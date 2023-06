El equipo Nissan de Fórmula E quiere aprovechar su buena forma en Portland, en la última prueba de la temporada este sábado

En la última carrera de la novena temporada, la Fórmula E se desplazará por cuarta vez a los Estados Unidos de América, tras las carreras de Miami, Long Beach y Nueva York en años anteriores. El Portland International Raceway, de 3,19 kilómetros, cuenta con 12 curvas, con largas rectas hacia las curvas 1 y 10 que ofrecen los mejores puntos de adelantamiento.

Para este gran premio eléctrico, los dos coches Nissan lucirán el logotipo de la expedición Pole to Pole, en la que los exploradores Chris y Julie Ramsey harán escala en Portland. Este dúo formado por marido y mujer se está embarcando en un viaje de nueve meses desde el Polo Norte Magnético hasta el Polo Sur, a bordo de un Nissan Ariya totalmente eléctrico. Visitarán al equipo de competición en el garaje y se reunirán con los pilotos antes de continuar con su aventura.



Además, antes de este fin de semana, el equipo Nissan de Fórmula E también ha lanzado una nueva colección de ropa de calle, confeccionada con ropa de carreras Nissan reciclada de hace décadas: NISMO Thrifted. Creada por la diseñadora de moda sostenible Mia D'Amato, la colección se inspira en el compromiso de Nissan con la sostenibilidad y la neutralidad de carbono de cara a 2050, y pretende demostrar que todos podemos contribuir de muchas maneras a un futuro sin residuos. La clasificación en Portland el sábado 24 de junio comenzará a las 12:40 PDT (UTC -7), y el gran premio eléctrico empezará a las 17:00 PDT.



Tommaso Volpe, director general y jefe del equipo Nissan de Fórmula E: "En la Fórmula E es muy difícil ser constante, pero por supuesto queremos repetir nuestro rendimiento de la segunda carrera en Yakarta. Portland será una carrera interesante porque no es un circuito urbano. Esperamos ver velocidades punta muy altas y mucha gestión de la energía, por lo que la estrategia será muy importante. Configurar el coche para que se adapte a esta pista será un reto, y estamos buscando la mejor manera de ser eficientes y rápidos en este circuito. Es genial que la Fórmula E corra en EE. UU., es un gran mercado para Nissan y un país al que le encanta el automovilismo, así que espero que podamos ofrecer un buen espectáculo a los aficionados".

Sacha Fenestraz, piloto del equipo Nissan de Fórmula E: "Tengo muchas ganas de correr en Portland, es otro circuito nuevo, lo que iguala las condiciones, ya que nadie de la parrilla ha corrido aquí antes. En las últimas carreras hemos estado muy cerca del podio, lo que demuestra que tenemos un coche y un equipo muy fuertes. Creo que la carrera puede ser parecida a la de Mónaco o Berlín, liderar puede no ser la mejor estrategia. Estamos muy motivados tras el resultado de Yakarta y hemos seguido trabajando duro desde entonces para seguir mejorando. También va a ser increíble correr en Estados Unidos, los aficionados y el ambiente son siempre geniales allí, así que estoy emocionado".

Norman Nato, piloto del equipo Nissan de Fórmula E: "Llegamos a Portland con la esperanza de seguir mostrando el ritmo que tuvimos en la segunda carrera en Yakarta. No es un circuito urbano tradicional, así que eso cambiará nuestra forma de conducir. El agarre será probablemente mayor y va a ser interesante en el aspecto del ahorro de energía, posiblemente la carrera más estratégica del año. Parece que va a ser un circuito bastante rápido, y habrá unas cuantas oportunidades de adelantar gracias a las largas rectas y la anchura del trazado, sobre todo en las curvas 1, 7 y 10".

Luca Ghiotto, piloto del simulador del equipo Nissan de Fórmula E: "Portland es bastante único en el calendario de la Fórmula E, ya que es el único circuito permanente de la temporada. El circuito en sí también es muy rápido, hay muchas rectas y solo 12 curvas. Debería ser bueno para los adelantamientos y durante la carrera será interesante ver cómo los pilotos gestionan la energía para mantenerse en la lucha hasta el final. Creo que este circuito se adapta bien a nuestro coche, hemos sido fuertes en las curvas de media y alta velocidad durante toda la temporada, así que es una buena oportunidad para conseguir un resultado positivo".

