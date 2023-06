Cargar tu coche eléctrico o híbrido enchufable desde tu domicilio u oficina

La compra de un coche eléctrico ya no es novedad, cada vez hay más gente que se deja sucumbir por los encantos de este medio de transporte tan ecológico. Lo cierto es que aún existe bastante desconocimiento y hay quien cree que aún queda mucho camino por recorrer.

Aunque la autonomía es uno de los puntos clave a la hora de decantarse por esta opción, según los últimos estudios el punto más importante sería no encontrar puntos de recarga. Para la mayoría de conductores el temor a quedarse sin energía en pleno trayecto es todavía más disuasorio que el coste del vehículo o su autonomía, y aunque hay que reconocer que el mapa de puntos de recarga se ha ampliado la verdad es que siguen siendo aún escasos, sobre todo cuando te alejas de las grandes urbes.



Afortunadamente existe la opción de instalarte un punto de carga en tu garaje de casa u oficina. Ya son muchas las comunidades de vecinos y oficinas que han visto cómo han ido aumentando sus centros de recarga, no hay nada como darse un paseo por los garajes…

CARGOVE, marca líder en la instalación de cargadores para coches eléctricos o híbridos enchufables, nos lo pone fácil. Esta empresa nace precisamente con el objetivo de atender una necesidad en un mercado en plena expansión y al percibir una gran problemática en la movilidad eléctrica de España.

Los fabricantes de automóviles no eran capaces de proporcionar soluciones de carga fiables a sus clientes, a pesar de sus intentos no podían ofrecer una experiencia adecuada en términos de infraestructura de carga, y la realidad era que frecuentemente terminaba convirtiéndose en un proceso complicado para los clientes. Por esta razón surge Cargove, con una visión clara de convertirse en el referente a nivel nacional en cuanto a infraestructura de puntos de carga, proporcionando soluciones completas a los clientes.

Cargove está formado por un grupo de especialistas con amplia experiencia en el sector, junto con el apoyo de Green Solutions, empresa con un background de primer nivel en infraestructuras de carga de vehículos, un partner de primer nivel.



En esta empresa todo su equipo se vuelca desde el primer momento para instalar tu cargador en tiempo récord (incluso antes de recibir tu vehículo eléctrico…), siempre de la mano de grandes profesionales y con altos estándares garantizando la excelencia en las instalaciones y ofreciendo el mejor servicio a sus clientes.

Una de las principales fortalezas de CARGOVE es el proporcionar un servicio integral llave en mano. Esto implica que no subcontratan servicios, desde el departamento comercial, pasando por la visita técnica con especialistas, la elaboración de las propuestas (te asesorarán sobre los diferentes cargadores disponibles en el mercado y que mejor se adapten a tus necesidades: ORBIS, V2C, Wallbox, Policharger, Veltium…), hasta la legalización de la instalación, con la firma de boletines, todo lo hacen desde su organización. También se encargarán de manera gratuita de tramitar y entregar todos los papeles para las subvenciones, ahora por ejemplo existe el Plan Moves III en el que puedes conseguir que te devuelvan hasta un 70% de la instalación de tu cargador….

Que puedan llevar todo desde la misma empresa es un punto muy interesante, son muy pocas las que pueden presumir de ofrecer un servicio completo a sus clientes, la mayoría subcontratan, no tienen capacidad para tener tantos profesionales en plantilla.

Otra ventaja es que una vez instalado tienen un servicio de postventa en el que siempre te atiende la misma persona y en un teléfono, cómodo, personal y cercano, te evita las incómodas llamadas a teléfonos de centralita impersonales. Su lema es: "Servicio, servicio y más servicio a sus clientes".

Así que ya sabes, ¡ya no hay excusas para pasarse al coche eléctrico…!!!

CARGOVE INSTALACIONES S.L. Avenida Leonardo Da Vinci, 8 Oficina 24 28906 - Getafe (Madrid) www.cargove.com