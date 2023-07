Las secuelas de la pandemia

Si el franquismo no permitía la crítica, la necesidad de prudencia en la Transición no la potenció (lo que hacía Guerra era otra cosa). Una necesidad que quedó demostrada con la dimisión de Suarez y con las oscuridades que después culminaron con el 23 F. Una de las frases más sintomáticas de su discurso de dimisión fue la de que no deseaba que la democracia fuera “una vez más un paréntesis en la historia de España”. No aclaró los motivos de tal temor.