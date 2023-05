Hermanos Rebollo explica las mejores claves para una impermeabilización de tejados eficaz

​​​​​​​La impermeabilización de tejados es una tarea crucial para garantizar la durabilidad y la protección de cualquier hogar Los tejados, expuestos constantemente a los elementos, están sujetos a desgaste y daños con el tiempo. Las filtraciones de agua pueden provocar daños estructurales, humedad en el interior y, a largo plazo, problemas graves en la vivienda.

Por lo tanto, es fundamental abordar de manera adecuada la reparación de tejados.

Consejos claves para la impermeabilización de tejados

Para una reparación eficaz de tejados y una impermeabilización duradera, es importante seguir algunos consejos clave:

En primer lugar, es esencial inspeccionar regularmente el tejado en busca de posibles daños, como tejas rotas, grietas o áreas debilitadas. Si se detecta algún problema, se debe actuar de inmediato para evitar que las filtraciones empeoren.

Un paso importante es limpiar y preparar adecuadamente la superficie antes de la impermeabilización. Eliminar el polvo, los escombros y las acumulaciones de musgo o moho permitirá que el sellador o revestimiento se adhiera de manera óptima al tejado. Además, es importante asegurarse de reparar cualquier área dañada o desgastada antes de aplicar el producto impermeabilizante.

Al elegir el material para la impermeabilización, se recomienda optar por productos de calidad y adecuados al tipo de tejado. Hay diversas opciones disponibles, como: pinturas impermeabilizantes, membranas asfálticas o revestimientos de poliuretano.

Recurrir a un profesional o especialista en tejados es de gran ayuda para tomar la decisión correcta.

Durante la aplicación del producto impermeabilizante, es importante seguir las instrucciones del fabricante y asegurarse de cubrir todas las áreas problemáticas y zonas propensas a filtraciones. Presta especial atención a las juntas, las claraboyas y las áreas alrededor de las salidas de agua o ventilación.

Una vez que la impermeabilización esté completa, es fundamental realizar un mantenimiento regular del tejado. Inspeccionar periódicamente el estado de la cubierta y realizar reparaciones menores de forma inmediata para evitar que los problemas se agraven. También se puede considerar la aplicación periódica de un revestimiento protector como medida preventiva.

¿Cuáles son los signos y causas de un tejado mal sellado?

Expuesto a la lluvia y a las inclemencias del tiempo, la impermeabilidad del tejado puede deteriorarse con el tiempo.

Una revisión permitirá detectar los signos del deterioro de la impermeabilización y da la oportunidad de intervenir rápidamente:

Signos de un tejado con goteras

Dependiendo del tipo de tejado, hay varios signos de que su tejado ya no es impermeable:

Aparición de manchas y/o moho en sus techos y paredes interiores,

Olor a humedad en la vivienda,

Revestimientos murales (yeso o pintura) que se ampollan,

Formación de grietas en las paredes y/o techos,

Elementos de madera que se pudren. Si se observa alguno de estos signos, probablemente significa que su tejado tiene un problema de impermeabilización.

Por su seguridad, se recomienda ponerse en contacto con una empresa de reparación de tejados en Zamora para que intervenga un experto que disponga del equipo de seguridad necesario para trabajar en el tejado.

Causas del deterioro del tejado

Determinar la causa del deterioro de un tejado permite intervenir rápidamente y solucionar el problema.

Hay varios factores que pueden provocar infiltraciones en un tejado:

La intemperie y las heladas pueden agrietar las tejas, permitiendo que el agua se filtre,

Las chimeneas pueden no ser herméticas,

Los canalones pueden obstruirse o romperse,

El aislamiento del tejado puede ser permeable,

La cumbrera y la lima pueden estar dañadas. ¿Cuáles son las consecuencias de un problema de impermeabilización del tejado?

El tejado desempeña un papel decisivo en la protección de su casa. Si el tejado no es impermeable cuando hace mal tiempo, el agua puede filtrarse en el interior de la vivienda y causar daños o humedades.

Daños en los elementos estructurales de la vivienda

Al filtrarse a través del tejado durante las inclemencias meteorológicas, el agua causa importantes daños en su vivienda.

Las filtraciones de agua dañarán la estructura del tejado, la madera puede empezar a pudrirse y las vigas pueden volverse porosas.

A largo plazo, esto representa un riesgo real para su casa, ya que la estructura del tejado puede fallar. Además, las filtraciones del tejado provocan grietas en las paredes y techos de la casa.

Desarrollo de humedad en la casa

El desarrollo de humedad en la casa puede ser un problema preocupante y perjudicial tanto para la estructura de la vivienda como para la salud de sus habitantes.

La humedad puede manifestarse de diversas formas, como manchas en las paredes, malos olores, condensación en ventanas o incluso moho y hongos.

Además de los daños estéticos, la humedad puede desencadenar problemas de salud como alergias, asma y otros trastornos respiratorios.

Para solucionar el desarrollo de humedad, es fundamental identificar y abordar la causa subyacente. Si se trata de filtraciones, es necesario reparar las áreas afectadas y mejorar la impermeabilización de techos, paredes y ventanas.

¿Por qué recurrir a profesionales?

Recurrir a profesionales para la reparación del tejado es beneficioso por varias razones:

Experiencia y conocimientos: Los profesionales en reparación de tejados cuentan con experiencia y conocimientos especializados en el sector. Están familiarizados con los diferentes tipos de tejados, materiales, técnicas de reparación y normas de seguridad. Su experiencia permite abordar eficientemente los problemas y encontrar soluciones adecuadas.

Resultados de calidad: Los profesionales están capacitados para realizar reparaciones de alta calidad. Saben cómo identificar y abordar los problemas de manera integral, evitando soluciones temporales o parches que podrían llevar a futuros problemas. Su objetivo es proporcionar resultados duraderos y garantizar la integridad del tejado.

Ahorro de tiempo y esfuerzo: La reparación del tejado puede ser un trabajo complejo y laborioso. Los profesionales tienen la capacidad de realizar las reparaciones de manera eficiente y rápida, ya que cuentan con las herramientas adecuadas y la experiencia necesaria. Esto permite ahorrar tiempo y esfuerzo, especialmente si no se está familiarizado con este tipo de intervenciones.

Seguridad: Trabajar en un tejado puede ser peligroso, especialmente si no se tienen las habilidades y el equipo adecuados. Los profesionales en reparación de tejados están formados en medidas de seguridad y utilizan equipos de protección personal para evitar lesiones. Al contratar a un profesional, se asegura de que la reparación se realiza de manera segura y sin riesgos innecesarios.

Garantía y seguro: Muchos profesionales en reparación de tejados ofrecen garantías en su trabajo, lo que ofrece tranquilidad en caso de que surjan problemas después de la reparación.