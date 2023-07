Abierta la convocatoria para participar en la 15ª edición de ‘Danza a Escena’

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública ha abierto hoy lunes, 3 de julio, el plazo para la presentación de propuestas artísticas a ‘Danza a Escena 2024’, el circuito artístico estatal promovido por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM). Las compañías interesadas en participar podrán presentar sus propuestas artísticas hasta el 8 de septiembre.

La convocatoria se dirige únicamente a aquellas compañías profesionales de danza residentes en el Estado español, quienes podrán presentar un máximo de dos espectáculos que hayan sido estrenados a partir de enero de 2020 (incluido). No podrán participar en esta próxima edición las compañías que hayan efectuado actuaciones en el Circuito Danza a Escena 2023. Por otra parte, el caché de cada pieza no podrá exceder en ningún caso los 8.000 euros, impuestos no incluidos, y deberá incluir traslados, alojamientos, dietas y todos aquellos gastos derivados de la representación, a excepción de la ficha técnica.

Para formalizar la inscripción será imprescindible que las compañías se registren previamente en el portal web de La Red, www.redescena.net, donde tendrán que alojar todos aquellos materiales promocionales o de difusión que faciliten a la organización la valoración de cada uno de los espectáculos, desde la ficha artística y técnica hasta fotografías y, de forma imprescindible, el link al vídeo completo de la pieza.

Catálogo ‘Danza a Escena 2024’

Una vez cerrado el plazo de la convocatoria artística, la Comisión de Ballet, Danza y Artes del Movimiento de La Red será la encargada de valorar las diferentes propuestas recibidas y realizar una preselección de unos 30 espectáculos para dar forma al catálogo del circuito para el próximo año, que se publicará en www.danzaaescena.es en el mes de octubre.

Cuando se haya dado a conocer el catálogo, llegará el turno para espacios escénicos, redes y circuitos asociados a La Red, que tendrán oportunidad de sumarse a ‘Danza a Escena 2024’ con la presentación (entre el 2 de octubre y el 15 de diciembre) de proyectos de difusión de esta disciplina a partir de las piezas incluidas en ese catálogo.

Al igual que en ediciones precedentes, este catálogo responderá a criterios de pluralidad y equilibro de estilos, así como de diversidad de formatos y públicos, heterogeneidad de los espacios escénicos y singularidad de las acciones ofertadas por las compañías para la captación y fidelización de espectadores.

Hay que recordar que, en las 13 ediciones precedentes del circuito, un total de 223 compañías profesionales han mostrado su trabajo en más de 530 espacios escénicos, con un total de 284 espectáculos, unas cifras que tienen un impacto directo sobre el tejido creativo de las artes escénicas de nuestro país y que se refuerzan con la presencia de alrededor de 400.000 espectadores.