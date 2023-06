«Escribo las novelas que me gustaría leer»

Hay autores que gustan de jugar con el lector en sus tramas y luego está Octavi Pina (Barcelona, 1990), que siempre intenta construir historias llenas de giros y narradas desde varios de puntos de vista, con lo que lo más normal es que las sorpresas no las veamos ni venir. Amante de la tranquilidad, confiesa que no se pone a escribir si no dispone del tiempo suficiente para ello y para el repaso minucioso que le gusta dar siempre a sus obras. Un escritor meticuloso cuyo último libro, Almas durmientes, nos traslada a su ciudad natal para asistir a un juego turbio y un nuevo caso para el inspector Molins.



¿Por qué elegiste el thriller como género para desempeñarte como escritor? ¿Fue más un instinto o una decisión consciente? Fue una decisión consciente. Yo soy un amante del género de suspense y del thriller. Tenía muy claro que quería escribir sobre este género y con estos personajes. Me gustan las películas, series y libros de esta temática y, por lo tanto, iba a escribir sobre el mismo tema. Además, necesito mucha acción y pocas descripciones en un libro, y el thriller cumple con esta premisa.

¿Cuál es tu género, o géneros, preferido/s a la hora de leer? Misterio, thriller y ficción histórica. Me encantan los libros sobre ficción histórica, pero no me vería capaz nunca de escribir sobre ello. Por eso me decanté por el género del thriller y el suspense.

¿Qué dirías que tiene Almas durmientes que la convierte en una novela especial? Tres elementos principalmente: - Los giros y la velocidad en la trama: para mí es vital confundir al lector en un libro de misterio para que no adivine la siguiente acción del personaje. Para ello es importante construir pequeñas pistas falsas para crear dudas.Además, como he dicho, no me gusta el exceso de descripciones. Para mí son una distracción y aplico esta idea en mis libros. Siempre está ocurriendo algo, hay mucha acción y un ritmo frenético como en un verdadero thriller. - Personajes muy bien definidos y humanos: para construir a unos personajes creíbles me basé en una parte de la personalidad de dos de mis mejores amigos. De esta forma fue más fácil construir a unos personajes humanos con problemas reales como el que le sucede al inspector Molins en esta novela. - Los diferentes puntos de vista: narro la misma historia desde el punto de vista de distintos personajes. Y uno de ellos siempre es el del antagonista, como ocurre en esta novela.

¿Escribes las novelas que te gustaría leer o identificas aquellas ideas más aptas para triunfar entre los lectores? Escribo las novelas que me gustaría leer. No sería capaz de escribir una novela romántica, por ejemplo.Una vez dicho esto, después identifico los factores que me van a dar más éxitoentre los lectores e intento introducirlos en la trama.

Cuéntanos alguna manía especial que tengas a la hora de escribir. Necesito mucha tranquilidad, aislarme del mundo y tener una hora mínimo para escribir. Si no dispongo de este tiempo, ya no me pongo a escribir, porque yo siempre repaso el esquema, las últimas páginas, y luego sigo escribiendo.Esa sería la principal manía, el exceso de repaso una y otra vez. Entonces, como podrás comprender, no soy muy rápido escribiendo, porque cuesta encontrar esos espacios de tiempo.

Tu labor profesional está enfocada al ámbito económico, a los números, un mundo que no parece, al menos a priori, tan creativo. ¿Cómo compaginas esto con tu labor de escritor, imaginar personajes, escenarios…? Hoy en día, ni yo mismo lo sé con exactitud. Te explico. Como bien dices, son mundos totalmente distintos. A mí siempre me gustó mucho la lectura y creo que mi imaginación procede de allí, de leer otros libros parecidos. Para mí también es una forma de desconectar de mi otro trabajo, mucho más analítico. Cuando escribo, mi cerebro descansa.

Cuando acabas de escribir un borrador para una novela, ¿a quién le pides la primera opinión? ¿Quién es esa persona, o personas, cuya opinión es fundamental para asegurarte de que has escrito algo que merece la pena? Principalmente, dos personas: mi pareja, Marci, y mi hermano, Albert. Ambos son muy críticos. Incluso mi pareja lee o comentamos algunos capítulos mientras estoy escribiendo y ella me dice:«Por aquí no, mejor por allí». Para mí es muy importante su visión crítica.

Como gran cinéfilo que eres, ¿ves Almas durmientes convertida en una película o una serie? Sí. Yo siempre veo mis libros convertidos en películas. Es una novela con mucha acción y, trasladadaa una pantalla, quedaría muy bien. Incluso hay algunas partes del libro que se parecen más a un guion que a una novela. Ver mi libro en la gran pantalla sería un sueño hecho realidad.

¿Qué autores te inspiran especialmente? Me inspiró mucho elescritor Ken Follett. Aunque él escribe ficción histórica, uno de mis otros géneros preferidos, me basé en su forma de narrar las historias. Es decir, en la trilogía de La caída de los gigantes, él utiliza los diferentes puntos de vista de varios personajes para narrar la misma historia. Y yo seguí sus pasos porque enriquece la forma de contar una historia.

Parece ser que tienes ya perfilada la que será tu cuarta novela, ¿qué puedes contarnos sobre ella? ¿Vas a dar más trabajo al inspector Molins? Sí, el inspector Molins seguirá al pie del cañón. Tiene trabajo para rato. Puedo decir que el protagonista se va de viaje para perseguir a un antiguo antagonista y esta vez no estará acompañado de sus fieles escuderos. Y si queréis saber más, estad atentos a mi próxima publicación.