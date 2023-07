Los mejores abogados penalistas en España 2023

Llegando al ecuador del año, y con la mirada puesta en la paralización de la justicia en el mes de agosto, ya se puede hablar con certeza de los mejores despachos de abogados penalistas en España 2023.



Alcanzamos un punto de inflexión en el año, desde donde ya es posible evaluar con cierta perspectiva los éxitos que las firmas están obteniendo, la repercusión mediática de ese trabajo y los porcentajes de victorias y satisfacción de los clientes.

Por ello, es un buen momento para realizar balance sobre los mejores abogados penalistas en 2023, contrastando los diferentes despachos en base a sus casos de éxito, proyección de sus socios y porcentaje de juicios ganados, lo que determina cual es el mejor despacho penalista de España.

LOS MEJORES ABOGADOS PENALISTAS DE ESPAÑA EN 2023

Designados con objetividad vamos a nombrar a quienes creemos que forman la cúspide del derecho penal de nuestro país. Por ello les vamos a presentar el ranking de los mejores despachos de abogados penalistas de España.

Ospina Abogados - Madrid

Dirigido por el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, este despacho madrileño situado en el barrio de Salamanca ha sido valorado como uno de los mejores abogados penalistas de España desde 2018 y hasta la actualidad por la crítica y sus propios clientes, atesorando más de 450 reseñas positivas en Google.



Ospina ha destacado por su fuerte presencia en redes sociales, apuntalado por sus habituales colaboraciones en programas de televisión tanto como analistas de los casos más destacados de la actualidad como por sus habituales casos de éxito.

En materia de abogados expertos en delitos económicosdestaca, entre otros casos, por ganar un recurso de casación en el Tribunal Supremo evitando que su cliente ingresara en prisión tras haber sido condenado en instancia por un supuesto delito de estafa a la pena de dos años y once meses de prisión, así como por la reciente incorporación como socio del despacho al fiscal de la Audiencia Nacional en excedencia Juan Antonio García Jabaloy.

Bufete Choclán- Madrid

Dirigido por José Antonio Choclán Montalvo, Magistrado en excedencia, cuyo último cargo en la función pública fue como Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Este despacho es también un referente en derecho penal económico.

Choclán ha representado a diversas personalidades del mundo deportivo en procedimientos de Derecho Penal Económico como Cristiano Ronaldo y José Mourinho, entre otros.

Al frente del bufete, Choclán ha participado como abogado en algunos de los casos judiciales más sonados de los últimos años, entre otros el caso Gürtel o el caso Malaya. Como juez de la Audiencia Nacional Choclán fue ponente del tribunal que dictó sentencia en el caso Banesto, condenando a Mario Conde.

También se ha sentado en su despacho Cristina Cifuentes, absuelta al no acreditarse su participación como inductora en el “caso Máster”, o ha ejercido la defensa de Corinna Larsen en su imputación en el caso Villarejo.

Molins Defensa Penal – Barcelona

Dirigido por Pau MolinsAmat, fundador de Molins Defensa Penal, y sus socios penalistas Jordi Pina y Jorge Navarro, el despacho ha destacado por haber conseguido a finales de 2020 el archivo y sobreseimiento en la Audiencia Provincial de Barcelona de la querella presentada por el grupo Mediapro en contra de Sandro Rosell por un presunto espionaje empresarial en el año 2016, evitando así que el ex presidente del Barcelona F.C. se viera sometido nuevamente a un proceso penal.



El que fuera abogado defensor de la infanta Cristina también ha estado implicado en el proceso de divorcio de Shakira y su enfrentamiento legal con Piqué.

Su director, Pau Molins, es un escritor habitual de las revistas jurídicas más prestigiosas de nuestro país, y es un continuo colaborador de instituciones tales como el Consell de Collegisd’Advocats de Catalunya, el Consejo General de la Abogacía Española o el Consejo General del Poder Judicial.

Cristóbal Martell – Barcelona

Cristóbal Martell es socio director de Martell Abogados, y es considerado otro de los referentes del Derecho Penal en España. Fue miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y presidente de su Comité de Ética.

El nombre del abogado está unido al de la familia Pujol, Messi, Álvaro Lapuerta, Javier Martínez de la Rosa o Neymar. Y desde hace meses Martell se puso al frente del equipo legal que tratará de demostrar la inocencia de un Dani Alves acusado de perpetrar una violación a una joven en una discoteca de Barcelona durante la noche del pasado 30 de diciembre.