​Granbazán Etiqueta Ámbar, un albariño entrañable

Bodegas Granbazán atesora en sus vitrinas docenas de premios enológicos, entre ellos: Gran Baco de Oro 2022; Medalla de Oro Mundus Vini, Cata de verano 2019 y la declaración de Wine Enthusiast: “Uno de los 100 mejores vinos del mundo”.



En el reino de Galicia, el vino albariño era ya un mito gracias al canto de los poetas, así como a la sed y fe de los cambadeses. Los vinos elaborados a partir de la uva albariña eran muy valorados y sólo se bebían en las ocasiones especiales. Su consumo y distribución era una oscurantista aventura necesitada de guía y recomendación. Las botellas carecían de etiqueta y las pequeñas bodegas familiares, a pesar de sus desvelos, no contaban con los medios ni los conocimientos necesarios para ofrecer unos vinos fiables y estables.



Granbazán, etiqueta ámbar ha sido elaborado con cepas de albariño de más de 35 años, vendimiadas a mano, y con cuidadosa selección de fruta desde el viñedo. La bodega, de estilo neoclásico, se ubica en la pontevedresa la Finca Tremoedo, un precioso edificio con marcada influencia de château francés y ahora recubierta de azulejos azules, haciendo un guiño a las casas indianas gallegas. En ese acogedor lugar, tras un suave despalillado y maceración a baja temperatura, se verifica la separación del mosto por gravedad junto con una fermentación controlada a baja temperatura y descanso mínimo sobre lías finas de 8 meses.

La cata



Color amarillo intenso, brillante, limpio y translúcido. Aromas de fruta tropical: piña, mango, chirimoya, junto con melocotón, flor de acacia y recuerdos salinos de marea baja. En boca se muestra complejo, estructurado, potente, untuoso, con acusada acidez y marcada salinidad; su larga persistencia sugiere pinchos creativos, mariscos gallegos, pescados azules a la plancha, calderos murcianos, platos asiáticos, pastas cremosas italianas y una generosa rueda de quesos galaicos para concluir una buena mesa entre familiares y amigos.

Ficha D.O. Rías Baixas Variedad: 100% Albariño. Permanece 8 meses en bodega antes de salir al mercado. Producción: 170.000 de botellas de 0,75 L. Temperatura de servicio: 10-12º C. Precio: 16,50 €.

Bodegas GRANBAZÁN Lugar de Tremoedo 46. 36628-Vilanova de Arousa (Pontevedra) Tel. 986 55 55 62. www.bodegasgranbazan.com