Pepsi Zero invita a sus consumidores a los mejores festivales de música de este verano

Ernesto Sevilla vuelve a protagonizar el spot para ir gratis al Primavera Sound de Barcelona y Madrid, Monegros Desert Festival, Medusa Beach Festival e Icónica Fest en Sevilla. La campaña aterriza en medios digitales y redes sociales y pone énfasis en que cada vez que un consumidor pide Pepsi en un bar, sucede algo no solo bueno, sino "mejor que bueno" Se acerca el verano y con él la nueva campaña de Pepsi Zero. La marca de bebidas carbonatadas vuelve este año con la segunda edición de "Mejor Que Bueno", poniendo foco en el canal hostelería de la mano del actor y humorista Ernesto Sevilla y anunciando una nueva promoción en la que los consumidores podrán optar a ganar entradas gratis para los principales festivales musicales del verano.

El nuevo spot "Mejor Que Bueno" ha aterrizado en medios digitales y redes sociales para poner énfasis en que cada vez que un consumidor pide Pepsi en un bar, sucede algo no solo bueno, sino mejor que bueno. Ernesto Sevilla vuelve a ser el protagonista del spot de la marca por segundo año consecutivo, esta vez como encargado de explicar al consumidor cómo Pepsi puede llevarle a los mejores festivales de música.

Para participar, el consumidor solo deberá acceder a la web www.pepsi.es/festivales o escanear el código QR de las botellas de vidrio de Pepsi y Pepsi Zero en bares y restaurantes, seleccionar el festival al que desea acudir y subir una foto de la botella como comprobante en la web. A continuación, podrá descubrir si su participación ha resultado premiada con un pase para uno de los festivales Primavera Sound de Barcelonay Madrid, Monegros Desert Festival, Medusa Beach Festival, Icónica Fest en Sevilla, FiestoRon en Las Palmas de Gran Canaria, y Peñón Rock y Mujeres World Fest, ambos en Tenerife. Además, Pepsi Zero estará también presente en los festivales a través de diferentes activaciones que la marca anunciará en sus redes sociales para ofrecer experiencias únicas a sus consumidores.

"Nuestros consumidores están ansiosos por salir a disfrutar de la música en directo este verano, y con esta campaña pueden vivir la mejor experiencia de la mano de Pepsi Zero. Lo haremos además apoyando al sector de la hostelería, tan fundamental para la categoría de bebidas carbonatadas en España y por supuesto para Pepsi Zero, y de la mano de la plataforma "Mejor Que Bueno", con la que ya se obtuvieron grandes resultados en 2022", afirma Natalia Suazo, directa de Marketing Bebidas en PepsiCo Suroeste de Europa.

"Es un placer volver a colaborar con Pepsi porque encarna perfectamente lo que significa el verano: refrescarse, compartir experiencias con amigos, festivales de música y diversión", explica Ernesto Sevilla actor, humorista y protagonista del nuevo spot de Pepsi Zero Azúcar.

La promoción estará disponible en establecimientos de hostelería seleccionados en todo el país hasta el 29 de septiembre de este año.

Festivales con Pepsi es #MejorQueBueno