Todo el poder sanador de las células madre en Immunotherapy Regenerative Medicine

Aprovechar el poder sanador de la terapia con células madre, más diversas innovaciones en medicina alternativa, es la misión del doctor Ernesto Romero y su equipo de profesionales, conformado por expertos biólogos, biofísicos, bioquímicos y nutricionistas, en el centro Immunotherapy Regenerative Medicine, ubicado en Puerto Vallarta, México. Al descubrir cómo las células madre curan, los especialistas ayudan a pacientes que luchan contra enfermedades o dolores crónicos. Esta opción no solo será un alivio a sus afecciones, sino que generará una recuperación integral, ya que los tratamientos logran estimular el sistema inmunitario y rejuvenecer el organismo.

Experiencia y prestigio internacional Más de 20 años de investigación y desarrollo exitoso de terapias con células madre mesenquimales, también conocidas como precursores estromales, avalan la labor científica de Inmunotherapy, reconocida en todo el mundo. El centro precursor en tratamiento de enfermedades autoinmunes, cáncer, condiciones de envejecimiento, trastornos neurológicos y musculoesqueléticos, patologías cardiovasculares y mucho más.

En la página web de la clínica, el doctor Romero explica que las células madre mesenquimales (MSC) son uno de los tipos de células más investigados para terapias regenerativas, al ser células adultas con propiedades de autorrenovación, inmunomoduladoras, antiinflamatorias, de señalización y de diferenciación.

La clínica mexicana utiliza células madre provenientes de pulpa dental, tejido adiposo, endometrial, placenta, cordón umbilical y médula ósea. Todas las células se crean en los laboratorios del centro, certificados por Cofepris, bajo estrictas premisas éticas. Las MSC se aplican como reemplazo de células enfermas con resultados regenerativos y efectos antiinflamatorios que reducen dolor e hinchazón, de manera que los pacientes puedan recuperar su vida activa y sentirse mejor de manera integral, incluso si deciden realizar tratamientos estéticos de antienvejecimiento no quirúrgicos, que revitalizan la piel y el cabello.

Protocolos personalizados La aplicación de células madre se refuerza con otros procedimientos mediante la creación de protocolos 100 % personalizados para la condición de cada paciente. Terapia de intercambio plasmático, para filtrar y purificar la sangre; ozonoterapia que mejora la respuesta inmunológica y aumenta la circulación sanguínea para equilibrar el sistema nervioso; nutrición con péptidos, para activar la regeneración celular; terapia de vitaminas intravenosas, hidroterapia de colon y muchas más opciones, complementan el abordaje de cada caso, que también recibirá asesoría nutricional y atención psicológica.

Cuando la medicina tradicional no ha logrado sanar, los pacientes cuentan con Immunotherapy Regenerative Medicine para ayudarlos con una evaluación exhaustiva de su salud, para convertir las células enfermas de su cuerpo en las células sanas que necesita para revertir la enfermedad degenerativa crónica y los trastornos autoinmunes en un porcentaje de 80 a 100 %.

Para acceder a esta terapia regeneradora, natural y mínimamente invasiva los interesados pueden solicitar una primera consulta gratuita en el centro, que será el inicio de un tratamiento seguro, en el que los especialistas evalúan el estado del paciente para aplicar esta terapia científicamente comprobada, indolora, viable para personas de todas las edades.