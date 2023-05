Royalton Cayo Santa María de Blue Diamond Resorts es nombrado el 'Mejor Todo Incluido' en el Caribe

Blue Diamond Resorts celebra un total de 18 propiedades reconocidas, afianzando su posición como proveedor de hospitalidad de primera categoría Blue Diamond Resorts, una de las principales compañías mundiales de resorts todo incluido, ha anunciado que Royalton Cayo Santa María ha sido reconocido como el Mejor Todo Incluido en el Caribe en los prestigiosos premios Travellers' Choice Best of the Best de TripAdvisor. Este logro excepcional subraya el compromiso del resort de brindar experiencias vacacionales incomparables. Además, Blue Diamond Resorts celebra un total de 18 propiedades reconocidas, afianzando su posición como proveedor de hospitalidad de primera categoría.

Los premios Travellers' Choice Best of the Best de TripAdvisor reconocen los mejores hoteles y alojamientos en todo el mundo, basados en millones de opiniones y reseñas de viajeros. Royalton Cayo Santa María ha asegurado su lugar como el resort todo incluido número uno en el Caribe, reafirmando su dedicación para brindar una hospitalidad excepcional y satisfacción de los huéspedes. El resort también recibió reconocimiento como el 19º entre los mejores resorts todo incluido a nivel mundial, el 2º entre los Mejores Hoteles en el Caribe y el 6º entre los resorts de lujo en el Caribe.

Blue Diamond Resorts se enorgullece de resaltar otras propiedades distinguidas que han recibido este prestigioso reconocimiento. Planet Hollywood Costa Rica, An Autograph Collection All-Inclusive Resort, fue clasificado como el 12º Mejor Resort de Lujo en toda América Central, mostrando aún más el compromiso de la marca con el lujo y experiencias únicas para los huéspedes. Además, Mystique Casa Perla by Royalton fue nombrado el 6º Mejor Hotel Nuevo y Más Destacado del Mundo, testamento de sus ofertas innovadoras y cautivadoras.

"Nos complace enormemente que 18 de nuestros resorts hayan sido reconocidos en los prestigiosos premios Travellers' Choice 2023 de TripAdvisor", comentó Jordi Pelfort, Presidente de Blue Diamond Resorts. "Este notable logro refleja nuestro inquebrantable compromiso con la excelencia y la satisfacción de los huéspedes. Nos enorgullece brindar experiencias vacacionales excepcionales en nuestro diverso portafolio de resorts".

La lista completa de propiedades reconocidas de Blue Diamond Resorts incluye:

México:

Royalton Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino

Hideaway at Royalton Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort - Adults Only

Royalton CHIC Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort - Adults Only

Mystique Holbox by Royalton, A Tribute Portfolio Resort Costa Rica:

Planet Hollywood Costa Rica, An Autograph Collection All-Inclusive Resort República Dominicana:

Royalton CHIC Punta Cana, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino - Adults Only Cuba:

Royalton Cayo Santa María

Mystique Casa Perla by Royalton

Memories Jibacoa

Royalton Habana

Grand Memories Santa María

Memories Miramar Habana

Memories Flamenco

Starfish Cuatro Palmas

Starfish Cayo Santa María

Starfish Cayo Guillermo

Starfish Varadero

Starfish Las Palmas Con estos últimos logros, Blue Diamond Resorts continúa afianzando su posición como líder en la industria de la hospitalidad con sus marcas Royalton Luxury Resorts, Hideaway at Royalton, Royalton CHIC Resorts, Mystique by Royalton, Grand Lido Resorts, Planet Hollywood Beach Resorts, Memories Resorts y Starfish Resorts. La cartera de la compañía incluye numerosos resorts galardonados en el Caribe, México y América Central. Desde el lujo exclusivo para adultos hasta escapadas familiares, Blue Diamond Resorts ofrece una amplia gama de experiencias vacacionales de alta calidad, adaptadas para satisfacer las necesidades y preferencias de cada huésped.

Para más información sobre Royalton Cayo Santa María y otros Royalton Luxury Resorts, visite www.royaltonresorts.com. Para explorar la gama completa de marcas y resorts de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto "Party Your Way" brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visitar www.bluediamondresorts.com