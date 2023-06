Bienvenidos al Medievo de 2023

La Edad Media o Medievo es el período histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio romano de Occidente, y su final en 1492, año en el que Colón llegó a América.

Por mucho que don Fernando Jauregui Campuzano me diga que las comparaciones de la extrema derecha española con la italiana sean comparaciones excesivamente sectarias e injustas, y me comente que las formaciones 'populistas' inspiradas por el recién fallecido Berlusconi no tienen nada que ver, desde aquí le contesto: bienvenido al Medievo valenciano.

Actualmente resido en una ciudad en la que cada día me unen más sentimientos, y donde se ha entregado la Consejería de Educación en la Comunidad Valenciana a un partido de extrema derecha, sí, de clericarlistas, elitistas, utopistas, ranciocristofascistas, que llevan implantar el PIN Parental en su programa, un ataque directo a la libertad de cátedra de los docentes, derecho fundamental que les corresponde como manifestación de la verdadera libertad de enseñanza -no de la tergiversación que sobre este concepto sufrimos históricamente-. La Consejería de Educación a quienes han alimentado bulos de los negacionistas y anti ciencia y que detestan la lengua valenciana.

La Consejería de Asuntos Sociales, a un partido que califica de “invasores” a los inmigrantes pobres, a quienes alientan el miedo a la inmigración, vinculándola a la inseguridad ciudadana, que niega la violencia machista y donde solo ve “paguitas” cuando es a la gente sin recursos, si son con recursos, es incentivar la economía.

La Consejería de Agricultura y alimentación a quienes proponen relajar los controles de la tuberculosis bovina y la lengua azul.

¡Welcome to Medieval times!