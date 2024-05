​Memoria histórica del siglo XI: la España de hoy

A falta del escrutinio y publicación de los datos del voto en el extranjero, parece que poco más de la mitad de los convocados en las urnas catalanas el pasado día 12 ha vuelto a decidir que no tiene demasiado claro qué futuro desea para su región (en lo que, por más que se acentúen y exageren los “hechos diferenciales”, hay una identificación con el resto de España, que, de la mano de nuestros gobernantes, se ha ido catalanizando políticamente).



En todo caso, todas las elecciones son, como poco, ilustrativas, en la medida en que aportan información sobre el sentir de la ciudadanía, así como de la ideología de los políticos. Y de estos, precisamente, querría tratar aquí, empezando por la actitud que han mostrado después de conocidos los resultados. Por una parte, como la impostura (al menos la misma) no puede mantenerse eternamente, algunos, a calzón quitado, si se me permite el coloquialismo informal, se han manifestado con una espontaneidad pasmosa. Eso es lo que ha sucedido con Yolanda Díaz, que, en comparecencia pública, ha dicho que “los catalanes han votado bien”, “en el sentido de que” han hecho posible, gracias a las políticas del Gobierno, que pueda conformarse una coalición de progreso, porque otra cosa no habría sido entendida por los trabajadores y, naturalmente, por las trabajadoras. La verdad es que la franqueza, la inocencia, la candidez y el descaro de esta princesa de reino de taifas no deja de enternecer: menos mal que han votado bien; de lo contrario, supongo, habría que haber convocado una huelga, una alerta antifascista o un acto feminista LGTBIQ+ de desagravio por haber votado mal (seguro que por efecto de la “fachosfera” y el “heteropatriarcado”, intrínsecamente hispano-machista). Afortunadamente, a todos los españoles, nos queda Cataluña, tarro de las esencias de la democracia con mayúsculas, la que respeta las leyes y los derechos fundamentales, para guiarnos hacia la liberación.

De todas formas, no cabía esperar otra cosa: si quieres seguir pintando algo en el igualitario y feminista harén político del califa: más vale adularlo convenientemente loando sus grandes gestas estratégicas. Y es que los regates constantes e inesperados de este, dicen, han llevado a la pacificación y al final del proceso independentista en Cataluña: ha ganado el constitucionalismo. Curiosa interpretación esta, sobre todo si se tiene en cuenta que el partido que ha ganado claramente las elecciones autonómicas (el califal) hace años que decidió aliarse con quienes desprecian y desacatan la Constitución Española de palabra, obra y omisión, a los que, en su omnipotencia, el califa, para favorecer la convivencia, ha perdonado todos sus pecados, sin que lo hayan pedido y negándose insistentemente a tener propósito de enmienda.

A mí me parece, en cambio, que lo que ha ganado es el anticonstitucionalismo, la consolidación de un reino de taifas, una deconstrucción de la Constitución Española y, con ella, de la nación como unidad indisoluble, una secesión a otro ritmo (taifa califal en vez de “catalinato”): una vuelta al feudalismo musulmán (de gran boato) de los siglos XI y XII. En este período de la hégira sanchista, hemos pasado de una monarquía constitucional parlamentaria, de una democracia liberal moderna, administrativamente descentralizada y con sus tres poderes establecidos, a un califato rector de las diversas taifas (a lo mejor, esto es la cogobernanza), en las que los emires han de acudir al califa para pedir favores y privilegios, que obtendrán si lo apoyan y si este tiene necesidad de ellos para mantenerse en el califato. Las vicepresidencias del Gobierno se han transformado en hagibes, meras correas de transmisión de la voluntad del califa, los ministros en visires, que administran en nombre del califa y ensalzan su figura, los jueces y el resto de órganos judiciales, particularmente la fiscalía, en cadíes, que, de no seguir la interpretación de la fe, y, por tanto, de la ley del califa, son denostados y maltratados; los periodistas afines y la pléyade de asesores del palacio califal, conforman la saqaliba, sometida a la generosidad del califa, según sus servicios, y el parlamento no es sino un órgano reconvertido —una dependencia más de una Medina Azahara madrileña, para solaz del califa, con fuertes muros para que los infieles no puedan acceder—, pues no cabe tal cosa en una organización feudal.

El “califato sanchista”, en seis años, ha conseguido concentrar en sus manos gran parte del poder del Estado, de forma tal que muchos de los órganos antes independientes o autónomos han pasado a formar parte de la saqaliba del poder ejecutivo, a base de nepotismo, regalías y parcialidades varias: el Congreso de los Diputados, cada vez más irrelevante, con su presidencia genuflexa, ha dejado de ser la sede de la soberanía nacional, para transformarse en la de la soberanía popular (de pueblo soberano, a vasallo feudatario), pues, invocando esta (la conocida como mayoría social progresista), se gobierna por Decreto Ley y con Proposiciones de Ley, para sortear informes jurídicos incómodos, sustituyendo, de paso, al Letrado Mayor por otro más dócil a los deseos y pretensiones del califa; los órganos jurisdiccionales y allegados, “pues ya está”, del gusto del califa: de lealtad incuestionable (Fiscalía General, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Abogacía del Estado, CNMV, CNMC, Oficina de Conflicto de Intereses…; falta alguno, pero todo se andará); la sociedad civil, convenientemente manoseada por los medios de comunicación mayoritarios —que sostiene el Gobierno con la publicidad institucional, discrecionalmente adjudicada—, por el CIS, por el INE y por censores de todo pelaje y condición a quienes une la gratificación por los servicios prestados; la economía y la empresa, cada vez más condicionadas (impuestos especiales transitorios que acaban consolidándose), trufadas (Indra, Telefónica, Caixa Bank) o integradas en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que, por mor de la precisión —dejo la interpretación a la imaginación del lector—, debería denominarse SGSPI), tarea que se redondeará en breve con el nombramiento del nuevo Gobernador del Banco de España, con lo que las perspectivas de crecimiento y el mercado de trabajo, probablemente, mejorarán súbitamente.

Decía la portavoz del Gobierno recientemente, asegurando que este es completamente estable, “que a esta legislatura le quedan tres años, como poco” y que “España ni se hunde ni se rompe”. No puedo estar más de acuerdo. Respecto de la primera afirmación, porque el califa aspira ser sultán, y, si lo consigue, las próximas elecciones serán un acto administrativo menor en un sultanato republicano; en cuanto a la segunda, es una evidencia que lo que está roto en un hoyo no puede convertirse en lo que ya es.