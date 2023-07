Una estrella en el camino

Estrella pasajera… me vigila, yo la llamo peregrina, es más brillante que las otras, es más radiante, grande. Me enamora con sus halos de luz, blanca su esencia y asombrosa, esplendorosa y armoniosa, cariñosa, eficaz en el cometido. En las noches me sigue, entonces sé que Dios aún me quiere y decide perdonar, aún me protege y piensa en mí. Aún le tengo conmigo, estrella peregrina mía y amiga que me vigila y siempre es la misma, que me da suerte, que me guía, que me fortalece, que me cuida, que no me deja nunca.





... Desde aquí quiero agradecer a una editorial extranjera que se ofreció para poner a la venta mis libros. Les tendré en cuenta, si bien de momento, los dejo en el blog.