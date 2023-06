Berlusconi, Ferrari y Aragón

Silvio Berlusconi, a mediados de los 80, era un empresario presidente del equipo de futbol del Milán y se dio cuenta de que podía controlar los medios y que a través del futbol podría alcanzar la presidencia de Italia, como así lo hizo. Fue el que en 1992 fundó el Grupo Mediaset, que llegaba a facturar más de 5.000 millones anuales.

Sí, Il Cavaliere fue la imagen personalizada de ese “pícaro" sonriente y en ocasiones algo tramposo que encandilaba con hermosas palabras y derrochando encanto, esa imagen del Lazarillo de Tormes, actualizada y de carne y hueso. Ahora nos ha dejado una figura que ha sido un referente, en ocasiones en bueno y otras en temas que generaban debate, pero no dejaba de ser un hombre con un coraje, una determinación y una inteligencia que destacaba y no resultaba indiferente.

Lo que en este artículo quiero contar es algo que la población no conoce y que es una primicia, una anécdota que ahora se puede contar, pues todos los protagonistas ya no están y porque no es parte de un relato tierno y lleno de ese encanto de las buenas historias.

Berlusconi tuvo una relación directa con Aragón y con el mundo empresarial. Un destacado empresario aragonés estaba interesado en que Aragón fuese la sede que comercializara la marca de coches Ferrari para toda España y mantuvieron conversaciones con la misma y en ellas se encontraba la participación de Il Cavaliere y todo iba perfectamente encaminado, todo sobre ruedas. Esto ocurrió, hace casi veinte años, en los primeros años de este nuevo siglo, cuando estaba en el poder.

En ese viaje que prometía grandes esperanzas, sin saber muy bien todo se truncó y bien por temas personales, bien por temas profesionales, el empresario español y aragonés no solo vino sin ser el máximo responsable de Ferrari a España, sino que tuvo que pagar más de 61.072 euros aparte de los gastos que le representaba esa negociación.

Si bien esa historia la conozco con bastantes detalles, que no voy a contar, solo he de decir que bien se podría realizar una película en la que no faltarían ningún detalle para un verdadero éxito comercial, intrigas, pasiones y traiciones.

Mucho se está hablando de esta figura que destacó en el panorama internacional y permitidme que relate esa breve anécdota que une a una gran figura a una gran tierra como es Aragón, que por su discreción pasa por la historia de puntillas, cuando no es así.