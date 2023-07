Manifestación en Denia contra los anacrónicos "Bous a la mar"

Un gran número de personas respondió el pasado domingo a la convocatoria de Dénia Animal Save en contra de la celebración de 'Bous a la Mar'. La manifestación, en la que participaron varios colectivos, salía del Ayuntamiento de Denia a las 11:00 gritando consignas durante el recorrido. Los colectivos participantes en la manifestación portaron pancartas donde podía leerse: "No al maltrato animal", "No a los bous al carrer, no al maltrato animal", "La tortura no es cultura", "No a la explotación ni asesinato animal", "Por la defensa de todos los animales".



En estos festejos incomprensibles, muchas veces se llegan a ahogar los animales en el agua por lo que cuesta entender que todavía haya gente que disfrute viendo sufrir a un ser vivo y que los políticos sigan normalizándolo mientras sueltan pasta para mantenerlo.

La manifestación contaba con la colaboración de varias entidades, entre ellas PACMA, Podemos animalista o Animanaturalis el cual difundía en redes sociales unas imágenes puesto que un año más, se han infiltrado en estos espectáculos que sobreviven del dinero público para una minoría violenta y cuya intención es hacer sufrir a un animal por mera diversión.

"Hostigan, acosan y hacen caer a los animales al mar", señalaba Animanaturalis en Twitter.

DESPROTECCIÓN DE LA INFANCIA

Da igual la ley de la Generalitat Valenciana que impide presenciar a los menores daños físicos a animales o personas, da igual lo que digan los psiquiatras y da igual lo que dice hasta el comité de Derechos del niño de la ONU de los efectos negativos que tiene la tauromaquia en la infancia. Aquí sin miramiento ni empatía alguna, se les transmite que utilizar y hacer pasar a un animal por un calvario, es algo normal y que nos debe entretener como si fuera el cine o el teatro.

Los veterinarios evidentemente también corroboran el sufrimiento de estos animales para una minoría de personas que asisten a divertirse en estos festejos inútiles, anticuados y rancios que según todas las encuestas, son rechazados por la mayoría de la sociedad y por eso hay que dedicar indecentes cantidades en subvenciones y asumir en la sanidad pública todo lo que no cubren las aseguradoras en los accidentes por imprudencia entre otras cosas porque la gente suele beber y lo que no es beber...

POR LA LIBERACIÓN ANIMAL

Denia Animal Save como colectivo antiespecista, defiende que ningún animal debe ser utilizado en ninguno de los fines y por eso fomenta el veganismo excluyendo a los animales de una alimentación antinatural y cancerígena, de experimentos anacrónicos en nombre de la ciencia, todo tipo de diversión utilizando los animales como entretenimiento o también en la vestimenta.

El veganismo es una filosofía ética de vida apta en cualquier etapa como confirman todos los expertos tales como la academia Americana de nutrición y dietética, nutricionistas o la asociación española de pediatría.

Además de evitar la explotación animal, también evitaría una de las mayores causas de la crisis climática que atravesamos y el hambre en el mundo sin criar a millones de animales más que humanos que hay que alimentar con recursos vegetales pudiendo destinarse los mismos a productos veganos que hoy en día incluso se consiguen con sabores calcados evitando toda la miseria e injusticia diaria.

Claro que hablo del veganismo, primero porque el colectivo es antiespecista y son los primeros que lo hacen y segundo, para que la gente tenga información de que no es necesario explotar a los animales en ninguno de los fines. Yo desde que lo soy, mi analítica es ejemplar y sin privarme de nada más que de no consumir lo que no me pertenece.

Ya que no podemos salvar a los toros y únicamente podemos luchar en las calles, podemos salvar vacas, peces, gallinas... En los zoos y acuarios también hay solamente miseria, cautiverio y duros entrenamientos incomprensibles desde el punto de vista humano.

PRÓXIMAS ACCIONES

Denia Animal Save un año más apoyará la protesta de la plataforma antitaurina de Alfafar a las puertas del Ayuntamiento el 19 de agosto a las 18:30 y ya puedes escribirme a defensaanimal2023@gmail.com porque necesitamos organizarnos a nivel interno para que la protesta sea lo más efectiva posible ya que estar en contra de algo, pero no hacer nada, es como estar a favor.

Si realmente toda la gente de Alfafar y alrededores que está en contra dels bous al Carrer viniera, no cabría en toda la plaza del Ayuntamiento por lo que te pido que no seas cómplice en este caso, de la tortura de toros mediante fuego y cuerdas o la lamentable cagada del mando.

Todas las actividades y adhesiones del colectivo convocante de la protesta en Dénia pueden seguirse a través de las redes sociales "Denia Animal Save" que recientemente también ha documentado la oscura realidad que se esconde en la industria pesquera.



Esperemos que por otro lado, me escribas al correo indicado para el próximo acto y que se acaben estos festejos y cualquier explotación animal ya que no hay ningún motivo para seguir haciéndoles vivir un infierno. ¡Ponte en su lugar!