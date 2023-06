Ojalá la 'ley de malestar animal', impulsada por Podemos, nunca se lleve a cabo

La Federación de Asociaciones Unidas por la Naturaleza y los Animales (FAUNA) confía en que la Ley de protección de los derechos y el "bienestar" de los animales sea derogada antes de su fecha prevista de entrada en vigor, el próximo 29 de septiembre, si cambia el color político del Gobierno después de las elecciones generales convocadas para el 23 de julio. Una ley que está expresamente al servicio de todo maltratador y explotador de este país suponiendo un retroceso histórico para los animales.



Tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su decisión de adelantar las elecciones generales al 23 de julio, la entidad, que ya lleva recogidas más de 180.000 firmas en contra de la citada ley aprobada el pasado mes de marzo, confía en que un nuevo Ejecutivo, de otro signo político podría derogar el texto antes del 29 de septiembre.

La campaña de recogida de firmas para derogar la ley comenzó el pasado 6 de marzo pasado a través una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se presentaría una vez aprobada. Durante el lanzamiento de la campaña en marzo, Fauna defendía que el texto "no resuelve problema alguno y crea muchos otros".

SIN RIGOR CIENTÍFICO ALGUNO

"La falta de enfoque científico de un proyecto que se ha construido en torno a los derechos de las mascotas, intentando incluir de pasada, en una amplísima y detallada normativa regulatoria para las especies que se mantienen en los hogares, algunos aspectos específicos para la conservación, pone en un grave peligro a la biodiversidad española", critica la organización confirmando la bióloga Rosa Más que esta ley es un disparate en cuanto a derechos de los animales y biodiversidad.

La bióloga se pronunció en su momento en estos términos: «Un gato es un gato y un perro es un perro.» Esta frase puede parecer una obviedad y, en efecto, lo es. Sin embargo, conviene recordarla debido al subnivel en el que nos encontramos en cuanto a la consideración hacia los demás animales y su reflejo en una nueva norma de presunto bienestar animal; dicha ley, que solo puede calificarse de esperpento, hace una disparatada diferenciación, no ya entre diversas especies animales que carecería por completo de sentido, sino entre individuos de una misma especie incluso, cayendo directamente en el surrealismo entre las circunstancias de un mismo animal, caso insólito en la ciencia y en el Derecho.

Así, en la línea demencial de la citada ley, los gatos se clasifican como domésticos o asilvestrados según unos criterios inauditos de nula justificación: un gato es un animal doméstico (aunque domesticado sería un término más correcto) independientemente de sus particularidades. Si aparecen en entornos urbanos o silvestres, se debe exclusivamente al abandono, tratándose, por tanto, de animales abandonados y de sus descendientes, que se han agrupado en colonias felinas sobreviviendo, como buenamente pueden, a un ambiente que les resulta ajeno y hostil, pues fueron «diseñados» para acompañar al ser humano en su hogar. La capacidad de adaptación y supervivencia no cambia la naturaleza de un individuo; un gato no deja de ser un animal doméstico del mismo modo que un ser humano no deja de serlo nunca.

Aún más delirante, si cabe, es el caso de los perros; ahora un mismo can estará sometido a normas diferentes según viva en una casa sin más, o sea utilizado como arma para matar a otros animales; en el primer caso se trataría de un animal de compañía, mientras que en el segundo entraría en una especie de limbo legal.

De este modo, si una protectora rescata a un perro perteneciente a una raza de las usadas habitualmente en esa actividad consistente en sembrar los ecosistemas de muerte y de plomo, no sabrá cómo actuar debido a esta distinción rocambolesca. Por supuesto, lo mismo ocurrirá en el caso de las denuncias, pues el juzgador tendrá que averiguar cuál es la situación del perro para aplicar una u otra norma, la que rige a los animales de compañía o la ley de caza.

Otro aspecto de la 'Ley de Malestar Animal' es la presunta prohibición de animales salvajes en lo circos. Esto es directamente una falacia, pues hace muchos años que ninguna de esas nefastas instalaciones secuestra animales salvajes de sus hábitats, sino que se nutren de los programas de cría en cautividad, por lo que entran en la consideración de domésticos, pudiendo seguir siendo explotados impunemente. Ni siquiera el sacrificio cero es cierto porque contempla excepciones que serán un coladero.

Por supuesto, quedan fuera de la ley los animales destinados a las granjas, mataderos, laboratorios de experimentación y un largo etcétera de modos de explotación a los que son sometidos. Con todo, lo peor de esta ley, por llamar de alguna manera a ese bochornoso documento, es su arbitrariedad; no hay el menor fundamento jurídico o biológico que substancie tal sarta de despropósitos. Al parecer, entramos en la peligrosa senda de elaborar normas a capricho, a gusto del humano, para contentar a determinados sectores de manera que puedan seguir ejerciendo sus dañinas actividades contra los demás animales, no solo con impunidad, sino avalados por el ordenamiento jurídico.



No es una ley para los animales no humanos, que quedan al albur de lo que se quiera hacer con ellos-, sino para dar base legal a su utilización en las mil formas en las que se lleva a cabo, pues nunca falta creatividad cuando se trata de hacerles daño. Hasta tal punto la ley supone un retroceso histórico que hasta el partido animalista PACMA pidió su retirada.

Veterinarios, biólogos, protectoras, abogados o santuarios de animales son solamente algunas de las voces expertas que llevan ya tiempo pidiendo la retirada de una ley en la cual los animales retrocederían más teniendo en cuenta a pesar de todo, que Sergio García Torres como director del chiringuito "Dirección General de derechos de los animales" cobra 80.000€ por año.

Sergio se llegó a reunir incluso con los cazadores para ver cuáles eran sus inquietudes y a pesar de que incluso llegaron a poner su cara en una diana difundiendo la amenaza en redes sociales. No entiendo si es que esta ley que es un despropósito según todos los expertos la hicieron por codicia o por falta de capacidad para el cargo que ostentan respecto a la protección animal, pero en todo caso, ya que en este mundo sin escrúpulos parece complicado avanzar, al menos, no queremos retroceder más.

Podemos no ha querido escuchar a ningún experto para su ley y simplemente querían el titular aprobando lo que fuera de la manera que fuera.

Todas las personas recordaréis la enmienda de la vergüenza para excluir entre otros animales, a los perros reventados por los cazadores y aunque la enmienda era del PSOE, Podemos quiso tirar para adelante igual pese a que este señor dijo que en ese caso, retiraba la ley y presentaba su dimisión lo que es una mentira de tantas que nos dijo.

De nombrar mínimamente abolir la caza, ni hablamos pese a ser una actividad que consiste en matar por placer o por la pasta de los trofeos. Personajes que tienen secuestrados los montes en los que disparan a todo lo que se mueva y luego dejan por ahí los cartuchos.

UNA LEY PARA LAS "MASCOTAS", O NI ESO

El término mascotas no me hace ninguna gracia puesto que los animales son un miembro más de la familia.

Después del despilfarro de dinero público en este chiringuito, los taurinos pueden seguir reventando animales con fuego y cuerdas por un montón de pueblos usando el dinero público, desangrando toros en las plazas, matando en los montes a todo lo que se mueva, explotando y condenado a todos los equinos utilizados de manera estúpida como diversión, millones y millones de animales marinos que mueren por asfixia, todos los animales destinados a la sádica e innecesaria ganadería, todas las víctimas despellejadas vivas en la industria peletera, todos los animales torturados en laboratorios y así podría seguir el día entero.

Todos los expertos piden la retirada de la ley y no puede ser el motivo otro que la condena que supone todavía peor a millones de animales.

Llevo más de 3 años siendo vegano ya que una vez buscas por tu cuenta información alejada del sistema y la gran mentira, eres consciente de que el ser humano es la peor plaga que hay y que realmente, de los animales solamente necesitamos su perdón.

LIBERACIÓN ANIMAL

Disfruto de absolutamente todo de manera compasiva y sí, como queso, productos "del mar", embutidos, hamburguesas o tortillas de patata, pero disfruto sin hacer daño ya que hoy en día tenemos de todo y es digamos, una forma de hacer algo más que decir que nos importan los animales puesto que ningún partido político salvo PACMA los va a defender.

Yo estoy voluntariamente en este partido por todos y cada uno de los animales, la urgencia climática que estamos atravesando y por todas las personas mediante la justicia social. Millones de animales son condenados al sadismo humano cuando mi analítica desde que no como animales ni derivados, está mejor que nunca.

Las industrias del huevo y los lácteos, son verdaderamente una de las más crueles muriendo al principio tanto terneros como pollitos machos de manera terrible y así, manipular genéticamente a vacas y gallinas acudiendo también al matadero después de una vida miserable e innecesaria. Claro que los animales marinos también sienten siendo una angustia lenta hasta la muerte por asfixia suponiendo esto prácticamente el 50% de plástico en el mar.



Toda explotación animal es un horror innecesario al que jamás volveré a contribuir. Pero a todo esto le añadimos que estas industrias son las que más agua gastan contaminando a más no poder y fomentando el hambre en el mundo por criar masivamente animales que alimentamos con vegetales.

Siendo claros, traemos animales masivamente superando en millones a los humanos destinando a ello recursos vegetales que bien podrían servir para las imitaciones veganas y nadie moriría de hambre si no obligamos a nacer a los millones de animales para explotar.

A nivel de salud, todos los antibióticos y lo que llevan realmente los productos de origen animal, para que os voy a contar si ya incluso la carne roja es catalogada como cancerígena y una de las mayores causas de la crisis climática.

Yo estoy perfectamente de salud y conozco un montón de niñas y niños veganos también sin privarse de nada más que de alimentarse de violencia. Hasta la asociación española de pediatría o la academia Americana de nutrición y dietética entre muchas otras, llegan a indicar que previene muchas enfermedades.

ESTA LEY NO PUEDE SALIR ADELANTE Y TÚ PUEDES AYUDAR A LOS ANIMALES CADA DÍA

El ministerio de consumo parece que hizo algo y realmente no hizo más que decirnos que los animales están para esto en lugar de fomentar todas las alternativas vegetales que existen si de verdad están por lo menos preocupados por el planeta y la salud de las personas.

No entiendo cargos como el de Sergio García Torres sin formación que lo único que van a hacer es más daño a los animales por lo que en consecuencia, toma postura tú cumpliendo con tu responsabilidad individual de proteger a millones de animales, mejorar tu salud, dejar un planeta en el que vivir y no contribuir al hambre en el mundo. Siempre digo que puedes disfrutar de absolutamente todo, pero evitando toda esta situación. Si buscas en internet cualquier receta en versión vegana, te va a salir sea la que sea.

Como representante de la plataforma antitaurina de Alfafar y activista por la liberación de todos los animales, no puedo hacer otra cosa que pedir no tener una ley en estas condiciones que se vende como de bienestar animal cuando es justamente lo contrario como corroboran todos los expertos. Todo ello viniendo de un partido como PODEMOS que se vendía como animalista, ecologista y progresista.