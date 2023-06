Construir una marca online, con CEO Sphere

“¿Cómo construir mi marca?” Esta es una de las preguntas más habituales que se hacen los emprendedores cuando están iniciando un nuevo proyecto de negocios. Los expertos de la firma CEO Sphere aseveran que la insistencia en el tema se debe a la importancia de este elemento para la empresa.

La marca es lo que diferencia un producto o servicio de otro en el mercado y proporciona un asidero para cultivar la lealtad del consumidor. Igualmente, moldea la percepción del comprador en torno a unos valores de calidad específicos y es lo que permite generar una conexión emocional y cercanía. Build my brand es la expresión anglosajona que cobija esta inquietud en millones de jóvenes emprendedores todos los días.

Pasos para construir una marca La firma CEO Sphere, que ha lanzado su e-book Build Your Brand from Scratch, define unos pasos básicos para lograr ese objetivo. El primero de ellos es entender lo que significa el branding, ya que eso permitirá comprender la importancia de cada uno de los pasos.

Al familiarizarse con los conceptos básicos, lo que sigue es conocer e identificar al público objetivo. Saber a quién se está tratando de alcanzar definirá los valores que contendrá la marca. De hecho, el siguiente paso es determinar los objetivos de la marca, que se enfocarán en los intereses del público a que se quiere llegar.

Este también se relaciona con los siguientes pasos, que son describir las cualidades de la marca y pensar como lo haría el consumidor. Estos elementos permitirán cumplir con otros dos pasos fundamentales que son la definición de la voz y la construcción del mensaje de la marca. La solidez de estos elementos es lo que permitirá que el brand se pueda mantener en el tiempo, algo esencial para el posicionamiento orgánico.

El aporte de CEO Sphere para la construcción de marca Debido a la importancia de la construcción de marca, el equipo de CEO Sphere ha editado su e-book Build Your Brand from Scratch. Es una guía detallada y presentada de forma pedagógica para que los jóvenes emprendedores accedan a un manual y desarrollen sus marcas personales propias.

El contenido incluye información sobre los principios intangibles que hacen que una marca funcione para los emprendedores. Igualmente, el e-book aporta los datos necesarios para que los empresarios levanten una base inquebrantable para sus marcas ante los consumidores. Esto les permitirá ubicar y dominar un espacio dentro de la mente del público objetivo.

Robbie Murray y Alek Angelov, directivos de CEO Sphere señalan que esta información permite a los emprendedores encontrar su “salsa secreta” para dominar el mercado. Incluye ejercicios prácticos que ayudan a entender por qué la audiencia compra un producto determinado. En otras palabras, es lo que permite convertir la atención hacia una nueva marca en ingresos cuantificables.