​Ante el aumento de las colas del hambre, Fundación Madrina pide crear un 'escudo protector social' para familias vulnerables

Fundación Madrina, alerta que siguen aumentando las colas del hambre y también la gravedad de los problemas de las personas en situación de vulnerabilidad. Las “colas del hambre” son el resultado de la mala gestión social de la administración y fruto de la injusticia social, de un gobierno que no actúa y si lo hace, es a través de una ineficaz ingeniería social”, lo hace tarde y mal, y deja sin resolver el problema de las familias vulnerables.







Por ello, el ejecutivo actual desea eliminar las “colas del hambre” en diciembre 2023, simplemente cortando el dinero europeo que recibe para compra de alimentos a familias vulnerables, por lo que la sociedad civil, de nuevo, será la responsable de sacar adelante a miles de familias y sus hijos menores, en pobreza severa y extrema vulnerabilidad. Además, en un estudio reciente, la administración confiesa que no tiene dinero para salvar a las familias vulnerables. 2024, será el año del aumento del 50% de todas las familias vulnerables.





Aumentan las colas del hambre y bajan los alimentos. El ministerio de agricultura quiere eliminar las donaciones de alimentos para hacer desaparecer las colas del hambre. Este año ya no se reparte leche, ni aceite, ni cereales, indican desde el ministerio de agricultura que ya no hay dinero para los pobres.





Un sueldo ya no es garantía de llegar a fin de mes, cada vez se ven más familias vulnerables. O pagas para comer o no comes y pagas el alquiler. Además, la subida de tipos predice un futuro gris para la clase media y los autónomos con hipotecas a tipo variable, 2024 puede ser el año de la quiebra de miles de familias y autónomos.





Cada vez más hay “familiy homeless” en situación de calle, con menores a cargo. La Fundación les busca salida en los pueblos de la España vaciada. Desde Madrina se observa que muchas familias que hasta ahora llegaban a fin de mes, ahora se encuentran en dificultades. Es preocupante el hecho de que algunas familias con un sueldo, ya no llegan a fin de mes pues la inflación, la subida de la energía, los alquileres, y los tipos de interés sobre hipotecas, les coloca en dificultades económicas.





Asimismo, Madrina insiste en advertir del aumento del número de familias que requieren auxilio pues sus hipotecas se han incrementado, en algunos casos, hasta 1000 € mensuales y también continúan perdiendo sus negocios muchas personas, especialmente autónomos que sufren subidas de un 50% de su hipoteca, teniendo nulos ingresos y estando ya muy endeudados.





Medidas Madrina para crear un “escudo protector social” para familias vulnerables





Madrina indica que, por ello, se hace necesario activar un “escudo social” para prevenir la vulnerabilidad. Entre estas medidas está la de: a) ofrecer empleo directo a personas en paro largo y jóvenes, en sectores con déficit, amenazando quitar el IMV si no aceptan; b) “dar papeles y homologaciones express” a refugiados e inmigrantes más preparados, en áreas sanitarias, educación e ingeniería; c) Legalizar a inmigrantes y refugiados en los trabajos que más se demande y haya escasez de puestos de trabajo; d) dar papeles a refugiados e inmigrantes que se hagan autónomos y deseen llevar su familia a la zona rural; e) dar atención sanitaria universal desde el primer momento a niños y mujeres o adultos que lo necesiten, aunque no estén regularizados o no estén empadronados.





Datos oficiales de pobreza





Es importante destacar que, según el INE, en España tenemos once millones de hogares con deudas bancarias, de los cuales cinco millones de estos hogares están hipotecados. De ellos, un millón son considerados vulnerables, lo que significa que no pueden soportar cargas financieras superiores al 40% de sus ingresos y que alrededor de 400.000 familias en España podrían tener problemas de pago debido a la subida de los tipos de interés.





No hablamos de hogares pobres, sino de economías domésticas que gastan más de lo que ingresan. Fundación Madrina quiere alertar de la importancia de tomar medidas preventivas, para crear un escudo social eficaz y adecuado a la coyuntura para proteger a los hogares vulnerables y evitar que la situación empeore.





No solo es Madrina, el Banco de España advierte que las familias endeudadas en situación de vulnerabilidad, pueden incrementarse en un 33%. Según el INE, un 26% de la población está en riesgo de pobreza y un 8,7% tiene "mucha dificultad" para llegar a fin de mes. Según palabras del gobierno, en España hace falta mano de obra.





Testimonios:





Algunas personas como Carolina, madrileña del barrio de Hortaleza, que está en las “colas del hambre” recogiendo alimentos para sus pequeños, nos cuentan su situación: “no recibo ninguna asistencia ni ayuda del estado llevo viniendo desde hace 3 semanas a Fundación Madrina porque el estado no nos da nada, conocí a la Fundación a través de una amiga a la cual ayudaron mucho en Fundación Madrina estando muy necesitada”. Y añade: “cuando me quedé embarazada, me despidieron y ahora no encuentro trabajo que de para vivir, pagan muy poco, tengo 1 hijo de 8 años y el alquiler de la casa se come mi sueldo”.





Sandra Caro, también está en las “colas del hambre” nos indica: “vengo de Perú, llevo 4 meses viniendo (a las colas del hambre) y conocí a Fundación Madrina buscando en internet, si no fuera por la Fundación no no comeríamos, pues al no tener papeles, el estado no me da nada”. Sandra añade: “como tengo 2 bebés no me contratan y la guardería me saldría muy cara, con dos niños no me alcanza para pagarla, y del alquiler de la casa ni hablamos…con el tema sanitario me piden los papeles para atenderles”.





Carolina, madrileña y usuaria de las “colas del hambre” para recibir alimentos y productos de higiene para ella y su pequeño, nos dice que “hoy es el primer día que viene a recoger alimentos”, aunque acudió a alguna charla de la Fundación a la cual conoció buscando en internet y fue allí donde habló con alguien que le aconsejó que viniera al Banco de Alimento de Madrina”.





Añade que, actualmente, que trabajaba media jornada, nos dice: “pago un alquiler de 675 € por una habitación. Tengo un niño y estoy embarazada, mi marido no tiene papeles y eso le impide trabajar. Pido el Ingreso Mínimo vital pero no puedo meter a mi marido porque no tiene papeles, y esta situación es la pescadilla que se muerde la cola, ya que me lo deniegan pues mi marido no está empadronado. Ahora pido yo sola este ingreso mínimo vital. Pero cuando nazca mi hijo y lleve los apellidos del padre… me van a preguntar si lo he denunciado por no darme la pensión, a no ser que lo pida como madre soltera, también he solicitado guardería pero como trabajo no me dan puntos para que sea gratuita y no puedo dejar al niño solo y voy a perder el trabajo…”.





Joel Hernando, de Paraguay, lleva 2 años en España y tiene un hijo, él trabaja pero su mujer no y relata: “gano 900 € y para pagar el piso y la comida no nos llega y menos con una niña. Encima nos van a subir el alquiler, ya nos lo han subido 2 veces. Ahora tengo atención sanitaria pero antes no la tenía, llevo viniendo a Fundación Madrina desde hace mes y medio para conseguir alimentos, pañales, y demás, mi mujer no puede trabajar de momento pues no tiene papeles y le cuesta obtenerlos, aunque ahora con la niña parece que se los van a dar”. Joel añade: “quiero agradecer a Fundación Madrina todo lo que nos han dado”.