Orgánika, una vez más, lanza una acción que no pasa desapercibida: "La Oca del SEO"

Orgánika, agencia especializada en posicionar negocios y referente del sector, da vida al primer juego de mesa que plasma el universo SEO con todo lujo de detalles. Una edición muy especial que promete horas de diversión para este verano La agencia Orgánika, especialista en posicionamiento SEO, ha trasladado los entresijos del mundo SEO al clásico juego de La Oca. Bajo el claim "¿Quién será el primero en posicionar?", ha lanzado un juego de mesa al que ha llamado, literalmente, "La Oca del SEO".

La particularidad de esta acción es la perfecta integración que se hace entre un juego de toda la vida con un sector puramente digital, que cada vez es más reclamado por los negocios online.

Este "juego del verano para SEOs", como ellos lo definen, es una de las acciones de mayor visibilidad que ha lanzado la agencia hasta el momento. Emilio Miguel, CEO de Orgánika, lo explica así: "Queríamos lanzarlo justo antes del inicio del verano para aprovechar la excusa de las vacaciones y el tiempo libre. Pero realmente no nos importaba cuándo, ni cómo; sabíamos que esta idea tenía que materializarse y hemos trabajado hasta hacerla posible".

Ha tenido una gran aceptación entre todos los profesionales SEO y, en general, en el sector del marketing. Profesionales reconocidos internacionalmente, como Aleyda Solis, aplauden la idea en sus redes sociales. Sobre todo, Aleyda agradece la inclusión de profesionales mujeres, ya que se trata de un sector donde la representación es mayoritariamente masculina, y acciones como esta ayudan a darles visibilidad.

Otros han comentado el realismo a la hora de plasmar cada detalle en el juego: "por fin podré explicarle a mis hijos a qué me dedico".

Precisamente, como parte de la acción, Orgánika también envió un juego a las principales escuelas de negocio y másters de España donde se enseña SEO. El objetivo era reconocer a aquellos centros donde imparten una rama del marketing imprescindible en el crecimiento, de los cada día más presentes comercios online.

Una vez más, la acción desarrollada por Orgánika ha sido un éxito en redes sociales, no solo por lo que supone la idea en sí, sino también por el sorteo que se activó en su web con el lanzamiento. Al ser una edición limitada, la agencia quiso dar la oportunidad de conseguirlo a todo aquel que participe hasta el día 31 de mayo.

No solo con eso, como buenos expertos en posicionamiento, crearon un reto interactivo por la web para los que se animasen a participar.