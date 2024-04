AUSAPE reunirá en Granada a más de 1.000 profesionales del sector tecnológico en su 30 Aniversario

La XIX edición del evento se celebrará los días 28 y 29 de mayo en el Palacio de Congresos de Granada, bajo el lema "Soft Innovation: What Else...? Inteligencia humana e innovación infinita" AUSAPE, la asociación de Usuarios SAP de España, ha elegido Granada como la ciudad que acogerá los días 28 y 29 de mayo su Fórum anual en su 30 aniversario. Desde que se celebró por primera vez en 2004, el Fórum AUSAPE no ha dejado de crecer hasta consolidarse como referencia en el calendario anual de eventos tecnológicos.

Con más de 610 empresas asociadas, 20 de las cuales forman parte del Ibex 35, AUSAPE es una de las piezas clave del ecosistema SAP en España. Este carácter de asociación de referencia hace que su Fórum anual sea el evento independiente más relevante para la comunidad SAP española, con una asistencia prevista para este año de más de 1.000 profesionales.

Esta edición del Fórum AUSAPE, que tendrá como lema central "Soft Innovation: What Else...? Inteligencia humana e innovación infinita", ya tiene abierto el plazo de venta de entradas. Para asistir al Fórum es imprescindible adquirir las entradas a través de la página web de AUSAPE: ausape.org.

Una agenda completa y variada

La agenda de actividades del encuentro comenzará el martes 28 con la inauguración por parte del presidente y vocal de Grandes Eventos de AUSAPE, Nacho Santillana, y una primera ponencia magistral sobre "Inteligencia humana e innovación infinita" de la mano del especialista en robótica y automatización Alejandro Alonso Puig. Alonso Puig acumula más de 30 años de experiencia en empresas como IBM, Honeywell o Quark Robotics, y fue el primer presidente de la Asociación de Robótica y Domótica de España (ARDE). Actualmente, dirige el Servicio de Consultoría Tecnológica aKacis en áreas de desarrollo de producto, I+D+i, gestión de startups e inversores.

La segunda ponencia magistral contará con dos personalidades del mundo de la empresa: Carlos Grau e Izanami Martínez. Grau es asesor en estrategia comercial, innovación y digitalización. Con una trayectoria como director de Sector Público de Microsoft Ibérica y director general de Mobile World Capital Barcelona, el año pasado puso en marcha Grau Innovating Consulting, firma de consultoría y formación con la que pretende apoyar el crecimiento de las empresas. Por su parte, Martínez cuenta con 10 años de experiencia como emprendedora lanzando proyectos digitales, que la llevaron a presidir la Asociación Española de Startups. Actualmente, crea contenido multimedia en Soulgate Media como una puerta a la transformación.

El primer día del Fórum también se celebrarán numerosas sesiones paralelas, en las que los colaboradores especiales de AUSAPE presentarán casos de éxito de sus clientes en proyectos relacionados con transformación digital, sostenibilidad, inteligencia artificial, migración a SAP S/4HANA, mejora de la experiencia de cliente o gestión del capital humano, entre otros.

Para el día 29 está prevista la actuación del humorista Daniel Delacámara titulada "Risiliencia: afrontando con humor", para continuar con la ponencia de la directora de Operaciones de SAP, Anna Oró, sobre SAP y la inteligencia humana en el negocio. Habrá también sesiones de los Grupos de Trabajo y Delegaciones de AUSAPE; Tracks dedicados a BTP, Sostenibilidad, Mujer y Tecnología, Empleo y Formación, Internacional y la entrega de los Premios Sostenibilidad 2023, además de nuevas sesiones paralelas. La mesa redonda Sin Filtro, moderada por Marcelo Castelo, autor del modelo general de las tres dimensiones de la comunicación, y el acto de clausura darán paso a la cena de gala con la que concluirá el Fórum AUSAPE 2024. La cena de gala y el show posterior también contarán con Dani Delacámara como maestro de ceremonias. Delacámara lleva representando monólogos en espectáculos teatrales, televisión y radio desde hace más de 25 años y es conocido por sus intervenciones en el Club de la Comedia. Sus dotes humorísticas y comunicativas se orientan también al mundo de la empresa, con sus talleres y conferencias para entrenar el sentido del humor en compañías, equipos de trabajo y CEO.

Como novedades, este año se recupera el Foro Empleo, un punto de encuentro entre los estudiantes de programas formativos certificados por SAP y las empresas y partners que buscan este tipo de talento especializado. También se habilitará una sala de prensa para facilitar el trabajo de los medios asistentes. Y como en cada edición, se promoverá el networking, durante los almuerzos y cenas de los dos días y en un nuevo espacio diseñado para celebrar reuniones individuales entre clientes y partners. En el plano solidario, está prevista una donación de sangre los dos días del evento, de 9:30 a 13:30 horas, en la sala U1 del Palacio de Congresos, coordinada con el Centro de Transfusión de Granada. Asimismo, se está seleccionando una causa social con la que colaborar mediante el tradicional Donativo Solidario de AUSAPE.

La asociación confía, por tanto, en que en el año en que celebra su 30º Aniversario, su Fórum anual será uno de los más importantes de su historia, tanto por las cifras como por la relevancia de sus sesiones y actividades. Desde AUSAPE invitan a todo el ecosistema SAP a formar parte de un evento de referencia dentro del sector TIC, en el que aguardan muchas sorpresas, y a celebrar con ellos su 30 Aniversario. Toda la información sobre el Fórum está disponible en la web de AUSAPE, en la que, además, aquellos clientes de SAP que aún no se han unido a la asociación pueden contactar para asociarse.

Los tickets de venta al público, junto con la información del programa y las tarifas según relación con la asociación (cliente SAP asociado -APD-, cliente SAP no asociado, empleados de colaboradores especiales patrocinadores, empleados de colaboradores especiales no patrocinadores, y resto de venta al público) con dos únicas opciones –con hotel o sin hotel– pero ambas opciones para los dos días, junto con el formulario para adquirir las entradas, se encuentra disponible en https://ausape.org/actualidad/15786/.

El Fórum AUSAPE 2024 está provocando un gran interés, superando por primera vez los 70 patrocinadores: hasta un total de 74 firmas han mostrado su apoyo al evento. Así, los patrocinadores Especiales serán cuatro: SEIDOR, Inetum, Avvale y Minsait, y habrá 11 patrocinadores Oro: por orden alfabético, Ayesa, Brait, CBS, Google, LRS, Oreka IT, Red Hat, SoftwareOne, Sothis, T4S y Zoi. El número de patrocinadores Plata asciende a 10: Blackline, Code 10, Cuviv, DXC, Enzyme, Microsoft, Panaya, SAP Concur, Stratesys y Syntax, mientras que la lista de patrocinadores Bronce comprende a: ABESemantic, Allight, Amazon, AmyPro, AP-Solut, ApliRH, Aser IT, ASPA, Common, Consultia, Ecosio, Edicom, EPI-USE, Eviden, EY, HR Path, IDOM, Inprosec, MSG, NTT Data, Qlik, Plexus, Precisely, Resulto, SAP Tools, SAPIMSA, SDworx, Serrala, SmartShift, SNP Group, Spinner IT, Viseo y Vistex.

En cuanto a los patrocinios estándar serán: Arsys, Convista, Ebal IT, Esker, Evora IT, Exequam, Fujitsu, High Radius, Imagine Right, MatchPoint, T-Systems, SCL, SUSE, Symtrax y UST Global España.