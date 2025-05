Íñigo Parra, presidente de Stadler Valencia, expone su visión estratégica en el Programa de Empresas UEX

El Programa de Empresa UEX, una iniciativa respaldada por el Colegio Mayor Albalat en alianza con IESE Business School, contó con una intervención destacada de Íñigo Parra, presidente de Stadler Valencia. Durante esta jornada, Parra compartió su visión sobre diversos aspectos fundamentales del entorno empresarial, haciendo especial hincapié en la evolución de la industria, la transformación organizativa y el papel clave que desempeña la inteligencia artificial en los modelos económicos actuales. Su intervención fue valorada por su profundidad analítica y por su tono inspirador y reflexivo.



Desde los primeros compases de su charla, Parra se centró en conectar emocionalmente con el público a través del relato de su trayectoria personal. Reveló que su inclinación hacia la ingeniería no fue inmediata, ya que en su juventud barajó otras opciones como la medicina o la psiquiatría. Finalmente, eligió el camino de la ingeniería, lo que definió el rumbo de su vida profesional. Durante su etapa universitaria, fue reconocido por su inquietud y por involucrarse activamente en distintos proyectos, lo que le permitió adquirir habilidades útiles para el mundo empresarial. Este enfoque proactivo, dijo, fue clave para forjar una carrera rica en experiencias y con una orientación innovadora y versátil.

Posteriormente, Parra cursó un Máster en el IESE Business School de Barcelona, una experiencia que definió como determinante para adquirir una perspectiva global sobre el liderazgo. Gracias a esa formación, logró fortalecer su capacidad para tomar decisiones en contextos complejos, afianzar competencias de análisis estratégico y desarrollar un pensamiento enfocado en la eficiencia organizacional. Durante esta etapa, también descubrió la importancia de equilibrar lo técnico con lo humano en la gestión de empresas. A su juicio, la formación ejecutiva debe fomentar tanto el pensamiento estructurado como la empatía y la visión de futuro, dos elementos imprescindibles en un entorno cada vez más exigente.

Uno de los hitos más notorios en su carrera profesional fue cuando, a los 32 años, se convirtió en responsable de una planta industrial en Valencia, heredera de Macosa. La situación en aquel momento era complicada: la empresa sufría pérdidas y contaba con 465 trabajadores. Parra asumió el reto con determinación y planteó una estrategia centrada en la mejora continua, la innovación tecnológica y la inversión en capital humano. Con el paso del tiempo, la planta fue creciendo hasta alcanzar más de 2.700 empleados y consolidarse como una de las más relevantes del sector, con una cartera de pedidos valorada en unos 5.600 millones de euros. Este logro ha sido posible gracias a un enfoque firme en la transformación operativa y en el desarrollo de capacidades productivas.

Formación, liderazgo consciente y revolución tecnológica: ejes del mensaje de Íñigo Parra

Durante su participación, Parra abordó también la necesidad de interpretar adecuadamente el contexto internacional. En su opinión, vivimos una etapa caracterizada por la volatilidad geopolítica y los cambios tecnológicos acelerados, lo que exige a los líderes una preparación especial. Explicó que la dirección empresarial no debe limitarse al análisis financiero, sino incluir una lectura profunda del entorno social, político y económico. Esta visión ampliada permite anticiparse a los desafíos y tomar decisiones con mayor acierto. La gestión moderna, afirmó, necesita una combinación de análisis técnico y sensibilidad para comprender los matices del escenario global.

Otro de los temas que abordó con énfasis fue la importancia de la inserción temprana en el mercado laboral. Parra defendió que muchas competencias clave —como la gestión emocional, la coordinación de equipos o la capacidad de resolver problemas— se adquieren mejor en entornos reales de trabajo que en años adicionales de estudio sin objetivos concretos. Recomendó a los jóvenes adoptar una actitud de aprendizaje continuo, desarrollar una rutina de lectura y aprovechar todas las oportunidades de formación que les brindan espacios como el Colegio Mayor Albalat. Según su visión, el crecimiento profesional se construye sobre una base sólida de experiencia, curiosidad intelectual y aprendizaje autónomo.

En otro pasaje de su exposición, compartió una de las decisiones más arriesgadas de su carrera: invertir en capacidad productiva sin tener la demanda garantizada. Diseñar nuevas soluciones desde cero, sin margen para el error, fue una apuesta compleja, pero necesaria para mantener la competitividad. Parra explicó que este tipo de acciones son las que realmente marcan la diferencia entre una empresa que sobrevive y una que lidera. También defendió la necesidad de seguir creando empleo en España y de promover un modelo empresarial centrado en la innovación y el compromiso con el entorno social. Este enfoque, dijo, debe formar parte del ADN de cualquier empresa sostenible que aspire a tener impacto a largo plazo en su comunidad.

En lo referente a la inteligencia artificial, Parra ofreció una reflexión profunda sobre el cambio que esta tecnología supone. Reconoció que las herramientas actuales ya permiten automatizar procesos de forma autónoma, pero también señaló que su uso indebido representa una amenaza. A diferencia de otras revoluciones tecnológicas, esta es accesible y extremadamente potente, lo que implica un riesgo si no se establecen límites claros. En su mensaje a las nuevas generaciones, hizo un llamado a formar un pensamiento crítico, capaz de distinguir entre verdaderos avances y falsas promesas. La ética tecnológica, insistió, será uno de los elementos decisivos en el desarrollo futuro de los modelos de negocio y en la preservación de los valores que sustentan la sociedad moderna.

Perfil profesional de Íñigo Parra y su impacto en Stadler Valencia

Íñigo Parra es actualmente el presidente de Stadler Valencia, una empresa con sede en la provincia de Valencia, especializada en la fabricación de material ferroviario. Bajo su liderazgo, la compañía ha experimentado una evolución notable, convirtiéndose en un actor clave dentro del sector ferroviario europeo. Con más de 25 años de experiencia al frente de la organización, Parra ha logrado aumentar significativamente la capacidad de producción y diversificar los servicios ofrecidos por la planta. El crecimiento de Stadler Valencia ha estado marcado por la inversión constante en tecnología industrial y por un enfoque firme en la mejora de la competitividad global.

Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra la creación de un centro de excelencia en ingeniería, dedicado a fomentar la innovación y a desarrollar nuevas soluciones para el sector ferroviario. Además, impulsó la puesta en marcha de un centro interno de Formación Profesional, diseñado para capacitar a futuros profesionales y facilitar su inserción en la industria. Este modelo, explicó, combina la formación teórica con la práctica directa, generando perfiles mejor preparados y adaptados a las demandas reales del mercado. Esta apuesta por la formación continua es un ejemplo de cómo Stadler ha logrado unir los conceptos de innovación educativa y empleabilidad juvenil.

Antes de ocupar su actual puesto, Parra desarrolló una carrera profesional vinculada a las telecomunicaciones. Se desempeñó como director del Servicio de Atención al Cliente en Alcatel y más tarde lideró la división de comunicaciones en Philips. Posteriormente, fue nombrado director general de Alstom Transporte S.A. en Valencia y asumió el cargo de vicepresidente de locomotoras a nivel mundial dentro de esta misma empresa. Tras la compra de la planta por Vossloh en el año 2005, pasó a ser director ejecutivo y, en 2009, fue nombrado presidente de Vossloh España. Desde entonces, ha continuado ejerciendo su liderazgo con la misma firmeza durante la etapa de integración de la empresa en el grupo Stadler. Su perfil, basado en la experiencia, el compromiso y la visión global, ha sido fundamental para consolidar a Stadler como un referente en la movilidad sostenible y en la modernización del transporte ferroviario europeo.