Uso, valor y reconocimiento del aceite trufado BIOSASUN en colaboración con la Asociación ALLOTARRA de Agricultura y Ganadería Ecológica

El aceite trufado: la joya gourmet que une tradición y excelencia con el valor del AOVE ecológico como base En los valles fértiles de Tierra Estella, donde la tierra da vida a productos excepcionales, surge una fusión que cautiva los sentidos: el aceite de oliva virgen extra con aroma natural de trufa negra. Este condimento gourmet, elaborado a partir de AOVE ecológico de alta calidad, representa la más alta expresión de tradición e innovación gastronómica. Un producto que ha sido reconocido como finalista en los premios ESAO Awards y que posiciona a Navarra en el mapa de los grandes aceites condimentados del mundo.

Qué es el aceite trufado

El aceite trufado es un condimento de alta gama que combina aceite de oliva virgen extra con aroma de trufa, un hongo subterráneo altamente valorado por su aroma penetrante y su sabor terroso e inconfundible. En su versión más selecta, se utiliza AOVE ecológico de altísima calidad como base, al que se incorpora un aroma natural de trufas negras cuidadosamente seleccionadas.

Elaborado por BIOSASUN, en colaboración con la Asociación ALLOTARRA de Agricultura y Ganadería Ecológica, este aceite es el resultado de un trabajo conjunto que pone en valor tanto la excelencia del producto como el compromiso con el entorno y la producción sostenible.

El valor del AOVE ecológico como base

La excelencia del aceite trufado comienza en el campo. Las olivas utilizadas en su elaboración provienen de olivares cultivados bajo principios de agricultura ecológica, en zonas como Tierra Estella, donde la tradición agrícola se combina con técnicas sostenibles que respetan el medio ambiente. Estas prácticas garantizan un producto final libre de pesticidas y con un perfil organoléptico extraordinario.

Este AOVE base —cuya producción ha sido impulsada también gracias a la colaboración entre BIOSASUN y la Asociación ALLOTARRA— ha sido galardonado como el Mejor Aceite de Navarra 2024/2025, destacando especialmente por su alto contenido en polifenoles, compuestos antioxidantes que aportan beneficios para la salud y prolongan la vida útil del producto.

La trufa negra: un tesoro natural

La trufa negra (Tuber melanosporum) es considerada uno de los ingredientes más exclusivos de la gastronomía mundial. Su aroma profundo y terroso aporta complejidad y elegancia a cualquier preparación. Este hongo, que crece en simbiosis con las raíces de ciertos árboles como encinas y robles, se recolecta tradicionalmente con la ayuda de perros entrenados, lo que añade un componente artesanal y casi místico a su obtención.

En la elaboración del aceite trufado más selecto se emplea aroma natural de trufa negra, una elección que garantiza la autenticidad del sabor sin recurrir a aromas artificiales. Esta selección minuciosa confiere al condimento una intensidad equilibrada, capaz de evocar la esencia misma del bosque en cada gota.

Características organolépticas

El aceite trufado presenta un color dorado intenso, fruto del AOVE de calidad superior que lo compone. Al abrir la botella, el aroma envolvente de trufa negra se percibe de inmediato, aportando una nota terrosa, umami y ligeramente dulce que complementa a la perfección el carácter frutado y herbáceo del aceite de oliva virgen extra.

En boca, la textura es sedosa y el sabor se despliega en capas: primero la redondez del aceite, luego el toque punzante característico de los aceites con alto contenido en polifenoles, y finalmente el retrogusto persistente de la trufa negra. Esta complejidad lo convierte en un condimento idóneo tanto para platos sencillos como para elaboraciones más sofisticadas.

Usos gastronómicos

El aceite trufado es un ingrediente versátil que puede transformar cualquier plato en una experiencia gourmet. No se recomienda someterlo a altas temperaturas para no alterar su perfil aromático, por lo que su uso ideal es en frío o al final de la cocción.

Algunas sugerencias de uso incluyen:

Sobre huevos pochados o revueltos, potenciando su sabor con unas gotas.

En risottos o pastas, añadiendo el aceite justo antes de servir.

En carpaccios de carne o pescado, aportando un toque sofisticado sin enmascarar los ingredientes principales.

Con quesos curados o semicurados, creando una armonía intensa y elegante.

En cremas y purés, como el de patata o coliflor, para enriquecer su textura y profundidad.

En pizzas y focaccias, como aderezo final. Este aceite también es perfecto para preparar vinagretas o emulsiones que sorprendan en ensaladas gourmet.

Reconocimientos y calidad certificada

Este condimento ha sido finalista en los prestigiosos ESAO Awards, que reconocen a los mejores aceites del mundo. Este galardón no solo avala su calidad sensorial, sino también el trabajo riguroso y sostenible que hay detrás de su elaboración.

Además, el aceite virgen extra con el que se produce —reconocido como el mejor de Navarra en la campaña 2024/2025— cumple con los más altos estándares de calidad, destacando por su extracción en frío, su pureza y su elevada concentración de compuestos beneficiosos para la salud.

Un producto para regalar o disfrutar

El aceite trufado es también una excelente opción para regalar. Su presentación cuidada, su origen ecológico y su carácter gourmet lo convierten en un detalle perfecto para amantes de la cocina, profesionales del sector o como obsequio corporativo con valor añadido.

Disponible en tiendas online especializadas y espacios dedicados a la alimentación ecológica y gourmet, se encuentra en distintos formatos adaptados tanto al hogar como a la restauración.

Compromiso con la tierra y la excelencia

Este producto no solo refleja un alto nivel culinario, sino también un compromiso firme con la sostenibilidad, el entorno rural y el trabajo en comunidad. Fruto de un sistema de producción basado en la calidad del AOVE ecológico navarro —y del esfuerzo conjunto entre BIOSASUN y la Asociación ALLOTARRA de Agricultura y Ganadería Ecológica—, representa la unión entre el saber hacer tradicional y la innovación gastronómica.

Conclusión

El aceite trufado representa una armonía perfecta entre la riqueza del aceite de oliva virgen extra ecológico y el carácter distintivo de la trufa negra. Un condimento gourmet que nace del respeto por la tierra, del saber hacer artesanal y del deseo de ofrecer al consumidor una experiencia sensorial memorable. Con reconocimientos como finalista en los ESAO Awards y elaborado a partir de uno de los mejores aceites de Navarra —gracias a la colaboración de BIOSASUN y la Asociación ALLOTARRA—, este producto es una auténtica joya gastronómica.