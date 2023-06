Napola: de la barbarie del cautiverio castrense hacia la incierta libertad de la posguerra

No, yo no tengo la culpa de nada, bueno, tal vez de algunas cosas, que no soy perfecta ni lo pretendo, es más, creo que cada vez me acerco más descaradamente al lado de la imperfección, pero mi artículo no se llama así por mí, sino por una película que acabo de ver en Prime, “Culpa mía”, una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo.