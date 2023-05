Cancelar las deudas con la Ley de Segunda Oportunidad, por Iraola Advocatorum

La reforma de la Ley Concursal permite, a las personas físicas que se encuentran ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos a los que están obligados, cancelar sus deudas a través de la Ley de Segunda Oportunidad. Este mecanismo otorga la exoneración total, o parcial sin liquidación, de dichas obligaciones o deudas.

Este procedimiento se desarrolla en la fase judicial mediante el concurso de acreedores, por lo que es imprescindible contar con el asesoramiento de profesionales especializados como los que conforman el equipo de Iraola Advocatorum, un despacho con una amplia experiencia en el sector.

Ley de Segunda Oportunidad La Ley de Segunda Oportunidad permite poner fin a la situación de insolvencia de una persona física o jurídica, permitiendo la eliminación total de las deudas que no puedan ser asumidas por medio de la liquidación de su patrimonio o la cancelación de manera parcial a través de un plan de pagos y sin liquidar su activo (patrimonio). Añadiendo que con dicho Mecanismo, el concurso de acreedores, se evita que el deudor pueda ser demandado o embargado.

Para ello, es necesario cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentran la existencia de al menos 2 deudas con diferentes acreedores, la situación de insolvencia o la previsión de estarlo por parte del deudor, además de su buena fe y la ausencia de condenas durante los últimos 10 años, salvo que se haya cumplido la responsabilidad criminal y pecuniaria. Asimismo, quienes quieran acogerse a este proceso no deben haberlo hecho en los dos últimos años y tampoco deben haber sido declarados culpables en el concurso de un tercero.

¿Cómo acogerse al proceso de la Ley de Segunda Oportunidad? Quienes tengan deudas públicas o privadas, garantizadas o sin ningún tipo de garantías, pueden incluirlas en el proceso de Segunda Oportunidad y lograr la aprobación judicial de un plan de pagos adecuado a su capacidad económica y la cancelación parcial, o la cancelación total de sus obligaciones (deudas).

Para dicho fin, es fundamental estar acompañado por profesionales del derecho de insolvencia o endeudamiento que estén especializados en la Ley de Segunda Oportunidad y puedan garantizar la mejor resolución posible del caso.

