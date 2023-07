Worldline apuesta por un sector de vending omnicanal y seguro

El vending, el autoservicio y el pago autoservicio son tres tendencias emergentes, integradas en los cambios en el estilo de vida derivados de la pandemia COVID. Nuevas tendencias de consumo que están transformando el comportamiento de los consumidores y usuarios Hoy el vending es una opción comercial clara y que, de forma desatendida permite extender su actividad comercial las 24 horas del día. Además, genera experiencias de compra positivas y fideliza a los usuarios, que pueden resolver determinadas necesidades en cualquier lugar y sin problemas de horarios.

La revolución del vending está aumentando su ámbito de actividad, incorporando a su oferta productos premium y de mayor calidad. Es necesario ampliar la oferta a nuevas ubicaciones donde los usuarios demandan sus servicios y el vending aún no estaba presente: andenes, parkings, centros comerciales, puertos marítimos de recreo, urbanizaciones, entre otras. En paralelo, surgen oportunidades en nuevos entornos de oficina, donde mediante los micromarkets y los frigoríficos inteligentes, se pueden seleccionar varios productos para luego realizar el pago.

Como en otros comercios, en el sector del vending crecen exponencialmente los pagos sin efectivo y sin contacto, pagando con tarjetas físicas, utilizando el móvil u otros dispositivos inteligentes hasta el punto en que estas opciones son ya las preferidas por los usuarios.

Cuatro impulsores

Además de la digitalización, hay cuatro grandes impulsores de estas tendencias. La primera es la flexibilidad y la agilidad que ofrecen, el usuario ya no tiene que preocuparse de si lleva efectivo. La segunda es la seguridad de pago, un factor clave, ya que da confianza y garantiza que el uso que se va a hacer de la tarjeta y de los datos personales es totalmente seguro. La tercera es la omnicanalidad, que permite utilizardiferentes canales de pago en diferentes lugares y aporta al comercio la posibilidad de explotar esos datos de forma común, ofreciendo la opción de poder pagar como se prefiera: a través de una app, en la máquina o en eCommerce. La última es la innovación, que permite ofrecer más medios de pago a los usuarios, eliminando fricciones y facilitando la opción ad hoc según las preferencias de cada cliente.

Qué ofrece Worldline

Worldline Vending Suite integra una solución completa que cubre el espectro del proceso de pago incluyendo desde los terminales desatendidos, pagos por móvil/APP, pasarela de pagos hasta la adquirencia paneuropea.

Ofrece un servicio integral, escalable y a medida para responder a cualquier caso de uso de autoservicio, desde el lugar de trabajo hasta entornos públicos. Una solución que seintegra fácilmente en las máquinas expendedoras, que acepta métodos de pago adaptados a cada mercado, que brinda máxima seguridad, que es omnicanal y que se ajusta fácilmente a las necesidades del comerciante, todo a través de una plataforma única y completa. Adicionalmente, centraliza una amplia gama de ofertas, productos y soluciones que permiten llegar a todos los entornos mediante una nueva línea de terminales. Estos posibilitan ingresar el PIN a través de un teclado físico o táctil en una pantalla, cumpliendo siempre con las regulaciones y estándares establecidos por las asociaciones de vending. La Familia SELF de terminales a color, con cámara y pantalla táctil, da respuesta a lo que el mercado y los usuarios piden, con soluciones outdoor o indoor.

Se trata de una solución modular y flexible, con la que cada comercio puede elegir las funcionalidades que más le convenga a su oferta y cuya finalidad principal es ayudara los negocios de vending a retroalimentar y optimizar la experiencia del usuario.

eCommerce y omnicanalidad en vending

Si bien, el eCommerce dentro del vending no está muy normalizado, cada vez son más los comercios que lo demandan e incluyen nuevas formas de interacción con el cliente, desde chatbots en una aplicación móvil o pago mediante código QR. Para añadir el concepto de Omnicanalidad, Worldline cuenta con la herramienta E-Portal, donde converge toda la información, tanto de la transacción física como en eCommerce, que permite disponer de un reporting transaccional y financiero unificado para que el comercio conozca los métodos y canales de pago más productivos.

Nuevos retos

Sin duda, el mayor desafío en el vending es la interacción con el usuario y cómo adaptarse para fomentar un mayor uso de las máquinas, facilitando su experiencia. El conocimiento de Worldline en el desarrollo de sitios web, aplicaciones e integración en diversas plataformas proporciona nuevas soluciones a este respecto. El pago va a ser cada vez más digital, pero no hay que olvidar el resto de las opciones, revitalizándolas. La telemetría y biometría son nuevos vectores que actúan como facilitadores y en poco tiempo, probablemente, ya no será necesario tener el móvil o una tarjeta y bastará la huella o cara para realizar una transacción.

Otro gran desafío es la expansión a nuevos mercados. Hasta hace poco, el vending estaba muy focalizado en el sector alimentación y de bebidas y cada día ha ido ampliando más su alcance con productos de gran consumo, comida caliente, frigoríficos multiproducto, negocios 24/7, tiendas desatendidas, entre otros. Lo que está claro es que es un sector en auge y que de la mano de Worldline todo comercio que se adapte a la población y a sus hábitos, se embarcará en nuevas oportunidades de crecimiento y mejorará notablemente sus resultados.