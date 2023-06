Alternativas para aliviar el estrés y conectar con las emociones

El bienestar de una persona a nivel físico, psicológico y emocional debe ser una prioridad para crear una sociedad más empática, más tolerante, pero sobre todo para que un individuo pueda sentirse realizado en todos los aspectos de la vida. Y es por eso que cada vez más la salud mental debe ser un tema de prioridad, ya que, el estrés está llevando a las personas a tener una mala calidad de vida, creando enfermedades mentales, como la depresión, la ansiedad, entre otras.

Como se puede evidenciar hoy en día el suicidio está siendo una problemática a nivel mundial y según los datos de La Organización Mundial de la Salud en sus estadísticas y cifras, cada año se suicidan alrededor de 700.000 personas.

Pero, ¿por qué es tan importante una buena salud mental?, como lo expone el servicio explicativo MedlinePlus, si no se tiene una buena salud mental esta se puede reflejar de la manera en que pensamos, actuamos y sentimos en lo referente a como se enfrentan los problemas de la vida. Y a su vez es importante que en todas las etapas de la vida se genere un mayor bienestar mental. Entonces, si tenemos una salud mental óptima esto nos ayudaría a enfrentar mejor el estrés de la vida cotidiana, a tener una mejor salud a nivel físico, a crear relaciones más sanas, a tener una mayor productividad, es decir en conjunto a que un individuo tenga su potencial completo.

De todas formas cada vez se invita a las personas a ir a terapia psicológica, a pedir ayuda y por ende tener mayor control de nuestras emociones y nuestra mente. Sin embargo la sociedad está creando mayor conciencia, brindado técnicas y disciplinas, que van de la mano con la terapia y que ayudan a aliviar el estrés de manera óptima. Alguna de estas técnicas que ayudan a bajar el estrés son: la danza intuitiva, el tapping, el ho’ponopono, etc.

¿Qué es la Danza Intuitiva?

Es una técnica que accede a través del movimiento conectar con las emociones, permitiendo ser más conscientes del cuerpo y de la mente. Anima May, es una coreógrafa Suiza, quienha creado esta disciplina, la cual se refiere como “un ejercicio donde se aprende a conectar con las emociones por medio del movimiento consciente del cuerpo”.

Algunos de los beneficios de practicar esta danza, es ayudar a tener pensamientos más positivos, generar emociones más saludables, y recrear a través del movimiento del cuerpo un sentimiento de gratitud.

La danza intuitiva, permite bailar de manera libre, siguiendo el ritmo de la música y de las emociones. A su vez se relaciona con la técnica de Mindfullness, puesto que, este tipo de danza lleva tu cuerpo de vuelta al momento presente.

Uno de los primeros centros deportivos que empezaron a implementar esta disciplina es Gymage Madrid. En las primeras clases se encuentran 5 etapas: Charla mental, donde la mente intenta distraerte y reflejar todo lo que no está funcionando bien, sacando todos los sentimientos negativos; Elige Mooverte, aquí se intenta no poner atención a los pensamientos, y más bien concentrarse en los movimientos del cuerpo; Bioquímica, la música creara el ritmo y los movimientos intensos, haciendo salir emociones agradables o desagradables; Dejar ir, soltar todas las emociones y disfrutar del movimiento del cuerpo; Celebración, entregarse a un sentimiento de liberación con la mente y el cuerpo.

¿Qué función tiene el Tapping (EFT)?

Esta técnica está tomando mayor acogida hoy en día por la forma en que ayuda a liberar las emociones. Esta disciplina está relacionada con la digitopuntura asiática. Su función principal, se enfoca en golpear algunos puntos específicos del cuerpo, mientras se repite una serie de frases que acogen un problema o un recuerdo emocional.

Esta técnica, se empezó a conocer en Estados Unidos, con sus siglas EFT (Emotional Freedom Techniques). Uno de los creadores es Gary Craig, quien empezó en 1980.

Esta terapia es reconocida por la OMS, y la puede practicar todas las personas, desde un niño a un adulto. El Tapping está siendo cada vez más implementado por los psicólogos, ayudando a tratar situaciones a nivel de salud y a nivel emocional.

El EFTes reconocido para tratar problemas de ansiedad, dolor crónico y estrés postraumático. Algunos de los puntos que se ejercen sobre el cuerpo para realizar Tapping son: la parte externa de la mano, la cual ayuda a mejorar la autoconfianza; base de las cejas, ayuda a liberar los miedos; al lado del ojo, para liberar la ira; debajo del ojo, para liberar las preocupaciones; debajo de la nariz, para liberar la introversión; la barbilla, para liberar traumas; debajo de la clavícula, para liberar la indecisión y debajo del brazo, para liberarnos de obsesiones.

¿Para qué sirve el HO’PONOPONO?

Esta técnica proviene de Hawái, principalmente ayuda a recuperar la paz interior, enfocándose a nivel de reconocimiento, arrepentimiento y perdón, ayudando de esta manera a hacer una limpieza de emociones y pensamientos negativos logrando un mayor bienestar generando a la persona corregir esos sentimientos.

Las personas que realizan esta práctica, expresan una mayor conexión con el universo, así mismo el individuo experimenta una mayor responsabilidad con las emociones, tomando más conciencia del ser.

Como lo explica María Carmen Martínez, experta en Ho’ponopono y quien además es médica, se refiere a esta práctica como “una medicina del ser”, esta técnica la pueda realizar todo tipo de persona.

Alguno de los beneficios de este método son: mejora la capacidad personal en cuanto a la solución de problemas psicológicos, potencia la comunicación interpersonal, esta práctica ayuda en el análisis introspectivo hacia uno mismo y reduce los niveles de estrés y de ansiedad.

Al igual que estas prácticas o técnicas que no son tan conocidas, el Yoga, el Mindfullness, la meditación, entre otros, ayudan con el bienestar emocional, físico y mental de una persona, convirtiéndose en prácticas utilizadas en todo el mundo.