Infocopy ofrece consejos para prolongar la vida de las impresoras Kyocera

Las impresoras ofrecen incontables beneficios para las oficinas y hogares, prolongar la vida útil de las mismas es posible con los consejos que ofrece Infocopy en el siguiente artículo Una impresora es un elemento esencial que se encuentra de forma regular hoy en día en una en una oficina, y de forma esporádica en los hogares, es por ello que Infocopy, líder de soluciones de impresión, consultor de procesos de negocio y Business Partner Premium de Kyocera Document Solutions, ofrece 5 grandes consejos para prolongar la vida de estos dispositivos, que representan una amplia inversión.

Mantener el interior limpio es el principal cuidado para extender la vida de las impresoras. El polvo y otros residuos puede ocasionar una calidad pobre de impresión, atascos de papel y eventualmente ocasionar daños en el equipo al no funcionar de forma correcta. Se recomienda que a estos dispositivos se les haga mantenimiento preventivo cada cierto tiempo, así como usar reemplazos originales para evitar cualquier malfuncionamiento. La impresora debe estar en un lugar fresco, seco y plano para que funcione de forma óptima. Al colocar los equipos en un área con alta humedad o en un ambiente con extremas temperaturas afecta la calidad de la impresión, ya que estas condiciones pueden distorsionar la forma del papel, afectar la viscosidad de la tinta, ocasionar goteos y derrames, alterando el funcionamiento de la impresora. Al momento de no utilizar la impresora durante el día, se puede mantener en modo StandBy o reposo para evitar el desgaste que genera el constante encendido y apagado. Este modo es conveniente debido a que mantener una impresora encendida por largos periodos puede ocasionar que se sequen los cartuchos por el calor generado en su interior y el desgaste de piezas. Imprimir en modo borrador es otra gran opción para prolongar la vida de estos dispositivos. Este modo, además de reducir la cantidad de tinta utilizada en la impresión, requiere menos esfuerzo por parte de la máquina evitando desgaste de los componentes como los rodillos o cabezales. Se recomienda imprimir bajo este ajuste si son documentos que serán archivados o no es la impresión final. No sobrecargar la bandeja y limpiar los atascos de papel son otras formas de alargar la vida útil de las impresoras. Coger el papel del lado contrario puede dañar la máquina, pues están diseñadas para rodar y sacar el pliego en una sola dirección. No utilizar la impresora en mucho tiempo no alargará la vida de la misma, al contrario, puede resultar muy perjudicial. Si se deja de usar por un tiempo, es recomendable sacar los cartuchos de tinta y guardarlos por separados, para evitar que estos se sequen y obstruyan los cabezales, una reparación que puede resultar costosa. Mantener las bandejas de entrada y salida cerradas cuando no estén en uso, pues estas son propensas a romperse de forma accidental y evita que ingrese polvo u otros agentes que puedan ocasionar daños u obstrucción del mecanismo.