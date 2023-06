El Miramadrid, primer colegio que jugará la Superliga de Infantil la próxima temporada

El broche de oro a una temporada de éxito lo puso la victoria del equipo de fútbol Infantil A del Colegio Miramadrid ganando 3-0 contra el Real Madrid, líder del grupo La Sección Deportiva del Colegio Miramadrid sigue cosechando éxitos: el equipo infantil A es el protagonista de un ascenso a la máxima categoría de fútbol en Madrid, la Superliga Infantil. Siguiendo los pasos del equipo alevín, que también alcanzó este logro la temporada pasada, el equipo infantil ha demostrado su talento y determinación al asegurar su lugar en la competición más prestigiosa de la región.

Como colofón a una temporada de esfuerzo y broche final tras el ascenso, el equipo infantil A del Colegio Miramadrid se enfrentó al Real Madrid, líder del grupo, y obtuvo una victoria contundente con un marcador final de 3-0. Este triunfo no solo celebra su ascenso y una destacada temporada, sino que también destaca su capacidad para competir y superar a un equipo de la talla del Real Madrid CF.

El Colegio Miramadrid, situado en Paracuellos de Jarama, se enorgullece de "tener un equipo compitiendo en la cima del fútbol infantil", donde se enfrentará a los 16 mejores equipos de toda la Comunidad de Madrid. Este logro coloca "el nombre de nuestro colegio y municipio en una posición destacada, mostrando el talento y la dedicación de nuestros jóvenes jugadores".

Los responsables de la Sección Deportiva del Colegio Miramadrid destacan que el equipo ha alcanzado "un nivel sin precedentes en tan solo 8 años de existencia". Después de ser el primer colegio en acceder a la categoría de División de Honor, "ahora superamos nuestras propias expectativas al llegar a la Superliga, donde competimos contra prestigiosas canteras y clubes con más de 100 años de historia".

"Lo que hemos logrado en el Colegio Miramadrid es verdaderamente único y probablemente insuperable" afirman, orgullosos de sus jóvenes deportistas y plantean entre sus objetivos para la próxima temporada "mantener este nivel y continuar construyendo sobre nuestro éxito".

El Colegio no se olvida de todos aquellos que les han apoyado a lo largo de estos meses para quienes todo son palabras de agradecimiento: "a los jugadores, entrenadores, aficionados, colaboradores y patrocinadores, como Muebles Toscana, Cambio Energético, Cemaj, Clínica de fisioterapia La Dalia, por su apoyo incondicional" ya que "sin su dedicación y respaldo, este logro no habría sido posible".

