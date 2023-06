‘Los libros unen al planeta’, evento lleno de inspiración y creatividad

El lenguaje, además de ser el mecanismo por el que las personas se comunican y transmiten conocimientos, ideas y opiniones, es uno de los instrumentos más importantes para toda persona en el proceso de conocer el mundo que le rodea y establecer sus primeras descripciones de emociones o de otro origen. En este contexto, leer y escribir, como herramientas del lenguaje, se convierten en la fórmula perfecta para incrementar el aprendizaje y el desarrollo en general.



Lectura y escritura son palabras que indican no solo pilares de la educación, sino también habilidades humanas que permiten plasmar y diseminar el conocimiento. Asimismo, son capacidades que todas las personas pueden adquirir en un proceso que va más allá de la comprensión de los símbolos, sus combinaciones en soportes físicos y arte digital son los más utilizados. De hecho, el pasado día 22 de abril con motivo del Día de la Madre Tierra y el 23 con el Día del Libro se celebró virtualmente un encuentro muy peculiar entre muchos escritores, poetas, artistas, traductores, músicos y editores de diferentes países del mundo invitados por el reconocido columnista Carlos Javier Jarquín compilador de CANTO PLANETARIO (Hermandad en la Tierra),en colaboración con la editorial costarricense HC Editores y el insigne escritor, biólogo, profesor, investigador y director de la editorial mencionada Hámer Salazar.

El encuentro ha sido un éxito total ya que cada persona tuvo la oportunidad de hablar de sus libros y de leer algún poema, obra relevante, cuentos, historias, relatos, etc., que creían más importantes para este encuentro. Porque tan importante era transmitir la imaginación y la creatividad de cada participante como el relato y entretenimiento dinámico. Así que, durante este encuentro maravilloso, cada escritor fue trasladando sus aportes literarios de manera específica en este escenario lleno de inspiración y creatividad muy características de cada escritor/a en función del país y sus costumbres unidos por la literatura. Tuvimos oportunidad de escuchar diversas maneras descriptas literarias. Mientras los demás escuchamos a cada orador con la iniciativa de fomentar la lectura y conocer mucho más de cerca las letras, tanto a nivel personal como global en las respectivas pantallas digitales y contemplar esos emprendimientos e iniciativas para mantenernos activos en cada momento.

La lectura y el escuchar la diversidad de temas literarios también fue importante, porque desarrollaron con empatía y habilidad sus oratorias: Así cada cual nos identificamos; ya que al leer escritos originales se favorece la expresión oral, originando una reflexión acerca del lenguaje, meditación y reflexión que se fue enriqueciendo a medida que cada escritor narraba sus obras más inéditas y de esta manera viajamos a escenarios fantásticos, idiomas muy diversos, elementos de inspiración, imágenes y recreaciones que algunos de los casos es como si estuviéramos viendo un film o un documental. Y en determinados momentos han sido digitales o vídeos programados para apreciar que todo aquello que estaba plasmado en las páginas de los libros formaban parte de lo oral y ese lenguaje reflejado por cada autor/a participante a nivel de cada lugar mundial. De ahí que todo tipo de estos encuentros no solo son para personas que dominan específicamente convocados, sino que también sirvan como base fundamental para actividades que permiten alejar situaciones generadoras de ansiedad, miedo, vivir el segundo cada instante, estrés, etc., que en la sociedad actual están a la flor del día. Y es que al leer o al escribir un texto, ineludiblemente, la mente se aleja de otros pensamientos y se genera un espacio donde solo importa el relato que se convoca.

La intervención de los invitados en el vídeo de este encuentro literario planetario lo podrán disfrutar en el siguiente orden:

Hámer Salazar (Costa Rica), Irene Doura-Kavadia (Grecia), Elsa Ramírez (Honduras), Lindsey Royce (Estados Unidos), Luis Enrike Moscoso (México), Inger-Mari Aikio (Finlandia), Nicoleta Crăete (Rumanía), Quito Nicolaas (Aruba), David Leo Sirois (Canadá), Jorge Daniel Tejeda Palafox (México), Elisa Mascia (Italia), Edith Hernández Villanueva (México), Recaredo Silebo Boturu (Guinea Ecuatorial), Aracelly Díaz Vargas (Nicaragua), Joaquín Lourido Andrade (España), Dimitra Harvey (Australia), Tatiana Gabriela Morales (Nicaragua), LauraParra (Venezuela), Lilia Molina Fernández (México), Tania Anaid Ramos González, Azula (Puerto Rico), Verónica Rosil (Nicaragua), María Beatriz Muñoz Ruiz (España), Ligia Calderón (Costa Rica), José Luis Ortiz (España). Dominique Hecq (Australia), Sungrye Han (Corea del Sur), Teresa Mascarenhas (Gibraltar Reino Unido), Ranjana Sharan Sinha (India), Timothée Bordenave (Francia), Wilson Rogelio Enciso (Colombia), Ivan Escobar (El Salvador), Pedro Alfonso Morales Ruiz (Nicaragua), John Adam Mascarenhas (Gibraltar Reino Unido), Gabriela Franco (Ecuador), Felipe Tambriz Tambriz (Guatemala), Yare Ávila (México), Marcos Antonio Rodríguez (Bolivia), Idalmis Castellanos Botas (Cuba), Carlos Hugo Garrido Chalén (Perú), Yordan Arroyo (Costa Rica), Leonardo Cruz Alvarado (Costa Rica), Elsy Santillán Flor (Ecuador), Ahmad Yamani (Egipto), Luis Arias Manzo (Chile), Mariela Cordero (Venezuela).

En el siguiente enlace podrá disfrutar de este evento, en la descripción del vídeo encontrará un índice, dele clic en el número azul y automáticamente disfrutará la intervención del participante que se menciona en la numeración: https://youtu.be/EzMdLsNI0Cc

Sobre el autor de este artículo:

Joaquín Lourido Andrade. Nacido en Cée (La Coruña, España). Conocido en el mundo literario como Quino. Destacó entre otras cosas, las obras de “Danza Poética”, “Compañeira da Alma” y “Un gran amor” aparte de más 750 poemas, prosas y centenares de crónicas escritos. Así como su canal “Espiral Lírica” en YouTube.