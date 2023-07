​La quinta edición de ‘Danza en el Camino’ recorrerá 15 ciudades y municipios de Castilla y León, Galicia, Aragón y País Vasco

Arquitectura, danza, música y vanguardia escénica regresan a la quinta edición de 'Danza en el Camino', el concurso coreográfico organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León en el marco del 22º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York. El festival vuelve a apostar por ensanchar los límites de la expresión artística proponiendo un itinerario creativo inspirado en los valores de la ruta jacobea.



Entre los días 10 y 23 de julio de 2023, localidades de las provincias castellanas y leonesas de Burgos, Palencia y León, todas ellas emplazadas en la ruta jacobea, Patrimonio de la Humanidad; las provincias de Lugo, A Coruña y la ciudad de Bilbao y, como novedad este año, dos municipios de la provincia de Huesca acogerán la representación de tres espectáculos seleccionados por su particular forma de vincular la cultura, el arte de la danza y los espacios no convencionales. Las piezas seleccionadas -inéditas y expresamente creadas para esta convocatoria- son 'Somos', que firman las coreógrafas Carla Cervantes Caro y Sandra Egido Ibáñez; ‘Lucero’, a cargo del creador Alejandro Moya González; e ‘(Íor)’, de Marc Fernández Mercadé.

La mayor ruta de danza

Estas tres obras, seleccionadas por un comité artístico entre las propuestas recibidas por la organización, se exhibirán, respectivamente, el lunes 10 (a las 12.30 horas en la Estación de Canfranc y a las 20.00 horas en los exteriores de la Catedral de San Pedro de Jaca); el martes 11 (las 21.00 horas) en la iglesia de Santiago Apóstol de Villafranca Montes de Oca); el miércoles 12 (a las 21.00 horas) en el Real Monasterio de San Agustín de Burgos; el jueves 13 (a las 21.00 horas) en la iglesia de San Juan de Castrojeriz; el viernes 14 (a las 21.00 horas) en la iglesia de San Martín de Tours de Frómista; el sábado 15 (a las 21.00 horas) en la iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga; el domingo 16 (a las 21.00 horas) en la plazuela de Belén de Carrión de los Condes; el lunes 17 (a las 21.00 horas) en el Museo de los Pueblos Leoneses de Mansilla de las Mulas; el martes 18 (a las 21.00 horas) en el Monasterio de Santa María de Carracedo de Carracedo; el miércoles 19 (a las 21.00 horas) en Sarria; el jueves 20 (a las 21.00 horas) en la Plaza de la Iglesia de Portomarín; el viernes 21 (a las 20.00 horas) en la Praza de San Martiño Pinario de Santiago de Compostela; el sábado 22 (a las 21.00 hora)s en la Plaza de San Marcelo de León; y el domingo 23 (a las 13.00 horas en el Museo Guggenheim de Bilbao. Este programa cuenta con el apoyo de las diputaciones de León, Palencia y Burgos y de los ayuntamientos de Burgos, Castrojeriz, Villalcázar de Sirga, Carrión de los Condes, Frómista, Mansilla de las Mulas, Carracedo, Sarria, Portomarín, León, Bilbao, Canfranc y Jaca.

Obras a concurso

La primera de las obras a concurso lleva el sello de Carla Cervantes Caro y Sandra Egido Ibáñez. Interpretada también por las propias coreógrafas, ‘Somos’ es un dúo de danza donde el lenguaje y el movimiento corporal dialogan con la intención de transmitir un mensaje íntimo que reivindica el momento presente. Su propuesta encarna y simboliza un viaje de conexiones y conversaciones internas que, según sus creadoras, «nos llevan a afrontar enredos emocionales». Es, afirman, un trabajo que aborda «ese espacio en el que poder apreciar la belleza del desorden, del arte en movimiento, de la unión y el conjunto, de la escucha interna y el vínculo».



La coreografía ‘Lucero’ de Alejandro Moya González es la segunda de las obras a competición. Bailada por su coreógrafo, la pieza surge como un encuentro, un rito, una historia de amor entre un hombre y un objeto: un capote. Un encuentro para dar vida a lo inanimado, para enamorarse de lo que no se ve, del vacío que rellena las formas, de los sentimientos que habitan ocultos detrás de acciones. Una ceremonia íntima, en la búsqueda de un modo de sentir. Es también un homenaje, una búsqueda de las raíces y una forma de situarse en relación a ellas.

La tercera y última de las piezas a concurso lleva el título ‘(Íor)’. Marc Fernández Mercadé bailará esta pieza, en la que no importa de dónde vienen ni a dónde van, ni tan solo saber si realmente llega a suceder. ‘(Íor)’ es simplemente un paréntesis; un encuentro efímero que se dilata en un espacio-tiempo de “nuestro imaginario y nos arrastra en una espiral de fuerzas contrarias que se ayudan y se impiden mutuamente. Un viaje in crescendo entre dureza y fragilidad, dos cuerpos en busca de la simbiosis perfecta que les permita, juntas, seguir avanzando”, afirma el autor.

‘Danza en el Camino’ repartirá en su quinta edición un total 24.000 euros en galardones. Y es que cada uno de los tres coreógrafos seleccionados por su consideración de finalistas se alzarán con 3.000 euros. Además, el ganador que designe el jurado popular -compuesto por habitantes de cada uno de los municipios que acoge la competición, peregrinos y público asistente hasta completar 20 personas de todas las edades- en cada una de las 15 representaciones recibirá 1.000 euros más (premio que se fallará tras todas las funciones). Estas coreografías también tendrán la posibilidad de girar en los convenios que el Certamen mantiene con la Junta de Castilla y León a través de la Red de Teatros y Circuitos materializados en el espectáculo ‘Coreógrafos del XXI’.

Organización y instituciones patrocinadoras y colaboradoras

'Danza en el Camino' está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por la Junta de Castilla y León. Cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia a través de AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais) y el Centro Coreográfico Galego, y con el apoyo las diputaciones de Burgos, Palencia y León y los ayuntamientos de Burgos, Castrojeriz, Villalcázar de Sirga, Carrión de los Condes, Frómista, Mansilla de las Mulas, Carracedo, Sarria, Portomarín, León, Bilbao, Canfranc y Jaca. Se enmarca en el programa de actividades del Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York, una iniciativa de CIDANZ Ballet Contemporáneo de Burgos con la colaboración de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos y el Ministerio de Cultura y Deporte.