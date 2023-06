El Clúster GAIA apuesta por ayudar a pymes y emprendedores a avanzar en su transformación digital con varias jornadas en el marco de Be Digital 2023

Ha organizado desde mañana, días 6, 7 y 8 de junio, en el Speaker Corner del BEC encuentros con experiencias de digitalización orientadas a: Comercialización y personas, Smart factories y Ciberseguridad. En las tres sesiones una veintena de empresas asociadas a GAIA y otras tantas empresas industriales expondrán casos prácticos, contrastados y reales, de implantación de soluciones digitales en industria en ámbitos como ventas, marketing, metaverso, mantenimiento, fabricación, logística, etc Asimismo, 12 empresas asociadas al Clúster participarán como expositores en Be Digital 2023 en el stand agrupado de GAIA, dando a conocer sus soluciones de digitalización a las organizaciones industriales asistentes a +Industry (Pabellón 1, stand J38).

Un total de 12 compañías asociadas al Clúster GAIA participarán esta semana, del 6 al 8 de junio, en la nueva edición de Be Digital, feria que forma parte de +Industry, evento que se desarrollará en el Bilbao Exhibition Centre (Barakaldo) y que constituye la mayor plataforma del país dedicada al Smart Manufacturing. La cita reunirá a más de 800 firmas expositoras de 20 países y más de un millar de productos.

En el marco de Be Digital 2023, las empresas de GAIA participantes y el propio Clúster darán a conocer a las organizaciones industriales, sus soluciones de transformación digital en el ámbito del Internet de las Cosas (IoT Basque), Inteligencia Experiencial (EI Basque) y Ciberseguridad (Cybasque). Lo harán en la el stand agrupado de GAIA (Pabellón 1, stand J38).

Las compañías expositoras son: AuthUSB, Bizintek Innova, Devol, Donosti Frame, Mytra, Nexmachina Solutions, Nire Stream, PWC, Sarenet, Semantic Systems, Siemsa y Ulma Embedded.

Encuentros sobre experiencias en digitalización

Como novedad, en la edición de 2023 -y en colaboración con la Oficina Acelera pyme Bizkaia-, GAIA ha organizado tres jornadas sobre experiencias de digitalización orientadas a Comercialización y personas (6 de junio), Ciberseguridad en el sector de la salud (7 de junio) y Smart Factories (8 de junio). Con un enfoque práctico, las sesiones se desarrollarán en el Speaker Corner (junto al Stand Agrupado) de 11:30 a 13:00 horas y darán a conocer a pymes, autónomos y emprendedores interesados/as buenas prácticas y casos de éxito reales con experiencias contrastadas de implantación de soluciones digitales en otros perfiles similares (*se adjunta programa).

Tal y como subrayan desde el Clúster, "las 315 empresas de la Industria de Conocimiento y Tecnología que formamos parte de GAIA somos un aliado amigable y cercano para la evolución de la digitalización en la gestión de los distintos apartados de las pymes". Para ayudarles en ese camino de transformación digital, GAIA ha apostado por dar a conocer soluciones tecnológicas y ejemplos de implantación reales en otras empresas industriales de Euskadi.

Así, en las jornadas participarán empresas de perfil tecnológico como: Ate Informática, Bexreal, CreativiTIC, Nirestream, Donosti Frame, Binary Soul, Grupo Gestionet, Ibermática, Nexmachina, Ideable, Jakindode, S2Grupo, Entelgy, S21Sec, Mytra, Ikerlan, IDS Industrial, Igarle, Fidenet, Siemsa, Ulma Emmbedded, LKS Next o Sarenet, entre otras.

También representantes de las empresas industriales que ya han implantado soluciones de digitalización para contar su experiencia. En concreto: Grupo GAES, Nuuk Mobility, DMT-DoMix Technology, CAF, Ilunbe, Bexen Cardio, Ubikare, Arania, Innometal o Burdinola, entre otras.

BeDIGITAL está organizada por AFM, Advanced Manufacturing Technologies, y Bilbao Exhibition Centre, y cuenta con el apoyo de Diputación Foral de Bizkaia como Partner Institucional. El Clúster GAIA es entidad colaboradora del evento.

PROGRAMA

Todas las jornadas se desarrollarán de 11:30 a 13:00 horas en el Speaker Corner.

6 de junio. Jornada: Experiencias de digitalización orientadas a comercialización y personas. Potenciando el éxito empresarial.

11:30-11:40. Bienvenida y presentación iniciativa Oficina Acelera Pyme

11:40-12:30

CRM fuerza de ventas (ATE informática- Grupo GAES)

Gemelo Digital de apoyo a la comercialización (BexReal - Nuuk MOBILITY)

Realidad Aumentada como innovación en marketing y modernización de catálogos industriales (CreativiTIC - DMT " DoMix Technology)

El futuro de la comunicación audiovisual (Nirestream)

De la multimedia al metaverso (Donosti Frame -CAF)

Digitalización de la formación de operarios en los procesos de fabricación (Binary Soul – Ilunbe).

Detección de habilidades y competencias mediante herramientas digitales (Grupo Gestionet) 13:20-13:25. Conclusiones y próximos pasos. Ruegos y Preguntas.

7 de junio. Jornada: Estado y experiencias de la ciberseguridad en el sector de la salud de Euskadi.

11:30-11:45. Bienvenida y presentación iniciativa Oficina Acelera Pyme

Presentación de la jornada y estado de la ciberseguridad en el sector de la salud en Euskadi

11:45-13:00 Casos de éxito

Incremento de capacidades de ciberseguridad de los desfibriladores, tanto en producto actual como en nuevos desarrollos

Esquema Nacional de Seguridad

Diseño y securización de las plantas de producción del sector farmacéutico

Evaluación de ciberseguridad en un hospital

Mystery Hospital 8 de junio. Jornada: Experiencias de digitalización orientadas a Smart factories. Transformación productiva

11:30-11:40. Bienvenida y presentación iniciativa Oficina Acelera Pyme

11:40-12:30

Manufacturing platform: de la Ingeniería a la planta con una visión integrada (Ibermática).

Digitalización de cabezales de soldadura y Control de fluidos en máquinas de mecanizado (Nexmachina),

oeeXpress: Mejora Continua y OEE en Industria (Ideable).

Transformación de una Laminación en Smart Factory (IDS Industrial – Arania).

Logística 4.0 y JIS: el eslabón olvidado de la Industria 4.0 (Igarle).

Transformación digital para una empresa de telecomunicaciones (Fidenet).

Mantenimiento Predictivo / Proactivo Real – Monitorización Inteligente de Equipos Rotativos 4.0. (Siemnsa – Innometal).

IoTLab - Laboratorios Conectados (Ulma Embedded - Burdinola)

Next Maintenance: Cómo Optimizar el Field Service desde el Activo 5.0. (LKS Next).

Segmentación y segregación de redes IT / OT (Sarenet). 13:20-13:25. Conclusiones y próximos pasos. Ruegos y Preguntas.