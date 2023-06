Perfume a Tierra con aroma de libros

Dicen que te has realizado cuando has escrito un libro, sembrado una planta y tenido un hijo; en realidad no tiene que ser exactamente así, porque a lo que se refiere esa frase es a lo hermoso que es el milagro de la creación.

Yo he escrito un libro, plantado bastantes plantas y tenido dos hijos, y puedo decir que cada uno de esos momentos ha sido hermoso. Pero de todos ellos, hubo algo que me faltó en el confinamiento, y que ansié de tal forma, que parecía me faltase algo esencial en mi ser. Nunca supe lo importante que era la madre tierra para mí, hasta que me faltó, desde mi balcón veía a los gorrioncillos posarse en los árboles, volar libres y felices sin la lacra de la humanidad ensuciando el aire con sus vehículos. La tierra respiró, pero yo me ahogué en esa ansiedad que me provocaba no poder sentir el rocío de la mañana ni la hierba bajo mis pies, ansiaba correr descalza por el césped y oler el perfume irremplazable de la tierra húmeda después de que la lluvia hubiese bañado su cuerpo con la suavidad de una madre que da de beber a su hijo sediento.

Por eso me hizo tanta ilusión poder asistir como invitada por España a un acontecimiento que reunió todo lo que amo; los libros y este perfecto planeta que no merecemos.



Como he dicho, el 22 de abril fui invitada por el escritor Carlos Javier Jarquín en colaboración con la editorial costarricense HC Editores, a un evento que se realizó vía zoom en conmemoración del Día Internacional del libro y el Día Internacional de la Madre Tierra. Este evento tenía como título ‘Los libros unen al planeta’, un título perfecto para los momentos inolvidables que se vivieron en él.

Fue hermoso escuchar poetas y artistas de todo el planeta hablar en otros idiomas y compartir su pasión por los libros y el planeta, pero no os preocupéis, todo estaba controlado, unos excelentes traductores; Tatiana Gabriela, Irene Doura-Kavadia, Jorge Daniel Tejeda Palafox, Luis Enrike Moscoso y Teresa Mascarenhas, se encargaron de hacernos llegar las traducciones de estos grandes escritores de todo el mundo y pudimos disfrutar de sus bonitas palabras provenientes de todos los rincones del mundo.

En este evento pudimos ver representantes de 29 países provenientes de todos los continentes: Aruba, Australia, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gibraltar Reino Unido, Guinea Ecuatorial, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Italia, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Rumanía y Venezuela. Los Idiomas que dijeron presente en este encuentro virtual fueron: coreano, español, francés, gallego, griego, hindi, inglés, italiano, papiamento, portugués, quiché, sámi del norte.

Pero algo que no sabéis es que este evento fue la antesala de un proyecto que se ha venido gestando poquito a poquito de la mano del escritor y compilador Carlos Jarquín, me refiero a un hermoso nacimiento; CANTO PLANETARIO (Hermandad en la Tierra), un libro que saldrá en breve y en el que se reúnen artistas y escritores de diferentespartes del mundo, en el cual tuve el honor de ser invitada, y que su contenido es tan extenso que ha tenido que fraccionarse en dos volúmenes, un grito de ayuda a la gente que habitamos este planeta, una reivindicación por parte de escritores de todo el mundo en el que unidos, luchamos por un mismo fin. Gracias, Carlos, por dejar que nuestras manos se unan en la distancia y abracen esta Tierra que tanto nos da cada día, esta Tierra llena de vida y amaneceres inolvidables, este mundo que en silencio nos hace emocionar y acelera nuestro corazón con la imagen de su infinito y misterioso universo.

En el siguiente enlace podrá disfrutar de este evento planetario, en la descripción del vídeo encontrará un índice, dele clic en el número azul y automáticamente disfrutará la intervención del participante que se menciona en la numeración:https://youtu.be/EzMdLsNI0Cc