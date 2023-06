Descubre estas once curiosidades sobre los animales exóticos

Cada vez sabemos más sobre los animales exóticos y sus costumbres. Sin embargo, algunos de sus hábitos todavía son un misterio para los expertos. Lo cierto es que hay muchos de estos animales, con particularidades muy concretas que muchas veces tan solo se repiten en la misma especie.

Para que los puedas conocer un poco mejor, te hemos preparado este artículo en donde vamos a detallar las curiosidades más interesantes sobre estos animales. Sigue leyendo para descubrirlas.

Las mejores curiosidades sobre animales exóticos que deberías conocer

1/ ¿Las tarántulas son venenosas? La mayoría de nosotros contestaremos que sí sin tan siquiera pensarlo dos veces. Y gran parte de esta contestación la tenemos en Hollywood, cuando la realidad es bien distinta.

El veneno de las tarántulas tiene un cierto efecto en el ser humano, pero no es letal. En la mayoría de los incidentes ni tan siquiera notaremos los efectos. Lo único que sentiremos es dolor en el lugar en donde se ha producido la picadura, algo prácticamente idéntico a lo que sentiríamos si nos pica una abeja. Además, también se hinchará y enrojece debido al sistema de protección de nuestro organismo, pero no pasará nada más.



2/ ¿Cuánto aguanta una serpiente sin comer? Esto dependerá del tipo de serpiente del que estemos hablando. Lo cierto es que las serpientes son el tipo de animal que más tiempo puede vivir sin comer. La frecuencia de alimentación de una serpiente depende del tamaño de la misma.

Una serpiente de menos de 1 metro necesitará comer una medida de entre 1-5 veces cada semana. En cambio, las serpientes que miden más de 6 metros pueden estar sin comer hasta 2 años. Además de tener en cuenta el tamaño, también depende de la especie. No todas pueden aguantar tanto tiempo sin comer.

3/ ¿Sabes quién es el animal que más come? ¡¡El oso panda!!! Se ha descubierto que este animal puede llegar a estar comiendo hasta 12 horas. Es un animal carnívoro, pero prefiere el bambú frente a la carne. Una de las razones de que necesiten comer durante tanto tiempo es que no se sentirán saciados hasta que hayan consumido alrededor de 10 kg de bambú diario.

Muchas especies de osos hibernan gracias a que tienen una dieta alta en grasas que les permite alcanzar este estado. Sin embargo, el oso panda no puede hibernar debido a que su dieta se sustenta básicamente en el bambú: como no tiene grasa, no puede pasar todo el invierno durmiendo.

4/ Los pollitos y su característica dentadura Los pollitos tienen un diente nada más nacer, y es que esto resulta fundamental para su supervivencia. Gracias a la existencia de dicho diente, los pollitos podrán romper la cáscara del huevo y así salir de ahí. Lo más curioso de todo es que este peculiar diente no durará mucho más tiempo, ya que se caerá a los pocos días y así es como empezará a formarse su singular pico que mantendrá al llegar a la edad adulta. Es decir, que solamente le vale para nacer.

5/ No todas las aves vuelan Si a muchos de nosotros nos preguntasen por un ave que no puede volar, probablemente contestaremos que la gallina. Nuevamente, esta respuesta no es correcta: las gallinas pueden volar, pero no recorrer una gran distancia debido a que tienen un cuerpo muy pesado y a que sus alas son pequeñas.

Sin embargo, sí que hay aves que no pueden volar, aunque son animales más exóticos y, por lo tanto, desconocidos para la mayoría. Algunos ejemplos de este tipo de ave son el pingüino emperador, kiwi o el emú. Otro ejemplo que nos sonará más es el del avestruz.

6/ ¿Sabes cuánto duerme un hurón? La mayoría de los dueños de los hurones se alarman cuando se dan cuenta de que su pequeño amigo peludo no se despierta a lo largo del día, incluso podrían llegar a pensar que se ha muerto. Sin embargo, estamos hablando de un animal que duerme mucho: en concreto, se puede llegar a pasar durmiendo entre 15-18 durmiendo.

Ahora bien, tendremos que asegurarnos de que lo hagan en un lugar oscuro ya que mientras duermen llevan a cabo una función biológica crucial: reponen sus niveles de melatonina. Así que no se recomienda que les de la luz (ni tan siquiera la luz natural).

7/ El olor de los cerdos vietnamitas Al imaginar a un cerdo siempre nos imaginamos a un mamífero con unas ciertas particularidades; por ejemplo, el mal olor. Sin embargo, los cerdos vietnamitas no huelen más por una razón: a diferencia de los cerdos convencionales, ni sudan ni se acercan a los excrementos, por lo que no llegan a acumular ese nauseabundo olor.

8/ El sexo de las tortugas y su relación con la temperatura Parece mentira, pero el sexo de las tortugas está supeditado a la temperatura que hace en el lugar en el que se ponen los huevos. En el caso de que los huevos de tortuga sean incubados en una temperatura inferior a los 27.7ºC, estamos hablando de un macho. En el caso de que sea superior a 31ºC, nacerá una hembra.

Probablemente te preguntarás qué ocurre si la temperatura está comprendida entre estos dos intervalos (27.7ºC – 31ºC). En ese supuesto, la tortuga nacerá siendo hermafrodita.

9/ Pájaros que imitan sonidos La mayoría de nosotros tan solo podemos nombrar a un ave que puede imitar sonidos, que es el loro. Pero hay unos cuantos más, como un ave procedente de Australia que recibe el nombre de Ave-Lira Soberbia. No solo es capaz de imitar los sonidos de los humanos, sino que también puede hacer lo mismo con objetos como una cámara de fotos, incluso hasta con una motosierra.

10/ La vista de los erizos Los erizos no ven muy bien, de hecho, tienen visión escotópica. Son sensibles al color azul y no pueden ver el color rojo. Verán mejor cuando menor sea el nivel de iluminación.

11/ Los hurones: carnívoros estrictos que no debe comer verduras Los hurones son un tipo de animal que debe seguir una dieta muy específica. A diferencia de los humanos y otros mamíferos, las frutas y las verduras no forman parte de la dieta de los hurones. La razón de ello es que no las pueden digerir; si las llegasen a consumir, les provocaría una obstrucción intestinal que podría derivar en la muerte. Además, debemos recordar que los hurones tienen un metabolismo muy rápido; esto quiere decir que necesitan comer cada pocas horas. De lo contrario, pueden tener importantes carencias nutricionales.

Estas 11 curiosidades nos permitirán saber más sobre los animales exóticos. .........................................................................

