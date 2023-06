​El más “botado”

Ahora nos dice que el 23J tendremos que elegir entre él y el PP + VOX, ¡Falso! Miente otra y mil veces. Tendremos que elegir entre PP + VOX por un lado y él + bildu + cataloseparatas + sumar + belarra + otros arrejuntados; o sea, Frankenstein. ¡Vaya, pues no mentía, porque él es Frankenstein!



"Botaremos" de nuevo la talla moral, ética, democrática y personal de este esbirro de España y de los españoles, en especial los que son patriotas con moral, con ética, con valor democrático y que echamos de menos las suyas.

Él se botó del desfile de las fuerzas armadas en Granada, para no recibir los halagadores silbidos y abucheos del pueblo. Se bota de las calles de España y se refugia en platós, en Moncloa, en el falcón, en mítines a puerta comprada. Desde allí reta a Feijoo a seis asaltos de exhibición, en su terreno, en su salsa, para dar rienda suelta a su mala uva. Nada recomendable ese ring, está embarrado.

Gobiernan los hechos, no tu palabrería falsa. Y los hechos son, por ejemplo, un 20% más de pobres, y son ya 11.000.000 (once millones), la mayoría acudiendo a las colas del hambre que alivian asociaciones, Cáritas, iglesias, otros, pero no el gobierno que es quien crea más pobres.

Él se botó la noche del 28M, él se botó de felicitar a ganadores, ¡sinvergüenza! Pero no se botó de salir por la mañana a exhibir su rabia, su capricho, su egolatría, su castigo a los españoles con cita para el 23J, ¡Pa que se enteren quién soy yo! Felón a la máxima potencia. ¿Venganza?, seguro! ¿Despotismo?, clarísimo. ¿Maldad?, evidente. ¿Orgullo herido?, sin duda alguna. ¿Represalia, vindicación, ruindad, infamia, perversidad?, y mucho más. ¿Jugarreta, pifia, trampa, artimaña, engaño, ardid?, sí, y toda la horda de malas artes que un personaje pérfido es capaz de amalgamar cuando está despechado; y su cara no deja lugar a dudas. Españoles, mejor perder un día, o tres, de vacaciones, que tener a Sánchez cuatro años más, no lo dudéis.

Así, con la prepotencia, la chulería que le caracteriza y el egoísmo psicopático que nos maltrata, diseñó y proclamó el ¡Aquí estoy yo, y a ver quién me tose! Trataba de acallar, ocultarse, tapar, enterrar, huir de todo lo que le venía encima por sus miserias, sus errores, sus mentiras, sus falacias, su falta de honradez que dañaron tanto a muchos de su partido y a los españoles todos. Y seguidamente pasa a arengar a su rebaño, a sus huestes que le miran embobados; pero lo que le sale son lamentos, quejas, lloriqueos de niño mimado: Me han acosado con campaña sucia, aunque no tanto como la mía de sucia. Cierto, porque el juego sucio, la trampa, el embarrar es lo tuyo, de palabra, de obra y de gesto. ¡Pero qué marrano eres, ciscas todo lo que tocas, y los ejemplos se dan por miles!

Meter miedo a la derecha, insultar a la derecha y meter miedo a otros con la derecha. ¡Pero qué mal lo haces, Sánchez! No te tienen miedo y lo han demostrado muchas veces. Lo único que nunca has hecho, es lo que de verdad importa: el bien, defender todo lo que es bueno, justo y recto; defender el bien, la verdad y la belleza; todo eso es lo que nunca has hecho durante tu mandato. Por si no lo sabías (pues parece ser que no lo sabes), "también se puede dejar huella sin pisarle el corazón a nadie".

Por el contrario, el insulto, el odio, la mentira, la acusación no dejan huella y no contienen proyecto de país; no son valores, no son cultura, no ilustran, no son progreso, no orientan el futuro; pero sí son propios de dictadores, de desquiciados ególatras gobernantes. Mírate en ese espejo y encontrarás lo que el futuro dirá de tí, cómo pasarás botado a la historia.

Si la verdad y el bien anidan en los corazones que están preparados para ello, ¿en qué corazón anida tanta mentira, tanto engaño, tanta falsedad, tanto egoísmo? Jamás había conocido un corazón tan mal dispuesto, y son más de 60 años conociendo corazones por mi profesión y por mi personal interés. Por este mismo interés me puse a calibrar si, tanto Rosa Díaz como el Dr. J. Sama, tendrían razón. Analizando uno por uno los caracteres de la psicopatía, de ninguno he notado carencia en nuestro personaje botado. Nada extraño que sea el más “botado”.