vaughan Rapatahana

Volumen lI

ASIA Países: 35 Invitados: 65 Mujeres: 36 Hombres: 29 Idiomas: 34 Árabe, armenio, azerbaiyano, chino, coreano, filipino, hebreo, indonesio, japonés, javanés, jemer, kazajo, kirguís, kurdo, lao, malayo, mongol, nepalí, tagalo, tailandés, tayiko, turco, urdu, uzbeko, vietnamita. Idiomas presentes de la India: Asamés, bengalí, canarés, hindi, malayalam, maratí, Odia, punyabí, tamil.

Arabia Saudita: Ali Al Hazmi. Armenia: Armine Martini Vaghramyan. Azerbaiyán: Aliyev Alviz Yunis. Bangladesh: Ali Afzal Khan, Shikdar Mohammed Kibriah. Brunei:Haji Mohd Ali bin Hj Radin. Camboya: Phina So. China: Ting Wang, Yang Lian, Zhang Zhi. Corea del Sur: Sungrye Han. Emiratos Árabes Unidos: Adel Khozam. Filipinas: Caroline 'Ceri Naz' Nazareno-Gabis, Eden Soriano Trinidad. Hong Kong: Jacky Man-leuk Yuen.

India: Ajay Manissery Konchery, Asokan Erulandi, Dilip Kumar Mewada, Harinder Cheema, Madhuri Kulkarni, Malakshmi Borthakur, Mili Das, Rajashree Mohapatra, Ranjana Sharan Sinha, Shailaja Pandurang Tile, Sreekala P. Viajyan, Suchismita Ghoshal, Tejaswini Deepak Patil.

Indonesia: Akhmad Cahyo Setio, Ewith Bahar, Rini Valentina. Irak: Faleh Mahdi Mohsen Al-Khazraji.Israel: David Lider, Refaela Vardi, Shoshana Karbasi,Shoshana Vegh, Shuki Gutman. Japón: Maki Starfield, Norio Takeda. Kazajistán: Kumarkhanova Ainur. Kirguistán: Eralieva Umutkan Polototovna. Kurdistán: Hussein Habasch. Laos: Dara Viravong kanlagna. Líbano: Taghrid Bou Merhi.

Malasia: Md Jais Ismail, Sosonjan A. Khan, Zainatul Shuhaida Binti Abdull Rahman. Mongolia: Gombojav Mend-Ooyo. Nepal: Bhisma Upreti, Sandesh Ghimire. Pakistán: Anila Talib, Jawaz Jaffri, Waqas Ahmad Khwaja. Palestina: Rajaa Bakriyyeh. Singapur: Hartinah Ahmad, Samsudin Said. Siria: Rama Wehbe. Sri Lanka: Indran Amirthanayagam. Tailandia: Gassanee Thaisonthi, Tamruja Dharmasaroja. Taiwán: Luo Fu. Tayikistán: Solikhov Ibodullo. Turquía: Zeki Çelik. Uzbekistán: Mahfuza Imomova, Vietnam: Mai Văn Phấn.

EUROPA Países: 30 Invitados: 52 Mujeres: 27 Hombres: 25 Idiomas: 27 Albanés, alemán, bosnio, búlgaro, croata, danés, esloveno, español, estonio, francés, gallego, griego, inglés, irlandés, italiano, lituano, macedonio, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sámi del norte, serbio, sueco, ucraniano.

Albania: Hamdi Meça. Alemania: Aprilia Zank.Bélgica: Germain Droogenbroodt. Bosnia y Herzegovina: Maid Corbic. Bulgaria: Dessy Tsvetkova. Croacia: Anđelka Korčulanić. Dinamarca: Poul Lynggaard Damgaard. Eslovenia: Kristina Anastasia Veras Brzin.

España: Gabriela Reyes, Joaquín Lourido Andrade, José Luis Ortiz Güell, María Ángeles Pérez López, María Beatriz Muñoz Ruiz, Santiago Montobbio, Teresa Mascarenhas, Vicente Sanz García. Estonia: Jüri Talvet. Finlandia: Inger-Mari Aikio. Francia: Laure Cambau, Pascal Mora, Timothée Bordenave. Gibraltar (Reino Unido): John Adam Mascarenhas. Grecia: Dimitris P. Kraniotis, Xanthi Hondrou-Hill. Irlanda: Rugadh Matt Mooney. Italia: Anna Ferriero, Eliana Antonia Tumminelli, Elisa Mascia, Michela Zanarella. Kosovo: Ndue Ukaj. Lituania: Luana Stebule.

Macedonia del Norte: Borche Panov, Daniela Andonovska-Trajkovska,Marina Mijakovska. Montenegro: Ljubica katić, Noruega: Erling Kittelsen, Knut Ødegård. Países Bajos: Hannie Rouweler. Polonia: Ewelina Maria Bugajska – Javorka. Portugal: Maria do Sameiro Barroso.

Rumanía: Elena Liliana Popescu, Nicoleta Crăete. Rusia: Eldar Ajadov, Ekaterina Malinovskaya, Olga Levadnaya, Sheudzhen Inver. Serbia: Marija Lazarevic Petkovic,Valentina Novković. Suecia: Bengt Berg. Suiza: François Debluë. Ucrania: Andrey Serdiuk, Sergey Skory.

La presentación oficial de CANTO PLANETARIO la podrán disfrutar a través del canal de YouTube de Carlos Jarquín este 22 de julio, iniciando puntualmente a las 10:00 a.m., hora de Centroamérica y 18:00 hora de España: https://youtube.com/@carlosjarquin9302

En el siguiente enlace el editor y compilador mencionan en español y en inglés el nombre de los países e idiomas presentes en esta histórica compilación de CANTO PLANETARIO: https://youtu.be/rRailIzk6dY

El autor es escritor, poeta, productor musical y columnista nicaragüense, radicado en Costa Rica. Compilador de la Antología del Bicentenario de Centroamérica Ayame Editorial México/USA 2021. Compilador de CANTO PLANETARIO: Hermandad en la Tierra (HCEditores Costa Rica). Contacto: carlosjavierjarquin2690@yahoo.es