Aarón Vivancos (bailarín): «'Woman' es una obra con muchísima potencia emocional»

El próximo seis de junio, el Teatro Poliorama de Barcelona se va a vestir de luces. Aarón Vivancos, potente hermano de Los Vivancos, amados y apreciados por el público catalán, debuta con su primera obra en solitario, “Woman by Aarón Vivancos, más que un musical”.





Aarón, ha creado esta obra, también la dirige y produce, es el responsable total de esta pieza que es más que un musical, en donde pone de relieve el poderío histórico de la mujer.





El sello Vivancos, expresivo, efectista, que llega al fondo del alma de cada uno de los espectadores, es la línea argumental de la historia que se va a representar y del que sólo podrán gozar durante tres semanas.





Aarón, que con sus hermanos ha actuado en más de trescientas ciudades de sesenta y ocho países, tiene agendada una larga vida para este “Woman”, ya que después de Barcelona empieza a viajar por el mundo durante más de cinco años





Aarón, nos explica minuciosamente su trabajo, las ganas y la pasión que le imprime y nos hace participe que su obra emociona, su puesta en escena impacta, sus luces iluminan las palabras y el baile vanguardista del que se acompaña generan pasiones. Hay que ir a ver “Woman”, para deleitarse después de tanto ajetreo.









«Woman by Aarón Vivancos, más que un musical», es una obra que ya ha estrenado, ¿la tiene ya muy sabida?

Si, es una obra que estrenamos el año pasado en el Teatro Lope de Vega, en Madrid, también hemos estado en México, y ahora vamos a estrenar a lo grande en el teatro Poliorama de Barcelona, así que estamos con muchas ganas.





¿Cuando la compañía conoce bien la obra, ensayar es más fácil que arrancar de nuevo?

Hacemos cambios de elenco y siempre hay que prepararnos porque esto es como una competición de alto rendimiento, tienes que tener el cuerpo listo para poder dar lo máximo en escena, hay ensayos muy intensos antes de las temporadas.









¿Esta obra, en la que se pone de relieve el poderío histórico de la mujer, es un gran espectáculo?

Es una obra que presenta una reflexión, a través de la danza interpretativa, sobre distintas épocas y momentos vividos por las mujeres a lo largo de su vida, con el flamenco de vanguardia, la música tiene el estilo de las grandes bandas sonoras de cine, la compuse con un compañero y la grabamos con la Orquesta Sinfónica de Budapest, es decir, a lo grande, con el sello y estilo efectista y poderoso de los Vivancos al final todo el público puede entender y disfrutar del espectáculo, llevamos un vestuario elegante, muy vistoso y precioso de la firma Alvarno. También hay grandes proyecciones audiovisuales que visten cada escena dándole valor a cada una de ellas, interactúan los gráficos en movimiento con la danza. Los textos son de Pilar Almansa, dramaturga de primerísimo nivel, con ellos transmite, con muchísima fuerza, pasión y verdad, los mensajes que quería contar en cada uno de los actos. Al final representa esas experiencias vividas por las mujeres lo que hace que el público se identifique con lo que estamos contando, es un obra muy emotiva, muy potente, muy efectista, muy visual y con un mensaje muy importante.





Usted ha creado esta obra, es productor y director de la misma, ¿ha pensado en todo tipo de mujeres o sólo en aquellas que podía representar porque el espacio en el teatro es el que hay?

Es una obra de autor, he creado desde las coreografías hasta la composición musical, con muchísima responsabilidad pero cuando tienes una creación en la que estás transmitiendo una emoción que es poner sobre las tablas una historia, unos mensajes que comunicar, en su creación hay muchísimo hay cariño. La obra representa distintos momentos y situaciones, son siete actos, una hora y media de espectáculo, cada uno de estos actos representa un momento de la mujer, habla de lo que es el embarazo, lo que es la vida, dar a luz, está ese mensaje tan bello de la mujer, está también una relación de pareja donde al principio todo es bonito, luego se torna bastante más violento, más duro en situaciones que se viven, luego tenemos una parte en donde una mamá tiene un bebé enfermito que está en el hospital y cómo hace lo posible para que este bebé viva una vida lo más mágica posible, en el último acto se expresa el empoderamiento de la mujer de una forma muy potente, guerreras con unas lanzas, con una gran fuerza visual, es un show muy emotivo y potente.





¿Cuándo se dio cuenta que la mujer empoderada podía tener un espectáculo musical que la reflejar?

Más que un musical es una obra que transmite fuerza y mensaje, cautiva, cuando me di cuenta que eran siete los pasajes pensé en qué ese es un número mágico, también nos pasaba con Los Vivancos, no es que me diera cuenta que la mujer tiene la capacidad de representar una obra tan potente, siempre he sabido que es así, la fuerza, la elegancia, la belleza, la expresión, la emoción, es lo que es la mujer. No tuve ni un momento de duda en que esta obra iba a tener tanta fuerza y que iba a transmitir tanto mensaje, las artes se transmiten a través de la emoción, de la expresión y allí encontramos a hombres y mujeres, no es una cuestión de género, es la emoción la que transmite, ese es mi trabajo en la función, trabajan bailarinas de primerísimo nivel, muchas personas que han visto este espectáculo lo han referenciado como un show potente y con mucha emoción, más que un musical, es una maravilla muy bien interpretada, muy bien ejecutada por las artistas. y el número siete es un número mágico. Cuando estás creando el espectáculo tienes que ir viendo cómo haces cada pasaje, si al inicio entran siete, luego entran dos, fui construyendo, no lo medí, y me quedaron los siete mensajes que tenía que transmitir, ha quedado una obra súper bonita.





Me ha dicho que en unos de los pasajes representa el amor de una pareja que al final no funciona, ¿es en ese momento cuándo habla de los malos tratos?

El acto cinco trata de una relación de pareja que se torna en actos violentos, en él voy a actuar en el espectáculo en Barcelona. En acto quiero transmitir dos mensajes, uno de ellos refleja la violencia y el maltrato y eso es denunciable y es algo que sucede y, evidentemente, hay que hacerlo más consciente para que esto se evite, hay un segundo mensaje que busca concienciar sobre el cuidado y la educación de nuestros hijos, porque no queremos que en un futuro sea un hijo maltratador, o, si tienes una hija, que no sea una víctima de la violencia de género, hay que tener, desde que los hijos son pequeños, actos como padres y ayudar a concienciar a la sociedad y trabajar más sobre la educación para que no condenemos a nuestros hijos a ninguno de los dos lados, el mensaje es que podamos generar conciencia a través de la educación









¿Es una obra que al público le será fácil de entender?

Es para todos los públicos muy sencilla de sentir y de entender, tiene siete bailarinas, un bailarín y una actriz, la actriz lleva el hilo conductor en la parte narrativa y va explicando los mensajes de cada uno de los actos, es muy emotiva, hace vivir lo que se está representando.





¿Puede llorar el espectador?

No es que pueda, es que va a llorar.





¿De emoción o porque es un drama trágico?

Hay distintos momentos de la obra que son mucho más tensos, otros son más alegres, es una obra muy completa, es un recorrido por las emociones positivas y negativas, más positivas que negativas, la música llega al fondo de tus sensibilidades.





¿La música es en directo?

En Barcelona no, la música es una composición que hemos hecho también para hacer versión en directo pero en el Teatro Poliorama de Barcelona no hay foso para la orquesta.









¿La partitura está basada en temas musicales de películas conocidas?

La música es una composición original escrita por mi junto con Gonzalo García Santos y la grabamos con la orquesta Sinfónica de Budapest. Decimos que, como referencia, está inspirada en algunas bandas sonoras de cine, tiene todo el potencial de una sinfónica y es totalmente original.





¿Sus hermanos, Los Vivancos, siguen actuando aparte?

Si, ellos siguen su curso, yo, en estos momentos, estoy muy centrado con esta producción pero Los Vivancos siguen vivos.





¿Cuando ellos actúan usted puede hacerlo junto a ellos?

No hemos coincidido con las fechas pero ya veremos, tenemos que ir viendo si podemos encajar fechas, en eso estamos.





¿Los Vivancos nacieron en Reus?

Yo nací en Reus, algunos de mis hermanos en Barcelona, somos una familia grande.





A los dos años se fueron a vivir a Canadá.

Nosotros, desde muy pequeñitos, hemos estado viviendo en distintos países del mundo, a los dos años marché a Canadá, pero ahora estamos con muchísimas ganas de volver a casa con la obra, ahora vivo en Madrid pero me hace muchísima ilusión estrenar en Barcelona, de hecho visité el teatro Poliorama, fui a ver un «templo», como decimos nosotros, no sabe la alegría, la ilusión y las ganas que tengo de estrenar «Woman» allí.





En Barcelona se les valora y se le quiere mucho.

Y se nota un montón, la verdad, estamos en nuestra casa.





Su espectáculo lo han visto en Madrid y en México, ¿cada público reacciona de la misma manera al verlo?

En general, el público, nos transmite sentimientos muy parecidos, es una obra que les conmueve muchísimo, es una obra con muchísima potencia emocional, tiene el sello Vivancos con un taconeo muy potente, con mucho dibujo escénico, el público disfruta un montón, y básicamente les apasiona a todos, tanto en Madrid como en México y espero que en Barcelona también lo disfruten y se emocionen con nosotros y lo vivan tan intensamente como nosotros en el escenario. Eso también depende del espectador, hay gente a la que le llega mucho más el acto del embarazo, que tiene una ternura muy bonita y depende del momento en qué se encuentre esa persona lo vive mucho más de cerca, por ejemplo, si acaba de tener un bebé. Finalmente lo que nosotros hacemos en cada uno de los actos es representar un momento, una situación que la mujer está viviendo, y depende del momento que la gente vive le llega más un acto que otro.









¿En esta obra actúa habitualmente o sólo lo va a hacer en Barcelona?

Primera vez que voy a actuar en Barcelona, es mi casa, lo siento muy cerca y con muchísima ilusión y quiero compartir esta mi primera obra en solitario con todo el público barcelonés que me acompaña tanto tiempo.





¿Su empresa, «Women y Aarón Vivancos Talent Center», es una academia donde se aprende, danza, deporte y donde crea espectáculos?

Tengo dos empresas, «Aarón Vivancos Talent Center», es un centro profesional de creación de espectáculos y de formación profesional, donde preparamos a la Compañía de «Woman», y luego tengo una productora que es la encargada de la distribución del espectáculo «Woman» y las próximas actuaciones que haremos. En el «Talent Center», en Madrid, que hemos abierto justo este año, tenemos un espacio de más de dos mil metros, precioso, con muchas luz natural para empezar a trabajar sobre el talento de la gente, hay alumnos y artistas que tienen muchísimas posibilidades, que tienen ganas de desarrollar su carrera, aquí estoy para ellos.





Trabaja desde muy niño, tiene 41 años y toca el piano, el violín, la flauta...

Toco la guitarra y el violín.





¿Cuándo usa estos instrumentos?

Con mis hermanos llevamos más de veinte años trabajando, hemos estado en más de 68 países y en nuestros espectáculos siempre hemos llevado música en directo, mis hermanos y yo tocamos cada uno un instrumento y hemos interpretado nuestros shows tocando en directo.





Parece imposible que en sus espectáculos puedan actuar siempre en directo puesto que los mismos son pura energía.

Es verdad que hemos hecho una carrera, hemos tenido una preparación muy completa sobre la música, la danza, la acrobacia, las artes marciales, y eso es lo que siempre hemos representado en nuestros espectáculos y ahora en esta creación que he hecho de «Woman» toda nuestra experiencia es lo que he puesto sobre las tablas, realmente es mi mejor trabajo, es una obra que es muy preciosa, potente y emotiva.





¿Hace años Los Vivancos actuaron en el Kremlin ante Putin, lo harían ahora?

Nosotros en el escenario lo que hacemos es representar nuestro trabajo, nuestro arte y nuestra emoción sobre las tablas y no entramos en política, ni entramos en estos temas tan horribles que ahora están pasando, simplemente hacemos unas actuaciones donde transmitimos nuestro sentimiento, y ahí nos quedamos. El arte es como una burbuja fuera de todos los problemas políticos que hay y lo que pueda haber más allá. Ahora está claro que no iríamos para allá.





¿Con el espectáculo «»Woman by Aaróon Vivancos más que un musical» que va a estrenar en el Teatro Poliorama de Barcelona el seis de junio sólo van a estar actuando tres semanas, por qué?

Tenemos luego más actuaciones, tenemos que ir a Turquía, regresamos a Madrid, vamos a hacer tres semanas y como decimos siempre es nuestra casa, vamos a hacer el estreno mundial en Barcelona y a disfrutarlo y a compartirlo.





Los Vivancos han actuado en Londres, en el West End, en Nueva York, en Alemania, en todo el mundo, «Woman» la puede representar en países de habla no castellana?

Hemos empezado el recorrido con esta obra que estrenamos en Barcelona y vamos a estar unos cinco o seis años de gira, está adaptada perfectamente para poder representarla en otro idioma y en eso estamos ahora que tenemos agendado hacerla en muchos otros países.





¿Cree que en España la cultura está protegida o bien dejada un poco a la mano de Dios?

Ya sabe que casi todos los sectores tienen sus dificultades, hay que tener en cuenta la competencia que hay, cuanta más ayuda mejor, hay muchísimos promotores de festivales que se ponen al servicio de la cultura, es un mundo en el que hay que trabajar y vivirlo al cien por cien, es una apuesta absoluta para el promotor y el artista, con todos los riesgos y la inestabilidad que conlleva el arte, hay que hacer bolos, no tienes un trabajo continuado fijo, hay que trabajarlo y hay que ir mejorando el sector en el que estamos cada uno, yo ahora estoy más enfocado como promotor de la cultura y ayudando y trabajando para que el sector esté mejor, y poder dar trabajo a la gente e intentar hacer cosas de muchísima calidad para que el público disfrute y para que la cultura siga subiendo.





¿Su padre tuvo muchos hijos, 39, pero los siete, Los Vivancos, los artistas por todos conocidos, son seguidores de él, son mucho mejor que su padre porque son siete, él fue muy grande aunque ustedes, al ser ser siete, son mucho más grandes, usted tiene quién la suceda en las tablas?

Lo primero, con todo mi cariño, los siete no le llegamos a nuestro padre a la suela de los zapatos, nuestro padre era un genio, hizo un gran trabajo no sólo en las artes sino en nuestra educación para que la pudiéramos tener en herencia, su educación fue máxima y la agradecemos eternamente, es verdad que nosotros hemos hecho una carrera estupenda y representamos muchos de los principales valores que él nos enseñaba a través de las artes. Tengo una hija de dos años y medio que se sabe el espectáculo «Woman» y lo va cantando y bailando por ahí maravillosamente, cuando ha venido a ver los ensayos se sube al escenario, y le encanta.





¿Usted se llama Aarón y sus hermanos Elías, Judah, Josua, Cristo, Israel y José, nombre bíblicos, son sus nombres reales y el porqué de estos nombres?

No sé exactamente porque nuestro padre nos puso nombres bíblicos, alguna razón tendría, éramos muchos y tendría que tirar de alguna lista.





Los Vivancos son siete hermanos, ¿son hermanos de padre y cuatro madres?, ¿conoce usted a su madre?

Mi padre tuvo 39 hijos de siete madres y nosotros, Los Vivancos, somos hermanos de padre y de cuatro madres, conozco a mi madre y a todas las madres, claro que sí, nos conocemos todos muy bien.





¿Alguna de ellas está aún viva?

Por supuesto, de hecho van a llenar la mitad del teatro en Barcelona cuando vayamos a estrenar «Woman», la mayoría viven en Barcelona y tenemos una muy buena relación.





¿Vive en Reus parte de su familia?

No, en Barcelona.





Ustedes, Los Vivancos, son únicos, como lo fueron otros, Antonio Gades por ejemplo, siempre pienso que cuando un artista muere se va su arte.

Con nosotros nace un sello, una forma de espectáculo que puede reconocerse como una marca con mucha fuerza, con mucha diversidad en escena y sobre todo a nivel musical con el estilo que llevamos de la orquesta, en la iluminación de «Woman» trabajo con el mismo iluminador con el que trabajamos Los Vivancos, es espectacular cómo lo hace, es un sello vistoso, efectista, y potente que nos representa.





A Los Vivancos, se les ha relacionado con Ana Obregón, con Arancha de Benito, con Miríam Sánchez y más, ¿tuvieron una muy buena relación con la princesa Estefanía de Mónaco?

Actuamos en el Festival de Montecarlo y allí conocimos a la princesa, la verdad es que es muy maja, hicimos un espectáculo muy chulo con el circo que tenía, hemos recorrido mucho mundo y hemos conocido a muchísimas mujeres relevantes y más pero, bueno, tampoco como ya sabe que luego se comenta.