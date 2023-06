Según datos de Finanfor, la mitad de la formación impartida durante 2022 fue presencial

Según los datos recogidos por Finanfor, consultora especializada en gestionar la formación bonificada, la impartición presencial vuelve a ser el formato más utilizado en las empresas: un 49% de los cursos fueron en esta modalidad frente al 44% del año anterior Finanfor, consultora especializada en gestionar la formación bonificada desde hace 30 años, ha realizado un estudio para analizar la utilización del crédito formativo por parte de sus clientes. Según este informe, durante el año 2022 la formación presencial fue la modalidad más frecuente de impartición de los cursos en una proporción de 49% del total, frente al 44% del año anterior.

Según Fundae, solo el 20% de las empresas aprovechan su crédito formativo

Para Carlos Cossío, Socio Director de Finanfor, "es importante que las empresas aprovechen todo su crédito formativo y hagan uso de unas bonificaciones que pueden utilizarse para formar a su equipo humano y enriquecer el talento de sus organizaciones; aunque desgraciadamente sabemos que hay algunas empresas que todavía no acceden a estos fondos". Según datos de Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) solo el 20% de las empresas aprovechan su crédito de formación programada, a pesar de que todas las compañías con asalariados pueden disponer de estas bonificaciones.

El crédito formativo es el importe máximo del que dispone cada empresa para invertir en formación cada año. Esta cifra depende de la cuantía que haya ingresado la entidad en concepto de formación profesional y el volumen de plantilla que haya tenido en el ejercicio anterior. Este crédito, que las empresas se bonifican a través de la Fundae es de carácter anual y no es acumulable; es decir, la cantidad que no se invierta en formación se pierde y no se puede recuperar el año siguiente.

El coste medio de cada curso en el pasado año fue de 709€, un 16% más que en 2021

Según el estudio de Finanfor sus empresas clientes realizaron durante el año 2022 un total de 9.281 cursos frente a los 10.194 que se impartieron en 2021. Sin embargo, aunque durante el último ejercicio hubo menos cursos su coste medio fue un 16% más alto: 709€ de coste por curso frente a los 607€ de media del año 2021.

Finanfor gestionó durante el último año un crédito formativo de más de 10 millones de euros correspondientes a 120 empresas, muchas de las cuales son líderes en sus respectivos sectores y agrupan en total a un colectivo de unos 80.000 trabajadores.

4 de cada 10 trabajadores reciben formación bonificada

Según los datos del último ejercicio los trabajadores que recibieron formación en estas compañías fueron 32.000, aproximadamente un 40% del total de las plantillas. Muchos de estos trabajadores asistieron durante el año a más de un curso, ya que el Nº de participantes totales según los datos facilitados a Fundae fue de 55.000.

El tipo de formación impartida también ha variado de un año a otro. Durante el año 2022 el 49% de los cursos impartidos en las empresas fue presencial, el 36% mediante teleformación o e-learning y un 15% a través de la denominada aula virtual, una modalidad en la que formador y alumnos interactúan de forma concurrente y en tiempo real a través de un sistema de comunicación síncrono.

Una vez superada la pandemia, la formación presencial es la más utilizada en un 49% de los cursos

Durante el año 2021 la formación a través de aula virtual representaba el 29% del total de la formación bonificada. Sin embargo, durante el último año este porcentaje descendió al 15%. Según Luis Piñal, Socio Director de Finanfor, "la formación en aula virtual creció mucho durante la pandemia porque permitía llevar a cabo un intercambio de conocimientos de forma síncrona entre profesor y alumnos en una época en la que se procuraba evitar las reuniones presenciales. Una vez superada esta fase, la formación presencial ha vuelto a recuperar terreno y ya representa el 49% de todos los cursos realizados durante 2022".

Según los datos de Finanfor la media de participantes en los cursos presenciales y de aula virtual durante el último año fue de seis alumnos, mientras que en los cursos realizados mediante teleformación la media fue de 12 asistentes. En cuanto a su duración, los cursos presenciales tuvieron una duración media de 14 horas, los de aula virtual, de 11 horas y los impartidos mediante teleformación, de unas 43 horas.

Finanfor es una consultora especializada en la gestión de la formación bonificada ante Fundae creada en el año 1994. La compañía dispone de herramientas para automatizar los procesos de comunicación de los cursos que realizan las empresas con el fin de simplificar la tramitación y hacerla mas fiable y eficiente. Finanfor gestiona el crédito formativo de más de 120 empresas de diferentes tamaños y sectores que implica a más de 80.000 trabajadores.