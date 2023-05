El PSOE no es de fiar

¿Es un caso local o hay alguien detrás moviendo los hilos del intento de pucherazo? No hace falta ser muy inteligente para ver que la forma de votar por correo dejaba huecos por donde se podía colar el fraude electoral. ¿Por qué no se arregló antes?

Por otra parte, la hemeroteca le levanta la falda a Pedro Sánchez... Resulta que, en la campaña electoral para las autonómicas en Cataluña en 2021, Pedro Sánchez hizo una defensa a ultranza del voto por correo como una opción idónea. Es muy sencillo, es seguro. El voto por correo ha sido en Estados Unidos la palanca del cambio y estoy convencido de que puede serlo también aquí en Cataluña”. Utilizar a Estados Unidos como ejemplo para que España copie sus métodos y sus palancas, ya es un síntoma del escaso nivel ético. Y me hacen pensar: ¿Sánchez habrá aprendido de EE.UU. este y otros tipos de juego sucio?

Está claro que no podemos fiarnos del PSOE. Es más, las ansias por ganar las elecciones a cualquier precio que demuestra Sánchez, me recuerdan a Largo Caballero cuando decía aquello de: “No creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad” “Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia”.