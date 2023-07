​Un 25% de mujeres y un 17% de hombres sufren dolor pélvico crónico

La Sociedad Española del Dolor (SED) organiza el Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid bajo el título: “Hablemos de Dolor Pélvico Crónico: no es cuestión de género” en El Escorial y que clausura hoy a las 14:00 h. Esta edición ha contado con la participación de un nutrido grupo de ponentes de diversas especialidades y ámbitos, así como con pacientes que han dado a conocer su experiencia en primera persona.



El Dolor Pélvico Crónico (DPC) es un dolor crónico o persistente de las estructuras relacionadas con la pelvis tanto de los hombres como de las mujeres. Aunque la prevalencia del dolor pélvico crónico en el ámbito epidemiológico es variable, puede oscilar entre el 6,4% y el 25,4% en las mujeres, según los últimos estudios, y es inferior entre los hombres, afectando a entre el 2% y el 17%. No obstante, el dolor pélvico en los varones puede ser bastante común, ya que se estima que entre el 8% y el 12 % de los hombres sufrirán DPC en algún momento. “Es probable que en el caso de los hombres exista una infravaloración de esta prevalencia por una menor predisposición para consultar problemas que también afectan a la esfera sexual”, indica la Dra. Inmacula Failde Martínez, catedrática de la Universidad de Cádiz (UCA).

Por su parte, la Dra. Luz Cánovas, anestesista y jefa de la Unidad del Dolor del Hospital de Ourense y directora del curso, destaca la presencia entre los ponentes de gran parte de las especialidades implicadas en el abordaje del DPC: investigadores, clínicos, fisioterapeutas, psicólogos, entre otros: “El Dolor Pélvico Crónico es un dolor que requiere un abordaje multidisciplinar al manifestarse a menudo como disfunciones ginecológicas, sexuales, intestinales o del propio suelo pélvico”.

El curso ha contado con un programa articulado en varias mesas, ponencias y actividades con pacientes con el objetivo de analizar novedades en los tratamientos, debatir mejoras en la atención a estos pacientes y conocer su experiencia de primera mano. En el acto se ahonda también en la investigación de la etiología de los trastornos de dolor pélvico y la relación entre éstos y otras enfermedades o afecciones. Además, se ha debatido cómo adaptar los circuitos y los recursos asistenciales a las necesidades de los pacientes con Dolor Pélvico Crónico mediante la visión de diferentes especialistas en una mesa moderada por la Dra. Concha Pérez, jefa de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Por su parte, Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), ha aportado la visión de los pacientes sobre este tema. Cabe destacar que el dolor pélvico es motivo de visitas frecuentes a múltiples especialistas por parte de los pacientes, con peticiones de exploraciones complementarias, que pueden llegar a ser iatrogénicas donde el enfermo a menudo se siente incomprendido y maltratado por el sistema sanitario.

“El DPC tiene frecuentemente un gran impacto tanto en el ámbito del comportamiento como en el cognitivo, sexual y emocional, provocando una clara afectación sobre la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad”, afirma el Dr. Francisco Nohales Alfonso, ginecólogo en el Policlínico de Valencia y coordinador del Grupo de Trabajo de Dolor Pélvico de la SED, que ha moderado la Mesa ‘Aspectos fundamentales del DPC: su carácter multidisciplinar’, con la participación del traumatólogo Francisco Javier García Esteo, el fisioterapeuta Sergio Toba Martínez y la sexóloga Marta Loriente.

La Asociación de Dolor Pélvico Crónico (ADOPEC) ha tratado también el impacto que tiene el Dolor Pélvico Crónico en los pacientes a través de la participación de Sara Somoza y Carlos Balshen, que han explicado cómo les afecta esta patología en cuanto a cargas físicas, emocionales, interpersonales, económicas, etc. “Es vital lograr implicar al paciente en su recuperación con actividad física regular, intentando tener un buen descanso nocturno, mantenerse activo y participar en actividades laborales y/o de ocio, terapias de relajación o fisioterapia rehabilitadora”, explica Lydia Serra Llosa, fisioterapeuta en la Unidad de Suelo Pélvico de las clínicas PREMIUM MADRID.

El acto también reflexiona sobre cómo planificar y mejorar la atención al paciente con DPC compartiendo experiencias institucionales desde la creación de una Unidad de Atención Multidisciplinar de DPC, como la del Hospital Puerta del Hierro, así como centrándose en el enfoque estratégico de la atención del dolor y la necesidad de una formación especializada necesariamente conjugada con la multidisciplinaridad.

La organización del curso ha corrido a cargo de la Sociedad Española del Dolor con la colaboración de Fundación Grunenthal, Boston Scientific, Ferrer, Medtronic, Cardiva y Prim.