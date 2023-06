Países que brindan facilidades a las criptomonedas: los mejores lugares para invertir en Bitcoin

Bitcoin ha mantenido la primera posición en el mercado de criptomonedas desde su lanzamiento en 2011. Hoy en día, Bitcoin Billionaire sigue siendo la criptomoneda popular, con más de 100 millones de usuarios en todo el mundo. Igualmente, Bitcoin es la criptomoneda más grande en términos de capitalización de mercado. El crecimiento de Bitcoin ha atraído a muchos inversionistas, incluidos inversionistas individuales e institucionales.

Dado que Bitcoin no es una moneda nacional, las personas pueden usarlo prácticamente en cualquier parte del mundo. Con una conexión a internet, puede usar Bitcoin. Esto significa que los inversores de diferentes países pueden probar suerte con Bitcoin. Sin embargo, primero deben considerar qué tan amigable es su país con las criptomonedas.

Sistema Descentralizado

Bitcoin es descentralizado. Ningún gobierno u otras entidades financieras lo regulan o controlan. Para entender bien esto, echemos un vistazo un tiempo atrás. Antes de que surgieran las criptomonedas, dependíamos únicamente del sistema financiero centralizado por el gobierno, a través del dinero fiduciario controlado por el banco central. Donde el gobierno puede decidir cuántos dólares estarán en circulación.

Además del gobierno central, las entidades financieras como los bancos comerciales, las compañías de tarjetas de crédito y los corredores también influían en las transacciones financieras. Procesan las transacciones y cobran tarifas por hacerlo, esto a menudo hace que las transacciones tomen más tiempo y cuesten más. Piense lo ajetreado que era enviar dinero al extranjero a través de transferencias bancarias.

Con el sistema descentralizado de Bitcoin, muchos gobiernos están preocupados por la naturaleza no regulada de este activo digital, así que, algunos han adoptado sistemas regulatorios restrictivos contra Bitcoin. Algunos países, como China incluso han prohibido las criptomonedas, lo que significa que no puede usar Bitcoin allí.

Afortunadamente, otros países han sido muy receptivos hacia las criptomonedas. Este artículo analiza algunos de estos países y cómo los inversores de Bitcoin disfrutan del entorno conveniente para las criptomonedas.

Malta Malta es una isla que facilita el uso de las criptomonedas donde los inversores de Bitcoin pueden gozar de las inversiones. La isla tiene muchos proyectos de blockchain e intercambios de criptomonedas, lo que significa que los inversionistas de Bitcoin tienen fácil acceso a estos servicios esenciales. Puede intercambiar fácilmente Bitcoin en Malta utilizando los muchos intercambios de criptomonedas disponibles.

Singapur Singapur también es un país amigable con las criptomonedas gracias a sus leyes. El gobierno adoptó la Ley de Servicios de Pago en 2019, constituyendo regulaciones a las criptomonedas. El país tiene regulaciones de criptomonedas para prevenir actividades ilícitas, pero continúa brindando un ambiente de apoyo para que prosperen las criptomonedas. Por ejemplo, el gobierno no impone un impuesto a las ganancias de capital sobre las criptomonedas, lo cual es oportuno para los inversores de Bitcoin.

Suiza Suiza ofrece un ambiente amigable con las criptomonedas para los traders de Bitcoin. Además de permitir el uso de Bitcoin, el país adopta un enfoque indulgente con las criptomonedas. Suiza ha sido conocida por sus altos estándares bancarios que enfatizan la privacidad y los bajos riesgos. Los usuarios de Bitcoin encontrarán este entorno adecuado para la inversión, especialmente cuando quieran que sus activos se mantengan privados.

Portugal Las leyes portuguesas para las criptomonedas son indulgentes con los inversores de Bitcoin. Fomentan una mayor inversión en Bitcoin y otras criptomonedas, especialmente para inversores individuales. Además de no cobrar impuestos sobre las ganancias de capital en Bitcoin, Portugal no impone ningún impuesto al intercambiar criptomonedas por monedas fiduciarias. Esto hace que sea más barato y rentable invertir en Portugal debido a los bajos requisitos fiscales.

Alemania Los inversores de Bitcoin a largo plazo encontrarán un ambiente que facilita el uso de criptomonedas en Alemania. El país trata la criptomoneda como dinero privado. Aquellos que hayan tenido criptomonedas durante más de un año están exentos de impuestos sobre las ganancias de capital. Por lo tanto, los inversores de Bitcoin a largo plazo pueden aprovechar esto para maximizar sus ganancias de Bitcoin.

Conclusión



Antes de decidir invertir en Bitcoin, es posible que deba investigar la compatibilidad con las criptomonedas de su país. También debe comprobar otros países. Esto proporciona un buen plan de inversión en Bitcoin sin muchas restricciones y un gran potencial para obtener buenos rendimientos.