¿Conviene comprar un auto de lujo?

El ruido de las ciudades es cada vez más avasallador, tanto que en ocasiones llevar un ritmo de vida rápido cansa. El ir de un lado a otro en el transporte público, la contaminación, los horarios, el tráfico y el clima son factores que a la larga disminuyen la calidad de vida. Sin embargo, como sabemos, no todos tienen los recursos como para mejorar estas condiciones, pero con un gran esfuerzo la mayoría de la gente logra sus objetivos. Lo ideal sería transformar las ciudades con sistemas inteligentes que favorezcan el traslado de personas, la calidad de aire, es decir, implementar nueva infraestructura que sea sustentable en todo sentido.



Un gran ejemplo de esta idea se está llevando a cabo por el gobierno de Arabia Saudita, se trata de una ecociudad llamada “La Línea”, cuyo objetivo es, precisamente, que no tenga calles ni coches y en donde sólo se haga uso de energías limpias. A pesar de los grandes ideales y proyectos para frenar el cambio climático, lamentablemente aún falta mucho para que todos los países se unan en un mismo objetivo en el sistema de las ciudades.

Mientras tanto, como no podemos elegir lo que de verdad nos conviene, hay que al menos decidir con lo que tenemos y tratar poco a poco de mejorar nuestra calidad de vida. Al momento de comprar un coche surgen bastantes dudas, por eso aquí te comparto dos razones por las que sí convendría optar por un vehículo de lujo en lugar de uno tradicional:

1) La primera razón por la que deberías adquirir un auto de lujo es por su plusvalía. Esto sucede tanto con los coches antiguos como con los exclusivos o de edición limitada.

2) La segunda razón es que obtendrás una mejor experiencia de manejo. Un auto de lujo no sólo se enfoca en la movilidad sino en la comodidad y la interacción que el conductor tiene con su vehículo.

Si eres un amante de la tecnología y estás al tanto de las últimas novedades del mercado automotriz, lo tuyo es un auto de lujo, ya que disfrutarás de los mejores materiales y de un confort inigualable, además de un mayor rendimiento de la velocidad, gasolina o batería interna.

Uno de los últimos avances para tratar de detener el impacto negativo en el medio ambiente es la transición a los autos híbridos y eléctricos, lo cual es ya imperativo que suceda a nivel global. Este nuevo sistema contamina menos que la combustión de gasolina, aunque las cifras tampoco son tan significativas. Según la aseguradora Mapfre, un auto híbrido emite 18,000 kg de dióxido de carbono al año, mientras que un auto normal produce 30,000 kg. Esta nueva funcionalidad permite disminuir la contaminación, ahorrar en gasolina y hasta comenzar un nuevo trabajo de Uber.

Comprar un auto de lujo beneficiaría en gran medida al planeta tierra, la mayoría de las marcas como Toyota, Dodge, BMW y Audi están apostando por la modalidad híbrida y eléctrica en sus modelos más recientes, tales como el Toyota Prius, el Dodge Charger y el Toyota Camry. Si bien, actualmente, los servicios de mantenimiento y las reparaciones son más costosas en estos modelos exclusivos que en los coches convencionales, pero, sin duda alguna, vale la pena cada centavo, para lograr tener un mejor futuro.