Las claves para mejorar la autoestima y alcanzar el éxito, con Marité Rodríguez

Mejorar la autoestima es uno de los ingredientes fundamentales del éxito, no hay forma de crecer personal, mental o físicamente sin el impulso que esta da. La baja autoestima es más común de los que se cree y esto representa un obstáculo para desarrollarse con plenitud. Este concepto que las personas tienen de sí misma se forma a lo largo de los años y, muchas veces, nutre de las interacciones sociales, incluyendo a la familia. En resumidas cuentas, la baja autoestima es un mal del que es necesario liberarse para alcanzar la plenitud, y así lo deja claro Marité Rodríguez con sus métodos de transformación.

Baja autoestima, un factor en contra del éxito La autoestima es esa visión propia que se crea a lo largo de la vida, cómo la persona se percibe, cuánto se valora y cuál es el concepto que tiene de su propia persona. Todo el entorno general influye en este concepto, la familia, los medios de comunicación, las instituciones, los amigos, las parejas y cualquier agente social que pueda llevar a un cuestionamiento propio. Pero esto no quiere decir que todos esos agentes moldean la vida obligatoriamente, al final, solo son influyentes, pero cuando hay conciencia las personas determinan que solo ellos mismos pueden moldear su autoestima.

Hay ciertas características que pueden definir a una persona con baja autoestima. Normalmente, son más tímidos, menos comunicativos, tienen miedo a equivocarse, se desmotivan con facilidad y necesitan aprobación externa. Esto sucede porque no se sienten capaces de enfrentar retos importantes porque no valoran sus propios talentos ni habilidades.

La importancia de la autoestima con Marité Rodríguez Trabajar este factor es determinante en la vida, tiene que ver con la capacidad de cosechar éxito, comunicarse de forma asertiva y asumir roles de liderazgo. Cuando se exacerban las características de una persona con autoestima baja, estas no suelen ser tomadas en cuenta en los grandes grupos, por lo que es más difícil que muestren su talento y sean valorados por sus capacidades.

Además, por su timidez, es poco probable que logren expresarse libremente y muestren sus verdaderos pensamientos. En resumidas cuentas, la autoestima es una coraza que impide el éxito, crea muchas barreras que, juntas, pueden volverse indestructibles si no se toma conciencia.

Con los métodos de Marité Rodríguez las personas pueden alcanzar su máximo potencial trabajando desde las bases internas para lograr expandir su ser, lograr todos sus objetivos y convertirse en la mejor versión de sí mismos.