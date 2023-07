El Parque Natural de Ses Salines: un paraíso para observar flamencos

Formentera es el paraíso escondido del Mediterráneo. El ambiente de la isla es tranquilo y relajado, lo cual, junto a sus preciosas playas de agua cristalina, lo convierten en un destino ideal para descansar de la rutina del día a día. A pesar de ser la isla balear más pequeña, cuenta con muchos rincones escondidos en los que perderte durante tus vacaciones, entre ellos el Parque Natural de Ses Salines, todo un paraíso donde observar flamencos.

Al tratarse de una isla pequeña, lo mejor es alquilar un coche en Formentera Puerto y recorrer todos los lugares que desees sin dejarte nada.

Los mejores planes que hacer en Formentera

Formentera será el destino ideal para tus vacaciones si tu intención es desconectar del bullicio de la ciudad y relajarte unos días en un verdadero paraíso. Además, la isla de Formentera cuenta con una gran variedad de planes para todos los gustos. Así que no esperes más y alquila un coche en Formentera Puerto si no quieres perderte nada.

Recorrer las mejores playas de Formentera



Si por algo es famosa Formentera es por la calidad y belleza de sus playas. Coger tu coche de alquiler en Formentera Puerto y recorrerlas todas durante tu viaje será toda una experiencia. No te pierdas la Playa de Ses Illetes, una de las mejores playas de todo el Mediterráneo, o la Playa de Migjorn, ideal para disfrutar de largos paseos junto al mar.

Una excursión en barco Para explorar la costa de Formentera en su totalidad, disfrutando de una experiencia única, lo mejor es un paseo en barco. Puedes alquilar un barco en Formentera si viajas en grupo,o si lo prefieres, puedes unirte a un tour en barco en el que viajan más personas. Tendrás la oportunidad de nadar en unas tranquilas e increíbles aguas turquesas, a la vez que disfrutas de unas vistas increíbles de Formentera.

Practicar deportes acuáticos Aprovechando al máximo tu estancia en la isla, puedes practicar algún deporte acuático y explorar la rica vida marina que hay en Formentera. Para ello, puedes practicar snorkel o buceo. Encontrarás arrecifes de coral, gran variedad de peces e incluso tortugas marinas. Otros deportes que puedes practicar en la isla son el Windsurf o el Kitesurf, ya que las condiciones del viento de Formentera son óptimas para realizar este tipo de deportes. Y si quieres recorrer sus aguas de otra manera, siempre puedes hacerlo en kayak y descubrir las cuevas marinas y la belleza natural de la isla desde otra perspectiva.

Una visita a observar flamencos Formentera es conocida por sus hermosas playas y paisajes naturales, además de por ser un lugar increíble para observar flamencos. Uno de los mejores lugares para ellos es el Estanque de Ses Salines, al sur de la isla, y que forma parte del Parque Natural de Ses Salines y Espalmador. Podrás acercarte a los miradores y observar las aves desde allí.

También, puedes hacer un recorrido en barco por la costa de Formentera, ya que algunas compañías ofrecen excursiones en las que te acercarán a las zonas en las que suelen encontrarse los flamencos.

Y si estás especialmente interesado en observar flamencos, puedes contratar a un guía local que esté especializado en el avistamiento de aves. Ellos conocen los mejores lugares en los que podrás encontrar estos animales y además, te ofrecerán información que quizá no conozcas sobre ellos.

Visitar los mercados hippies de Formentera Visitar Formentera y no sus mercados hippies, es como si no hubieras estado. Los mercados hippies son famosos en la isla, ya que puedes encontrar en ellos una amplia variedad de productos artesanales, ropa, joyas, y objetos únicos. Con un coche de alquiler en Formentera Puerto podrás recorrer desde el más conocido de todos, el Mercado de La Mola, hasta el Mercado de Sant Ferran, en la localidad de Sant Ferran. Y como no, el que se celebra en el mismo puerto de La Savina todos los miércoles y domingos.

Degustar la gastronomía local Y para experimentar la experiencia completa, debes degustar la gastronomía local y típica de la zona. Uno de los platos tradicionales de la isla es el Peix Sec, o el Bullit de Peix, unos guisos de pescado perfectos para cualquier ocasión. El Sofrit Pagès, es otro de los platos emblemáticos ibicencos, que también se pueden disfrutar en la isla de Formentera, o la Frita de Polp, que lo puedes tomar como aperitivo. Y para terminar la degustación, un Flaó, uno de los postres típicos de la isla.

¿Cómo llegar al Parque Natural de Ses Salines?

Llegar hasta el Parque Natural de Ses Salines en Formentera es bastante sencillo al tratarse de una isla pequeña. Si llegas a Formentera en ferry desde Ibiza, puedes optar por alquilar un coche en Formentera Puerto para moverte por la isla.

El Parque Natural de Ses Salines se encuentra en el sur de la isla, por lo que podrás tomar la carretera PM-820 dirección sur con tu coche de alquiler en Formentera Puerto. En el camino encontrarás indicaciones para llegar a la perfección hasta el parque, por lo que resulta muy sencillo.

Recorrer Formentera con un coche de alquiler



Llegarás a la isla de Formentera en barco, y ya una vez en el Puerto, podrás empezar tu ruta por la ciudad. Lo más sencillo para empezar a moverte con libertad desde el primer momento, es alquilar un coche en Formentera Puerto.

Puedes empezar por el Pilar de la Mola, un pequeño pueblo en el punto más alto de la isla, desde el que disfrutarás de unas vistas panorámicas increíbles. Aquí podrás visitar el Faro de La Mola, un lugar perfecto para disfrutar de una de las puestas de sol más bonitas de Formentera.



En el extremo oeste de la isla, el Cabo de Barbaria te espera para ofrecerte unos paisajes increíbles. Y como no, no puedes perderte sus playas. Empezando el recorrido con un coche de alquiler en Formentera Puerto, podrás visitar desde Cala Saona a la Playa de Llevant.