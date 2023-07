​El calor derrite las neuronas

¿Cómo decir lo que está pasando sin caer en repeticiones? Creo que está un poco complicado porque todos los medios de comunicación, mejor dicho, los pocos que no están subvencionados por el gobierno, que son casi todos, cuentan las verdades del barquero. La mayoría son palmeros y cuentan lo que saben le gusta a quién les pagan. Como a mí no me paga nadie ni pertenezco al mundo del periodismo, como una simple ciudadana, voy a exponer lo que pienso basada en la libertad de expresión.





La mayoría de personas tenemos un criterio propio, unas convicciones, forma de pensar y de actuar acorde con la educación recibida y adquirida, que nos hace estar más de acuerdo con unos partidos políticos que con otros, según se asemeje más a la ideología de los mismos. Hay otro grupo, desgraciadamente “in crescendo” que debido a los nefastos sistemas educativos e ideologías exacerbadas (muchas erróneas deliberadamente) no poseen un criterio definido, bien sea por ignorancia, bien por indiferencia, incultura etc.





En una democracia consolidada, cada uno es libre de pensar y votar como le venga en ganas, pero la manipulación que existe en la actualidad es tan burda y tan clara que pretenden tomarnos por tontos a una gran mayoría de españoles. Antes de unas elecciones lo normal es que existan debates en televisión de todos los grupos políticos que se presenten a las mismas, bien en grupo bien por separado, pero el hecho de vetar a tal o cual grupo, ya denota una corrupción por parte de los medios que se arrodillan al poderoso caballero don dinero.





Personalmente me gustaría poder ver un debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Feijoo, Abascal y Sumar, los dos primeros son dos partidos que pueden gobernar en solitario o con el apoyo de los otros dos, Sánchez con Sumar (como ha hecho hasta ahora, porque según él no ha mentido solo cambió de opinión) y Feijoo con Abascal como se le ha pedido en las pasadas elecciones.





El complemento de dos partidos es bueno porque se apoyan uno en otro y cada uno aporta lo que le falta al otro. Los partidos de izquierdas, separatistas, republicanos, etarras etc., no mienten, como si hace el partido socialista, dicen y hacen desde que están en el poder lo que pregonan. Los partidos de derechas, con sus complejos y pusilanimidades, no porque no sepan o no quieran, sino por el que dirán, hacen la mitad de lo que promulgan (en este caso el PP) y Vox como no ha estado nunca en el poder no sabemos cómo se comportaría, pero creo que cumpliría lo que dice, si no, no tendría sentido tanto alboroto. En este caso los dos partidos tienen gente preparada intelectual y con experiencia laboral, muy necesarias para el buen funcionamiento y gestión de una gran empresa como es la del gobierno de la nación, uno aportaría el coraje y el otro la moderación, y como siempre la virtud está en el término medio, a la sociedad le iría bien.





España desde Zapatero va de mal en peor, con el paréntesis de Rajoy que solo se dedicó a liberar la economía que a punto estuvo de ser intervenida, que es de agradecer, pero podría haber hecho muchas más cosas por disfrutar de una mayoría absoluta y no lo hizo. Sánchez, que gobierna con el apoyo de partidos que solo pretenden destruir lo que tantos años ha costado reconstruir, ha sido la guinda del pastel, no ha dejado títere con cabeza, ha manipulado hasta la justicia, órgano en el que nos debería igualar a todos los ciudadanos, y vemos como desgraciadamente no es así.





Y como dicen que para muestra basta un botón, no sigo con todos los despropósitos existentes, sería interminable y cansaría al lector.





Buenas vacaciones, disfruten los que puedan hacerlo de algún sitio más fresquito y procuren ser felices, el gozar de las pequeñas cosas que tenemos alrededor es gratis.