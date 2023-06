Nina Borne presenta sus 3 últimas obras en la Galería de Arte Origen

La artista emergente de arte abstracto Nina Borne presentará sus tres últimas obras de la serie "Jungle" en la Galería de Arte Origen en Madrid este próximo viernes 9 de junio Nina Borne estará en Madrid este viernes 9 de junio a las 19.30 h en la Inauguración de la Exposición colectiva "Próxima Estación" de la Galería de Arte Origen. Allí dará a conocer sus tres últimas obras de la Serie "Jungle". Este nuevo trabajo fue creado a partir de la obra "City" (100x73), presentada en la 8ª Edición de Hartexpo Internacional de Arte Contemporáneo. "Jungle" evoca lo que significa vivir en la ciudad y ser cosmopolita pero sin perder de vista los orígenes. Consta de tres obras tituladas: "Never", "Give" y "Up". A pesar de que se crearon para estar juntas, cada una es una exploración única y cautivadora del color, la forma y la textura. "Never" es una mezcla de tonos pastel muy vivos que evocan la exuberancia y la vida en la naturaleza. "Give" es una explosión de colores neón que transmite la energía y la pasión de la vida en la ciudad, de ahí las formas abstractas que se combinan para crear una sensación de movimiento y dinamismo. Y "Up" recuerda a la luz y la energía del sol irradiando sobre los elementos.

El trabajo de Nina Borne se caracteriza por su uso audaz del color y su capacidad para transmitir una sensación de movimiento y energía. Sus composiciones abstractas están inspiradas en el mundo natural, y su uso de formas y patrones orgánicos crea una sensación de profundidad y complejidad que atrae al espectador. La obra estará expuesta desde el 9 de junio hasta el 1 de julio.

La serie "Jungle" abre las puertas a un nuevo estilo de color, de sentir, de vivir y de crear, según palabras de la artista. Transmite lo que significa vivir en la ciudad y ser cosmopolita, pero también recuerda que no se debe olvidar la conexión con la naturaleza. "No podemos desvinculamos de nuestra esencia", dice Nina Borne.