​Madrina reclama la defensa de los derechos de los niños y madres más vulnerables acogidos en España, en el Día Internacional del Refugiado

En el Día Internacional del Refugiado, Fundación Madrina reclama la solidaridad de todas las familias y de las instituciones públicas y privadas, recordando que hoy se celebra una fecha relevante que nos recuerda la importancia de proteger los derechos de los niños y de las personas más vulnerables, que se ven obligadas a huir de sus hogares debido a la guerra, la persecución o la violencia.



En este Día Internacional del Refugiado, la Fundación Madrina reafirma su compromiso con los más vulnerables y su lucha por la protección de los derechos humanos de los refugiados, solicitando al gobierno de España su solidaridad para con todos los refugiados, y poniendo el “ejemplo ucraniano” de acogida, como recurrente para futuras emergencias mundiales.

Madrina desea igualmente afirmar que todos los refugiados son iguales y que no hay adjetivos que los diferencie, pidiendo que sean igualados en derechos con los refugiados políticos, todos los que sufren persecución económica, de trata, de comercio infantil o mujeres y niños víctimas de violencia o maltrato.

La fundación, solicita que la inmigración forzosa, producida por la violencia y maltrato, así como por razones económicas sea considerada a la misma altura que la huida por razones políticas. Según extranjería de España, en Venezuela ya no hay persecución política ni económica, por ello sus refugiados en España, no necesitan visa de asilo, realizándose ahora todas las visas de asilo procedentes de Venezuela. En consecuencia, muchas familias de refugiados venezolanos sufren la vulnerabilidad y la pobreza en nuestro país por este “giro político” de la política española.

En consecuencia, Madrina denuncia que actualmente a muchos venezolanos se les deniega el asilo porque las autoridades españolas verbalizan que Venezuela está ahora mejor. Desde Madrina se preguntan, ¿qué ha cambiado en Venezuela para considerar que ahora la situación es mejor?

Refugiados en el mundo

En el mundo hay 109 millones de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares por la fuerza, especialmente procedentes de la guerra, persecuciones, violencia, violaciones de derechos humanos u otros eventos que hayan perturbado gravemente el orden público, así como de regímenes corruptos y dictatoriales.

1 de cada 80 personas en el mundo se vio obligada a huir de sus hogares como resultado de los conflictos y la persecución. 63 millones de personas son personas desplazadas internas debido a los conflictos internos y la violencia, y 6 millones de ellas son solicitantes de asilo. Entre ellas hay 35,3 millones de personas refugiadas, de los cuales alrededor del 41% son menores de 18 años, siendo que los niños representan el 30% de la población mundial total.

El 76% de las personas refugiadas están acogidas en países vecinos, que son igualmente pobres de renta baja y media, es decir, el mayor número de refugiados proceden de países pobres, son refugiados económicos, y se realojan en otros países pobres, por lo que nunca conseguirán visa de asilo y menos de residencia.

Refugiados en España

A lo largo de 2022, y sobre un total de 6 millones de inmigrantes, en España hay un total de 118.842 personas que solicitaron asilo en nuestro país, un 82% más que un año anterior, convirtiéndose en el tercer país europeo con más peticiones, solo por detrás de Alemania y Francia. En Europa hay un total de 27 millones de refugiados. España acoge el 0.6% de todos los refugiados de Europa.

Un porcentaje relevante son refugiados políticos, víctimas de persecución en países totalitarios ideológicamente, como Venezuela; a ellos se han sumado en 2023 países como Perú y Colombia, y que se añaden a otros países con mucha violencia desde hace años, como Nicaragua, El Salvador u Honduras. La pobreza que se incrementa en estos países, excluye a miles de familias que se ven condenados a huir de sus propios pueblos.

Detrás de esta pobreza y persecución, se esconde la lucha por la droga, la trata de niños, el robo de niños para la guerrilla o para la trata de órganos, entre otros.

Asimismo, hay muchas refugiadas por razones de persecución, por violencia contra la mujer. Países donde no se tiene protección de la mujer, esta se ve obligada a huir de su país, huyendo de sus violadores y maltratadores.

Cabe destacar, que las familias refugiadas en general, son mujeres y niños principalmente, y disfrutan de una buena educación y formación; sanitarias, profesores, informáticos e ingenieros, entre otras profesiones. Para Madrina estas familias constituyen un capital humano que debe ser protegido y aprovechado por el tejido laboral español, “es una inversión no un coste”, teniendo cabida en el entorno rural principalmente.

12 Propuestas de Fundación Madrina para proteger al refugiado

Para solventar esta situación de riesgo, Madrina solicita al Gobierno medidas que apoyan las ayudas directas, la homologación exprés de títulos universitarios especialmente sanitarios, educativa y de ingenierías, avales administrativos para acceder a alquileres sociales, especialmente en el entorno rural, incentivos fiscales y ayudas a empresas y familias que ayuden directamente o en especie; ayudas para movilizar a familias hacia el entorno rural, creación de la “visa emprendedores” para la legalización rápida y acceso al empleo, entre otras.

Lamentablemente, los refugiados en España, pasado año y medio, tan solo tienen un 13% de empleabilidad. Dato muy bajo y que representa el fracaso del sistema de acogida actual en este tema, especialmente por la nula homologación de títulos existente. Un médico cualificado se dedica a cuidar o limpiar casas y personas, hasta que llegue su homologación.

Es importante señalar que más de la mitad de los refugiados acogidos en España han regresado a su país o a otros destinos europeos, ya que verbalizan que se encontraban en peor situación en España que en Ucrania. Muy vulnerables y sin ayudas acuden a las “colas el hambre”.

Madrina, recuerda que ha rescatado cerca de 2.000 refugiados acogidos en 1.800 familias y 300 pueblos de la España vaciada y que el servicio “SosUkraine 24h” que activó la Fundación ha atendido desde abril 2022 a más de 5.000 familias refugiadas en España y Ucrania. En 2023 Madrina sigue enviando artículos de emergencia, de primera necesidad a orfanatos y hospitales, como un gran generador de 1 Tn. Actualmente, Ucrania pide artículos sanitarios y de alimentación para niños de las zonas de conflicto en Ucrania.

La Fundación Madrina solicita al Gobierno de España, 12 medidas para favorecer la protección y la estabilidad de la población refugiada residente en España:

1. Que se conceda siempre Visa de asilo a todo refugiado víctima de persecución política, religiosa, económica, de trata, comercio infantil, o de violencia y maltrato. 2. Homologación “express” de los títulos sanitarios, educativos y de ingenierías para una mejor inclusión laboral de los refugiados, favoreciendo el tejido sanitario y laboral español. 3. Favorecer el empleo apoyando con ayudas e incentivos fiscales a empresas, autónomos y familias que contraten a refugiados. 4. Ofrecer garantías y ayudas para acceso a la vivienda de familias refugiadas con fianzas, alquiler social y un aval del Estado, o bien a través de la propia comunidad autónoma. 5. Promover y facilitar el alojamiento de las familias refugiadas en el entorno rural, con el acceso a un alquiler social de viviendas en los pueblos de la España vaciada para las mismas. 6. Promover y facilitar el acceso a la movilidad, al carnet de conducir y el alquiler de vehículo para familias refugiadas, especialmente las que elijan ir al entorno rural. 7. Transporte gratuito y permanente para las familias refugiadas hasta que consigan un trabajo estable. 8. Favorecer el autoempleo concediendo automáticamente la Visa para emprendedores, con la eliminación del pago de la cotización de autónomos y favoreciendo la inclusión laboral de las familias refugiadas, especialmente en los sectores más necesitados. 9. Apoyar económicamente a las familias refugiadas y residentes en España con una paga mensual desde su llegada, pensión que cubra las necesidades básicas de menores y embarazadas, hasta que consigan un empleo estable. 10. Apoyar económicamente a los particulares, familias y pueblos que acogen y apoyan a familias de refugiados. 11. Apoyar con incentivos fiscales a las empresas, familias y pymes que ayuden económicamente, o bien que donen servicios, material alimentario, ropa o sanitario, o con acogimiento, a las familias refugiadas. 12. Eliminar el coste residual de los medicamentos con el pago de la tarjeta sanitaria. Madrina ofrece todo su apoyo con alojamiento, alimentos, abrigo y apoyo sanitario para todas las familias refugiadas, trayendo a España cerca de 2.000 familias refugiadas el año pasado, principalmente madres y niños procedentes de la guerra de Ucrania.