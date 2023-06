Por qué el Grupo Segofinance cree que el Crowdfunding inmobiliario es una de las mejores opciones para invertir este 2023

Los productos de inversión tradicionales ofrecen tasas de retorno reales negativas. Este entorno actual, obliga a los ahorradores a ser inversores Echando la vista atrás al turbulento 2007 económicamente hablando, y tomadas las medidas oportunas por parte de los Organismos y Entidades Públicas a nivel mundial los siguientes años, no fue hasta el año 2016 que el mercado inmobiliario nacional consolidó de nuevo su senda alcista en términos generales atendiendo a la evolución del precio medio por metro cuadrado. Fue justo ese año en el que se abría una alternativa a la inversión tradicional inmobiliaria: el Crowdfunding Inmobiliario.

Mirando a nivel global, el mercado inmobiliario ha estado alimentado por unos tipos de interés negativos, lo que ha fomentado la financiación "barata" en comparación con otras épocas, y en España no ha sido menos si bien a niveles más equilibrados que países como Estados Unidos, China, Suecia o Canadá (donde han tenido que limitar la inversión extranjera mayorista recientemente), por citar algunos.

A nivel nacional, se aprecia una ligera contracción en la demanda provocada por la incertidumbre asociada a las subidas de tipos de interés del BCE, si bien la demanda agregada sigue ligeramente superior a una oferta cada vez más limitada que empuja los precios al alza. Esto abre una oportunidad a la inversión inmobiliaria en ciertos segmentos como el residencial y la obra nueva, que representa más de 100.000 operaciones anuales con una absorción prácticamente del 100% debido a la fuerte demanda, de un total de aproximadamente 600.000 operaciones realizadas en España en el año 2022.

En cuanto a la inversión alternativa, los inversores pueden encontrar hoy, movidos por diferentes incentivos (tales como diversificación de "riesgo cartera", desconfianza de productos tradicionales ofrecidos por canales de distribución obsoletos, ahorros con "rendimientos" reales negativos ajustados por la inflación, tiempo dedicado a la búsqueda de oportunidades…), posibilidades que hasta hace unos años no existían salvo para aquellos patrimonios más elevados. Por lo tanto, la inversión alternativa a través de Proveedores de Servicios de Financiación Participativa facilita a golpe de un sólo clic las principales necesidades de los inversores, donde empresas como el Grupo Segofinance ofrecen distintos productos y entre ellos el inmobiliario.

En un momento en el que se estiman subidas de tipos progresivas, esto hace que las entidades financieras deban elevar la rentabilidad de sus depósitos (activos financieros con una de las mayores demandas) pero aun así no ser suficiente para el ahorrador. Este conjunto de fuerzas macroeconómicas obliga al ahorrador a ser inversor, y es lo que está provocando un incremento de las operaciones en el Grupo SEGO.

El Grupo lanzó en 2019 sus dos primeras operaciones inmobiliarias, liquidadas con éxito ya en 2022, año en que consiguió la licencia de CNMV para operar en el formato de préstamos (Crowdlending), y desde entonces se han financiado más de 8 operaciones con un retorno anual estimado de casi un 12% de media. Actualmente el Grupo cuenta con operaciones en estudio y preaprobadas para el año 2023 por valor de más de 4M euros para ofrecer en los próximos meses a sus más de 40.000 inversores, de manera que puedan seguir rentabilizando su dinero con un nivel de riesgo ajustado dada la tipología de inversión, ya que la inversión inmobiliaria tradicionalmente ha sido un valor refugio para entornos inflacionistas.

Actualmente tienen abierta la primera operación de promoción de obra nueva de 250.000€, con un 12% de rentabilidad estimada anualizada y garantía hipotecaria. Aquí el proyecto de SEGO Real Estate.