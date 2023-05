Volvemos a exigir al PP de Alfafar el fin de la tortura animal

Ni un día hemos tardado desde la plataforma antitaurina de Alfafar en pronunciarnos respecto a que el alcalde del PP, Juan Ramón Adsuara, haya vuelto a ser elegido en Alfafar. Me parece vergonzoso que este partido se haya quedado varios siglos atrás permitiendo unos espectáculos de máxima tortura y sadismo por la mera diversión de una minoría según todas las encuestas.

Como responsable de la plataforma antitaurina de Alfafar, tenía la esperanza de que en las elecciones de ayer, saliera uno de los partidos que han apoyado a nuestra plataforma.

También ha obtenido varios concejales de nuevo el PSOE que ni es un partido progresista ni es de izquierdas ya que no se quiere posicionar la concejala Noelia García, porque no es lo suficiente valiente para hacerlo y por ello, no deja de ser cómplice de que Alfafar esté anclada en el pasado y los animales sigan sufriendo una diversión sádica.

A todo ello le sumamos la inseguridad clarísima que suponen estos espectáculos de lo que no hay más que ver el pasado de verano, pero también, suponen grandes costes de dinero público que se están quitando a las necesidades reales de Alfafar y familias vulnerables más la desprotección de la infancia frente al sadismo, la violencia e inseguridad.

El alcalde dio nuevas subvenciones directas a las peñas taurinas en el último pleno para asegurarse el voto y sus colegas del PSOE ni se pronunciaron.

AHORA, PODEMOS NO OBTIENE CONCEJALES Y VOX SÍ



Dos concejales ha obtenido VOX, será parte del Ayuntamiento el mismo concejal que publicaba fotos de niñas sin permiso simplemente, para atacar nuestra concentración y a sus adversarios políticos que participaban libremente en nuestra protesta pacífica para liberar a los animales de la tortura, priorizar el dinero público, la seguridad de las personas y de la infancia.

Bien que rectificó cuando se vio acorralado por las acciones legales y también dejan mucho que desear sus discursos y faltas de respeto en redes sociales.

Este partido se cree que la tauromaquia representa el ser español y está completamente equivocado lo que puede comprobar leyendo mínimamente las encuestas de que el 84% de los jóvenes no se sienten orgullosos de vivir en un país con tauromaquia lo que se traduce en que acaba salvándose con millones y más millones de dinero público siempre.

Los datos de ese porcentaje son del ministerio de cultura, poco dudoso puede ser puesto que son los que también están protegiendo la tauromaquia.

La única fuerza animalista y progresista que está ahora mismo en el Ayuntamiento de Alfafar tras las nuevas elecciones es Compromís, y todos los demás partidos no tienen la más mínima empatía o sensibilidad con los animales ni tampoco son conscientes del siglo en el que vivimos en el que ya no tiene cabida una diversión anacrónica que una minoría de normalmente hombres, gozan del placer de ver sufrir a su víctima y contra más, mejor.

¿Mantener constantemente de nuestros impuestos un espectáculo sádico, inseguro y que vulnera los derechos de la infancia?

LA INFANCIA ES UNA PRIORIDAD DE NUESTRA PLATAFORMA DESDE EL PRIMER DÍA

Los mismos taurinos saben que es violento para las niñas y niños ver cómo revientan toros con fuego o cuerdas y por ello, prohíben la asistencia de menores de 16 años para hacer el cuadro puesto que esto jamás se ha cumplido, pero es una manera de curarse en salud.

Tampoco se ha cumplido nunca la ley de protección de la infancia de la Generalitat Valenciana que en un artículo, cita claramente que los menores no pueden participar o presenciar espectáculos en el que un animal pueda sufrir daños.

Varios psiquiatras informan de los daños en la salud mental del menor que supone la tauromaquia y hasta el comité de derechos del niño de la ONU como máximos expertos, llevan desde 2018 pidiendo a nuestro gobierno prohibir la asistencia de menores y alejarles de todo este mundillo oscuro. El gobierno del PSOE ha mirado para otro lado siempre respecto a los derechos de la infancia ya que rechazó incluir esto en la ley de protección de la infancia pese a pronunciarse expertos de tal calibre y el sentido común.

La mayoría de entidades de infancia, también cómplices...

NUESTRA PLATAFORMA VA A SEGUIR HACIENDO ACTIVISMO



Ni por asomo se nos ocurre dejar de luchar puesto que entonces, habrán ganado los malos de la película. Sí es cierto que vamos a necesitar la ayuda de toda la gente posible realizando concentraciones y acciones pacíficas multitudinarias puesto que el sentir de la mayoría de la sociedad, debe ser demostrado.

Alfafar tenía una oportunidad brillante para avanzar como pueblo, pero los políticos en lugar de solucionar los problemas, los crean y por ello, se van a seguir torturando animales para el disfrute sádico de unos cuantos, se va a seguir quitando dinero a las familias vulnerables que no son pocas en Alfafar, se va a seguir vulnerando los derechos de la infancia sin ninguna piedad con la misma y también, espectáculos que sabemos que matan y dejan siempre muchos heridos como pudimos ver el pasado verano, pero total, no pasa nada porque pagaremos también en la sanidad pública todo lo que no cubran las aseguradoras como acordaron.

Tampoco podemos obviar que la gente mientras se divierte viendo sufrir a la víctima, suele beber alcohol entre otras sustancias.

¿Qué hace el PSOE no posicionándose a favor de la protección animal, los derechos de la infancia y la seguridad de las personas cuando dice que son progresistas mientras favorecen a la derecha sin escrúpulos? Su concejala Noelia García, sigue teniendo las puertas abiertas cuando quiera demostrar a la sociedad que es una política valiente, progresista y que pertenece al siglo XXI.

Del PP y VOX no podemos esperar tampoco mucho más puesto que su trato y consideración a los animales, ha sido considerandoles cosas como incluso han llegado a exponer públicamente.

Desde luego, me he quedado completamente corto en este artículo, pero voy contando la realidad. Nuestra plataforma antitaurina seguirá su lucha y, en consecuencia, escríbenos a defensaanimal2023@gmail.com para no ser cómplice también de todo lo que acabo de contar.