Desde PACMA Valencia también protestamos por el reportaje de Equipo de Investigación criminalizando a los gatos

"Soy voluntaria y apoyo a PACMA puesto que siempre está por la defensa de los animales y por supuesto, considero que la gestión de las colonias felinas se tiene que hacer de manera ética", comentaba Vanesa Remuzj el pasado jueves en la protesta que el partido animalista PACMA realizó frente al Ayuntamiento de Valencia, tras la información emitida por el programa Equipo de Investigación de La Sexta criminalizando tanto a los gatos como a sus alimentadoras con información completamente sesgada.





Cabe recordar que este será mi último artículo de opinión antes de las elecciones en las cuales los animales pueden ser protegidos si votamos a sus verdaderos defensores.

A pesar de que por momentos llovía, diferentes colectivos y alimentadoras, acudían a la convocatoria de PACMA en defensa de estos animales criminalizados injustamente. Muchas personas no llegaron a acudir tras ver la situación meteorológica, estar rescatando animales o por motivos laborales.

Consultando con fuentes veterinarias, califican el reportaje emitido como un ensañamiento injusto con los animales sin tener nada en cuenta sus necesidades y derechos como seres sintientes que son.

En este artículo aportaré todo lujo de detalles de porque equipo de investigación miente y tal vez tardes unos minutos en leerlo, pero recordar que el programa emitido por La sexta, dura una hora. En consecuencia, podría hacer un artículo corto y que nadie se enterara de nada o uno con conocimientos científicos, testimonios de protectoras y alimentadoras como va a ser el caso ya que para que un artículo sea efectivo, es necesario expresar todas las pruebas posibles que demuestran la manipulación del programa.

FUENTES JURÍDICAS

María Luisa Sierra, abogada especialista en derecho animal daba voz a los animales tras la pancarta de la protectora Valenciana Modepran. "Estamos en contra del maltrato animal y la campaña contra los felinos, podría serlo a nuestro entender puesto que los gatos son responsabilidad de los ayuntamientos asumiendo las gestoras de forma voluntaria las gestiones", explica tras la pancarta de la protectora.

Eva Ramos, asesora jurídica del Partido Animalista, asegura que a lo largo del reportaje se llega a afirmar que “en la calle el número de gatos no para de crecer”. Esta información, según la formación política animalista, carece de fundamento porque “nunca ha habido datos oficiales de cuántos animales se abandonan cada año” y “mucho menos de cuántos se reproducen y en qué número”. Zahra Er rezyny que pertenece a Arada (asociación rescate, ayuda y defensa animal), acudía también a la protesta.

Nos estuvo explicando que rescatan bebés que especialmente enferman con estas situaciones meteorológicas y que en todo esto, se dedica mucho tiempo y gastos cuyos animales rescatados, aparecen en condiciones lamentables. "Me parece gravísimo que un programa como equipo de investigación, haya hecho un programa así criminalizando a los felinos", indica.

Mayca Renart de la plataforma NAC (NO a la caza) acudió también allí el jueves explicando lo siguiente: "Todo lo que hay de ese programa, son cazadores que están detrás de esta persecución a los felinos. A los gatos en algunos lugares, se les persigue desde el sector cinegético por acabar con las presas. Para los cazadores, cualquier excusa es bienvenida".

La activista que lleva 5 años siendo vegana por todos los animales, explica que esto es un claro victimismo y una total difamación. "NAC somos un colectivo antiespecista que lucha por la liberación de todos los animales y en este caso, denunciamos que no hay rigor científico puesto que las personas que aparecen en el programa, están vinculadas al mundo de la caza cuyas imágenes son públicas y se pueden comprobar con facilidad por lo que dudamos del rigor científico que tengan las personas entrevistadas", opina.

Acaba explicando que ningún estudio hay en España de que los gatos sean culpables de absolutamente nada. Sin embargo, nos detalla que la agricultura extensiva es quien realmente acaba con la fauna, por ejemplo, por los pesticidas. "Es más fácil criminalizar a los gatos que asumir responsabilidades humanas y políticas", zanja con contundencia.

PREGUNTAMOS A UNA BIÓLOGA PARA QUE APORTE SUS CONOCIMIENTOS AL RESPECTO

Rosa Más es activista por la liberación animal, voluntaria en colectivos como Feumve que lucha por un menú vegano en todos los colegios y también, bióloga por lo que si mínimamente se piensa desde el punto de vista empático y teniendo una mínima humanidad, la cosa puede cambiar bastante por lo que reproducimos todos los detalles al respecto:

Desde mediados del siglo XX, los estudios de cognición animal constituyen una rama científica perfectamente asentada y aceptada que ha supuesto un cambio revolucionario en el enfoque tradicional sobre los mecanismos y causas del comportamiento. La razón de establecer la diferencia entre los seres humanos y las demás especies en cuanto a capacidades cognitivas y emocionales radicaba en la existencia de estructuras cerebrales exclusivas de los seres humanos y que no están presentes en los demás animales, de modo que se asumía que las capacidades psicológicas más complejas, como la propia consciencia, el interés por vivir o el comportamiento altruista residían en estas formaciones anatómicas, asimilando que la diferencia estructural llevaba implícita la diferencia funcional.

Hoy sabemos que esto no es cierto, la creencia en la irracionalidad de otras especies animales ha sido ampliamente refutada, de manera que ya se ha aceptado que los demás animales, al igual que los seres humanos, adquieren información del entorno por medio de los sentidos, la retienen, la procesan y toman una decisión conductual.

Las implicaciones de este conocimiento nos lleva a cuestionar la relación que mantenemos con las demás especies animales; de manera que, en las últimas décadas ha crecido un sentimiento social sobre la protección, respeto y defensa de la naturaleza en general y de los animales en particular, desarrollando maneras éticas en nuestro trato hacia ellos; en este sentido están evolucionando las distintas normativas que los amparan, dando origen a una nueva línea legislativa nacional e internacional en materia de protección de los animales. En las nuevas normativas es ya frecuente la calificación de otras especies como seres sintientes, si bien hay que señalar que, como suele ocurrir, estas consideraciones se quedan en el plano teórico y la realidad sigue siendo la de un trato terriblemente cruel hacia ellos.

¿QUIÉN DEBERÍA HACERSE CARGO DE LOS FELINOS?

Sobre este tema, la bióloga lo tiene claro y nos contesta lo siguiente: Según las diferentes normativas, la responsabilidad de la atención y cuidado de los animales abandonados recae en los Ayuntamientos. La mayor parte de estos animales son perros y gatos y no hay que olvidar nunca que proceden siempre del abandono, se trata de animales domésticos que alguien dejó a su suerte sin el menor escrúpulo.

Si los gatos aparecen en entornos urbanos o silvestres, se debe exclusivamente al abandono, tratándose, por tanto, de animales abandonados y de sus descendientes, que se han agrupado en colonias felinas sobreviviendo, como buenamente pueden, a un ambiente que les resulta ajeno y hostil, pues fueron «diseñados» para acompañar al ser humano en su hogar. La capacidad de adaptación y supervivencia no cambia la naturaleza de un individuo; un gato no deja de ser un animal doméstico del mismo modo que un ser humano nunca deja de ser una persona.

La presencia de gatos en núcleos urbanos puede generar problemas de convivencia, sobre todo por desconocimiento acerca de la naturaleza y comportamiento de estos animales. Tradicionalmente se ha recurrido al exterminio de los gatos por considerar, erróneamente, que suponen un problema de salud pública o que son responsables de la regresión, incluso de la desaparición, de otras especies.

Sin embargo, el actual conocimiento sobre las capacidades emocionales de los demás animales hace que el trato injusto hacia ellos provoque un rechazo cada vez mayor, que se impone a las creencias y supersticiones que aún encontramos hoy en día alrededor de los gatos y de sus presuntos efectos nocivos en el medio y que representan los últimos vestigios del miedo y de la desconfianza resultantes de los siglos pasados, cuando se consideraban manifestaciones de brujas o demonios.

En consecuencia, se proponen planes de gestión ética de las colonias felinas para evitar conflictos y para garantizar la comodidad tanto de los gatos como de las personas con las que comparten entorno y que se concretan en proyectos CER (Captura, Esterilización y Retorno), cuyos objetivos son: proteger y gestionar las colonias de gatos estableciendo protocolos que garanticen el bienestar de sus habitantes, crear un censo actualizado de gatos urbanos, aplicar programas tendentes a evitar los abandonos de animales de compañía, desarrollar un plan de adopciones de individuos sociables y mejorar la calidad de vida de los animales.

SE PRONUNCIAN MÁS ALIMENTADORAS

En este caso, hablamos también con unas alimentadoras de Malilla. Por una parte, África Abad: "Todo falso, en las colonias que alimentamos, los animales están completamente limpios, cuidados y con todas sus necesidades. Por supuesto, desparasitados y esterilizados. Los gastos veterinarios los asumimos nosotras, pero deberían asumirlo los organismos públicos", indica.

"Seguiremos luchando por los que no pueden defenderse y hace 8 años, el Ayuntamiento de Valencia que tiene una concejalía de bienestar animal, prometía ampliar las instalaciones del refugio municipal y otras 2 zonas", explica Elia Ochando como alimentadora también de Malilla.

EL PARTIDO ANIMALISTA PACMA COMO CONVOCANTES DE ESTA PROTESTA



Elena García, coordinadora de PACMA Valencia y candidata a la alcaldía de la ciudad en una conversación mantenida tras acabar la protesta, explicaba que este reportaje hace apología del maltrato animal y que todavía perjudica más a las alimentadoras que ya de por sí, sufren bastante acoso por su actividad altruista.

Tal y como explica, los gatos no son ningún problema para la biodiversidad y al partido animalista le ha llegado la información de una mujer a la que un podador, le habría dicho que tiene autorización del Ayuntamiento para quitar nidos. Es más, también han llegado pruebas de palomas capturadas cuando el control de estas especies, se debe hacer con pienso anticonceptivo puesto que todo lo demás, es completamente cruel, caro e inútil.

En el caso de llegar PACMA a la alcaldía de Valencia, aplicará el método CER siendo el único viable y ético como declara la coordinadora del partido animalista.

Para terminar, la candidata a la alcaldía de Valencia indica que solamente hace falta voluntad y ayudar también a las personas que voluntariamente realizan esta labor por los felinos.

Tal y como publiqué en su día, el Ayuntamiento de Cirat (Castellón) firmó un acuerdo para hacerse cargo de los felinos y la coordinadora destaca la buena voluntad del Ayuntamiento puesto que incluso a pesar de las circunstancias graves tras el incendio que sufrió el pueblo, se volvieron a reunir con el partido animalista para llevar a cabo lo acordado.

La representación de PACMA solicitó realizar esta protesta de manera urgente ante la gravedad de los hechos y lo que pudiera derivar contra las alimentadoras tras la emisión de este reportaje, pero la solicitud fue denegada por la subdelegación del Gobierno y se tuvieron que concentrar el pasado jueves.

"Este reportaje legitima a las personas que maltratan o envenenan a los animales", zanja Elena. Nada más comenzar la protesta, un grupo de unos 15 adolescentes, se sumaban durante una media hora interesándose por la situación y coincidiendo en el abuso que egoístamente, el humano hace hacia los animales de manera constante y que como futuro de nuestra sociedad, no van a colaborar con el maltrato animal y por eso apoyan al partido animalista PACMA en su protesta y reivindicaciones.

"El maltrato animal es algo que nos preocupa al igual que el futuro de nuestro planeta por lo que no podemos mirar para otro lado, explicaba una de ellas con 12 años.

LAS ALIMENTADORAS SOLAMENTE QUIEREN AYUDAR POR EL BIENESTAR DE LOS FELINOS

Nieves Martínez pide a su ayuntamiento un sitio para los gatos que alimenta. "Todo lo pago de mi bolsillo pese a mis escasos recursos. Queremos ayudar, pero nadie nos ayuda pese a que nuestro único objetivo, es que estos animales sean alimentados y ayudados puesto que no pueden defenderse por sí mismos. Los que tienen el poder son los que podrían y deberían ayudar a los animales, pero se niegan haciendo oídos sordos. Hace falta enseñar a los niños a cuidar y respetar a todos los animales", declara.

Victoria Eugenia Morellá Pérez, pertenece a las colonias felinas del cementerio general de valencia. "Estamos aquí hoy por los animales, ellos son los verdaderos protagonistas y el principal motivo de nuestra lucha. Respeto al programa equipo de investigación, se aportó información incierta puesto que ni los animales que citan son una plaga ni han causado ningún problema.



La labor de las colonias felinas es siempre altruista para y por los animales que simplemente buscan sobrevivir como buenamente pueden y nuestro único objetivo, es ayudarles a hacerlo. Nuestra labor es esterilización, alimentación, tratamientos veterinarios y generar conciencia", explica.

Respecto a los costes, confirma al igual que las demás, que efectivamente corren a cargo de las alimentadoras. "Los animales son la mejor terapia que hay puesto que te hacen sentir maravillosamente por lo que solamente, buscamos poder desarrollar nuestra labor altruistamente y hacerles la vida lo mejor posible", concluye.

EL RESPETO A LOS ANIMALES Y A LA NATURALEZA DESDE UN PUNTO DE VISTA HUMANITARIO

Para terminar, la bióloga explica lo siguiente: En nuestras ciudades, los gatos conforman la especie “superior”; por tanto, ejercen un amplio control sobre las demás poblaciones, contribuyendo a mantener su equilibrio. Su presencia puede favorecer el desarrollo de otras comunidades, como gorriones o golondrinas, pues una colonia felina no es solo un grupo de gatos, sino un verdadero ecosistema.

La proximidad de los animales y el hecho de poder observarlos en libertad fomenta el respeto hacia ellos y hacia la naturaleza, entendiendo que todos los seres vivos son necesarios y que las demás especies animales merecen ser respetadas, sobre todo para los más pequeños, a quienes es fundamental educar en la empatía y la solidaridad. Además, la presencia de colonias felinas y de las especies asociadas puede servir para potenciar los parques y jardines urbanos, creando verdaderos ecosistemas que actúan como pulmones verdes.

A los gatos se les domesticó para capricho del ser humano, se les volvió domésticos, pero son abandonados sin contemplaciones cuando resultan molestos o aparecen camadas no deseadas. Aun así, son capaces de sobrevivir y de traer un pedazo de naturaleza a la frialdad de las ciudades habitando en ellas como vecinos no humanos.

RESPETO ANIMAL Y EDUCACIÓN A LA INFANCIA

M. Jesús Puertes, vegana desde hace 5 años al igual que su hija de 10, también acudía frente al Ayuntamiento de Valencia a defender a los felinos. "Hoy me he acercado a apoyar el acto de PACMA en defensa de las colonias felinas y las alimentadoras. Es una vergüenza e injusticia que no se gestionen y protejan correctamente a los gatos en situación de calle. Estos gatos como cualquier otro tipo de animal merecen una vida digna, un respeto y unos derechos. Por un lado me alegro de que se haya realizado esta acción por los gatos, pero obviamente es lamentable que se necesite defender a estos animales de la maldad humana", indica.

"En ocasiones los colectivos del mundo animalista convocan protestas por los perros considerados de caza, manifestaciones antitaurinas o incluso concienciaciones para mostrar el terror tras los muros de los mataderos, pero no es nada habitual que se tengan en cuenta a los gatos. Todo animal sin distinción de especie merece reconocimiento como ser sintiente y que necesita vivir tranquilo", continúa explicando.

"En este sentido y siendo coherente con mis valores morales antiespecistas tengo claro a quién otorgaré mi voto en las próximas elecciones, a PACMA puesto que al resto de partidos políticos la verdad sea dicha los animales les importan bien poco", reclama.

Para terminar indica: "Me ha gustado y enorgullecido oír a PACMA decir por el megáfono lo importante que es educar a niños y jóvenes en que a los animales hay que tratarles bien y que no son cosas. Sin embargo, me ha causado pena el testimonio de algunas alimentadoras que sufren insultos solo por hacer el bien y dedicar todos los días a ponerles agua y comida a los gatos. Mi más emotivo agradecimiento a todas las personas en protectoras y a todas las alimentadoras por su gran esfuerzo, constancia y amor hacia los gatos", zanja la activista.

CONCLUSIONES: LOS GATOS SOLAMENTE SON UNA VÍCTIMA DE LA MALDAD HUMANA

Con tristeza acabo este artículo puesto que veo que las cosas no mejoran y los medios de comunicación en lugar de aprovechar su amplia difusión para ayudar a los más indefensos, hacen todo lo contrario.

Ha quedado acreditado por un montón de activistas, alimentadoras, la protectora e incluso una bióloga, que el programa equipo de investigación emitido criminalizando a los gatos y a sus protectores, es una completa y absoluta farsa al servicio de los maltratadores de animales.

Las alimentadoras tienen que buscarse la vida económicamente y dedicar su tiempo, pero encima, tienen que soportar el acoso diario que aumenta con programas de máxima audiencia como este. Llevo 3 años siendo vegano puesto que veo que la cosa no avanza y debo elegir esta filosofía ética de vida para intentar mínimamente poner mi granito de arena en mejorar el mundo.

Soy uno de los candidatos por el partido animalista PACMA al Ayuntamiento de Valencia y es el único proyecto político en el que creo más allá de que puntualmente, pueda apoyar a alguna persona concreta que en su municipio, si ayude a los animales aunque sea de otro partido.

Me presento por PACMA puesto que es el único que lucha por todos los animales como bien indica M. Jesús y es el que tiene propuestas serias por la urgencia climática y defiende a todas las personas mediante la justicia social.

Este partido no está por el sillón y tiene unos principios innegociables y es por eso que necesitamos entrar en el Congreso de los diputados y que se nos voten todos los lugares donde nos presentamos puesto que de verdad queremos cambiar las cosas y nunca me metería yo en política si no lo tuviera esto 100% clarísimo.

Si este artículo te ha parecido largo, imagínate la hora de reportaje lo que le parecería a las alimentadoras que dedican su tiempo a buscar la protección de estos animales. Leer este artículo no puede quedarse en una simple indignación, hay que cambiar las cosas haciendo cada persona lo que podamos y el domingo, tienes una oportunidad de oro para hacerlo con tu voto puesto que lo que tú votas, es lo que tendrán los animales y las personas en un futuro.

Orgulloso de ser parte del equipo de PACMA.